Mujer denunció que fue abusada en Bogotá: la encerraron en un carro y la drogaron

Un lamentable caso de violencia contra la mujer ocurrió en la ciudad de Bogotá el jueves 10 de agosto durante la jornada de Ciclovía Nocturna, de acuerdo con la denuncia de la víctima dos hombres la ingresaron a la fuerza en un automóvil, la drogaron y abusaron de ella durante el trayecto. La mujer de 22 años indicó serios retrasos en las autoridades para atender su caso.

De acuerdo con Luisa Fernanda sobre la 5:30 p.m. transitaba por la Avenida Caracas, según lo que informó decidió ir caminando por el gran flujo de carros producto de la ciclovía nocturna. Tras intentar cruzar entre los carros la mujer aseguró que fue jalada al interior de un vehículo donde dos hombres la retuvieron.

Luisa aseguró que no alcanzó a percibir detalles del vehículo, ni matricula ni modelo, solamente percibió que era un auto blanco: “Al estar en el carro solo pido que por favor no me hagan nada que si quieren pueden llevarse mis cosas, eran dos nombres los que se encontraban en el carro dice uno: “Nosotros no somos ladrones " al tiempo que termina esa oración me bajan mi pantalón y mi ropa (SIC)”.

Según el testimonio de la víctima ambos sujetos proceden a manosearla y tocar sus genitales, la mujer empieza a sentir dolor y en esos momentos es cuando los agresores sexuales la drogan: