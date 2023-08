Carlos Vargas aclaró si es un ‘sugar daddy’: “Creen que uno por ser ‘cucho’ y exitoso los va a mantener”

“Yo les digo así a amigos que son menores y que me invitan. Y si me admiran, ¿por qué no me dejo invitar de ellos?”, comentó Foto: redes sociales de @carlitosvargasm

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Carlos Vargas, presentador del programa de chismes y entretenimiento del Canal Caracol, La red, habló de aspectos de su vida personal, específicamente, del ámbito amoroso. Uno de sus seguidores le preguntó respecto a si es o no un sugar daddy, término utilizado para referirse a un hombre mayor que sale con jóvenes y les da dinero o bienes materiales.

“Hablemos de ese tema, de si soy o no sugar daddy. Yo creo que es muy delgada la línea de saber uno hasta qué punto se vuelve sugar daddy, porque cuando uno sale con alguien menor, por lo regular tiende a ser el mayor (en este caso yo) el que invita”, dijo.

“Creen que uno por ser ‘cucho’ y por ser exitoso va a mantener a un man. Y no. Yo algo que he aprendido de la vida es a valorarme de la siguiente manera: si yo me encargo de ser bueno en mi trabajo, entonces yo me esmero para que me admiren y para buscar una persona en mi entorno que disfrute de eso, porque el amor funciona a través de la admiración. ¿Ustedes creen que yo me voy a merecer menos? Yo siento que esa onda de ser sugar daddy es un tema más de una energía más bajita, de falta de autoestima”, reveló.

Dijo que se refería a sus amigos, en ocasiones, de esa manera, como ‘sugar babies’. “Yo les digo así a amigos que son menores y que me invitan. Y si me admiran, ¿por qué no me dejo invitar de ellos?”, comentó.

A sus declaraciones a través de su cuenta de Instagram añadió que se encuentra soltero, pero que siente que está disponible para recibir a una nueva persona en su vida. “No tengo novio y sí, estoy dispuesto a conocer a alguien. Hace poco recibí a alguien más en mi vida”, sentenció.

En una reciente entrevista con la periodista Eva Rey, el comunicador se refirió los amores platónicos que tiene. Dentro de ellos mencionó a un candidato a la Alcaldía de Medellín. “Se me olvida (su nombre), pero sé que es uno flaquito, narizón, divino”, comentó. Aseguró, además, que el mandatario local de esa ciudad, Daniel Quintero, también le parece atractivo. Algo similar comentó del excandidato a la presidencia Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

Dentro del panorama político también se refirió a el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Confesó que él le daba una imagen de ser “cerdo y cochino para la cama”.

Justamente, hablando de sugar daddys, Carlos Vargas se refirió al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Aseguró que si tuviera que involucrarse sentimentalmente con un exmandatario sería con él o Juan Manuel Santos. “Como hacen muchas. Que me saque de pobre, que me compre el carro, ya tendría la vida asegurada”, dijo sobre Uribe. Añadió que los hijos de esos expresidentes también le parecen atractivos.

“Los dos hijos de Santos son muy churros, también me parecen lindos los dos hijos de Uribe, Jero y Tomás”, dijo. Carlos Vargas siempre ha sido muy abierto en lo que respecta a su orientación sexual.

En una emisión del programa La red aseguró que su relación con la sexualidad se había modificado. “Ha habido momentos en mi vida, como hace poco, empecé como a dejar de seguir tanta cuenta pornográfica y demás, por qué me canse de estar viendo lo mismo. Como que me saturo. Y llegará un momento donde lo vuelva hacer, pero ahorita estoy saturado”, comentó al asegurar que dejó de ver cierto contenido en Instagram para ayudar a su salud mental.