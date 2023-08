Nuevo temblor en Colombia: la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1

Sismo en Colombia en la noche del jueves 17 de agosto de 2023. Foto: @sgcol / X

Sobre las 8:15 p. m. un fuerte sismo sacudió a la capital del país. De acuerdo al Servicio Geológico de Colombia el movimiento telúrico fue a 55,8 kilómetros de Bogotá. El epicentro fue en Restrepo - Meta.

En el transcurso del jueves 17 de agosto, el centro del país ha registrado varios sismos que han generado daños a las infraestructuras y dos muertes.

Por qué está temblando tanto en Colombia

Luego del sismo que se registró sobre el medio día, con magnitud de 6,1, el Servicio Geológico Nacional Colombiano respondió una serie de preguntas sobre las posibles réplicas que se pueden seguir presentando.

Y es que antes del movimiento telúrico de las 8:15 p. m., la entidad había reportado 41 réplicas derivadas de ese mismo, la gran mayoría imperceptible y de baja magnitud

El director de Geoamenazas, John Makario Londoño, sumó que “igual que el sismo principal, que no es posible predecirlo, así pasa con las réplicas, ¡no se puede predecir! Es decir, no podemos saber ni el momento en que van a ocurrir, ni el intervalo que van a estar ocurriendo. Lo que sí es muy seguro es que esa réplica van a estar reproduciéndose por mucho tiempo, incluso semanas o meses, pero la mayoría de ellas no va a ser percibidas por las personas”.

Igualmente, la entidad aclaró que Colombia es un territorio sísmicamente activo por su ubicación sobre tres placas tectónicas. El servicio geológico sumó que al mes se puede registrar en promedio 2.5000 sismos.

Por su parte, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, escribió en X (antes Twitter) que después del movimiento telúrico, las autoridades distritales no han reportan situaciones de gravedad; sin embargo, invitó que ante cualquier emergencia se comuniquen con la Línea 123.

“Vuelve a registrarse un temblor aunque de menor magnitud. No tenemos reportes de situaciones graves. Por favor serenidad”, precisó la alcaldesa.

En desarrollo ...