James Rodríguez hizo un curioso reclamo en el vestuario del São Paulo

Previo al partido de Sao Paulo ante Corinthians por la Copa de Brasil, James Rodríguez se "quejó" por un detalle de su vestidor. Foto: @jamesrodriguez10/Instagram

La llegada de James Rodríguez al São Paulo de Brasil ha generado un amplio seguimiento no solo en Colombia, sino en territorio brasileño. Y es que el volante de creación está muy presente entre los seguidores del Tricolor paulista luego de sus actuaciones en la Copa del Mundo de Brasil 2014, en la que terminó como máximo goleador del certamen y destacó como una de las grandes revelaciones individuales del torneo.

James llegó a São Paulo tras completar cuatro meses de inactividad luego de su controvertida salida del Olympiacos de Grecia, en medio de rumores de problemas con la dirección técnica del club, que no fueron esclarecidos del todo. De ahí que tras firmar con el club la prioridad haya estado en recuperarlo físicamente, lo que demoró varias semanas su debut e impidió su inscripción al plantel de la Conmebol Sudamericana que actualmente prepara la serie por los cuartos de final ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Finalmente, tuvo la oportunidad de estrenarse el domingo 13 de agosto en un partido por el Campeonato Brasileño ante el Flamengo en el estadio Maracaná, el mismo donde convirtió sus dos recordados goles con la selección Colombia ante Uruguay por los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. James jugó 24 minutos en los que dejó claro que la técnica sigue allí, pero todavía le falta ritmo de competencia en un juego que terminó con empate por 1-1.

A mitad de semana, el colombiano fue convocado por su entrenador, Dorival Junior, para el partido por la Copa de Brasil ante Corinthians en el estadio Morumbi, la casa de São Paulo. Aunque no saltó al campo, el Tricolor se impuso por 2-0 y aseguró su plaza para la gran final ante Flamengo. Pero eso no le impidió protagonizar un llamativo momento antes del partido, cuando se “quejó” de algo en el vestuario.

En los vestuarios es usual que se diferencie a cada jugador por el uso de una foto en el fondo con su rostro. Ante las cámaras del canal oficial de São Paulo, James reclamó por la foto que utilizaron para demarcar su espacio en el camerino.

El colombiano reclamó diciendo “es una cara muy seria”, y afirmó que no se sentía representado por la imagen. “Yo soy un tipo con cara feliz, siempre sonriendo. Esto es muy serio”, aseguró Rodríguez.

Entre risas, James Rodríguez reclamó a los encargados del vestuario de Sao Paulo por mostrar una foto suya donde sale demasiado serio (SPFC Play)

Técnico de São Paulo no descartó titularidad de James Rodríguez en la próxima fecha del Campeonato Brasileño

Luego de la victoria por 2-0 ante Corinthians, el entrenador de São Paulo, Dorival Junior, respondió en rueda de prensa a la inquietud de por qué el colombiano no entró a jugar para la segunda parte. Tomando en cuenta que se inclinó por asegurar el resultado dando entrada a jugadores de corte defensivo en la parte complementaria, el estratega manifestó que el ex Real Madrid y Bayern Munich “Tiene la parte técnica... Cuando el jugador tiene la técnica, quizás no necesite su mejor nivel físicamente hablando. Por supuesto, estamos teniendo un poco más de paciencia, el juego de hoy requirió otra característica al final de la segunda mitad”.

Aunque pidió paciencia a los aficionados y a los medios de comunicación con respecto a la titularidad de James con el fin de que cumpla con los tiempos de recuperación para aprovechar al máximo sus capacidades, manifestó que el colombiano viene mostrando avances en el apartado físico, al punto que no lo descartó para ser titular ante Botafogo, el actual líder del Campeonato Brasileño:

“James pronto estará en mejores condiciones, incluso puede ser titular en el próximo partido, así que podemos seguir su evolución y ver la mejora, hasta el momento en que se sienta completamente cómodo”

Ese juego tendrá lugar en el Morumbi, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) y se podrá seguir por la señal de Star+.