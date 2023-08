El duro mensaje de la novia de Paulo Andrés Carabalí, hermano de Jorelyn Carabalí asesinado en Cali

La Policía afirmó que Paulo Andrés Carabalí estaba involucrado en actividades ‘gota a gota’ lo que pudo haber sido causa de su asesinato. Foto: Verourrutia.29/Facebook

En medio de la alegría por la destacada participación de la selección Colombia en la copa del mundo femenina de Australia y Nueva Zelanda, una triste noticia opacó la emoción presente en todos los colombianos.

Te puede interesar: Hermano de la figura de la selección Colombia Jorelyn Carabalí asesinado en Cali era ‘gota a gota’

El 14 de agosto de 2023, se conoció de la muerte de Paulo Andrés Carabalí, hermano de Jorelyn Carabalí, una de las futbolistas más destacadas de la selección. El hecho se produjo justamente cuando la defensora central viajaba de regreso a Colombia, tras su participación en el mundial.

Al joven de 23 años de edad lo asesinaron en un ataque a disparos en un establecimiento nocturno en la ciudad de Cali.

Te puede interesar: Jorelyn Carabalí la estrella de la selección Colombia perseguida por la tragedia: la futbolista ha enfrentado la muerte de dos hermanos y un sobrino

Según mencionaron las autoridades, los hechos se presentaron alrededor de la 1:00 a. m. Carabalí se encontraba en el establecimiento nocturno, ubicado en el barrio Versalles, con su pareja sentimental y algunos amigos cuando fue abordado por un sujeto que le disparó en varias ocasiones.

La versión de varios testigos indicó que Paulo Andrés habría tenido una discusión con un sujeto que se retiró del establecimiento; sin embargo, minutos después regresó armado y atacó con el arma de fuego al hermano de la jugadora de la Tricolor.

Te puede interesar: “A veces todo no sale como uno lo planea”: este fue el último mensaje que le envió su hermano a Jorelyn Carabalí antes de ser asesinado

La pareja sentimental de Paulo Andrés y cuñada de Jorelyn, se pronunció sobre lo ocurrido y envió un sentido mensaje tras su pérdida.

“Dios sabe lo fuerte que he intentado ser en este tiempo, pero los golpes que me da la vida son inexplicables, los AMO. Hasta el último día junto a ti, la muerte fue la única que pudo separarnos”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Me destrozaron la vida, me dejaron sola”, expresó en otro mensaje. ”No merezco esto, Dios”, dijo en el último.

Acompañando una de las publicaciones, la mujer publicó una foto en las que aparece con Paulo Andrés Carabalí y el retrato de su hijo, el cual habrían perdido hace un año.

Las honras fúnebres de Paulo Andrés Carabalí se llevaron a cabo en la tarde del 16 de agosto de 2023 en el barrio Comuneros II, en el oriente de Cali. Foto: @Verourrutia.29/Facebook

Cabe recordar que según la Policía Metropolitana de Cali, la novia de Paulo Andrés estaba presente en el momento de su asesinato.

El coronel de la Policía William Quintero afirmó que Paulo Andrés estaba involucrado en actividades ‘gota a gota’, lo que pudo haber sido causa de su asesinato: “Se ha podido determinar que este hombre se dedicaba al tema de gota a gota, en el sector donde residía, lo que le generó problemas con algunas estructuras”.

En años anteriores, la jugadora de la selección Colombia Femenina Jorelyn Carabalí tuvo que sufrir la pérdida de otros miembros de su familia. En 2022, en plena disputa de la Copa América Femenina, la defensora había lamentado el asesinato de uno de sus sobrinos.

Para ese entonces, la futbolista tuvo que abandonar temporalmente la concentración colombiana para atender la tragedia familiar y luego volver a incorporarse al grupo de trabajo.

En julio de 2017, otro hermano de Carabalí perdió la vida, justo antes de que fuese llamada a hacer parte de las filas del Atlético Huila.

Algunas calles fueron cerradas para rendirle homenaje al joven, quien fue despedido con rosas blancas y su féretro cubierto con una camiseta del equipo América de Cali. Foto: @PauloAndrés/Facebook

Las honras fúnebres de Paulo Andrés Carabalí se llevaron a cabo en la tarde del 16 de agosto de 2023 en el barrio Comuneros II, en el oriente de Cali.

Algunas calles fueron cerradas para rendirle homenaje al joven, quien fue despedido con rosas blancas y su féretro cubierto con una camiseta del equipo América de Cali.

Daniela Caracas, defensa de la selección Colombia Femenina, estuvo acompañando a su compañera Jorelyn durante el sepelio de su hermano. Varios amigos y conocidos de Paulo Andrés marcharon pidiendo justicia por los hechos de violencia que enlutaron a la familia Carabalí.

“Te amo, mi necio. Nuevamente seré yo quien cuidará de mami”, decía uno de los mensajes posteados por Jorelyn Carabalí en sus redes sociales tras conocerse el asesinato del joven.