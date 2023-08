Néstor Humberto Martínez le respondió a Petro sobre el caso Aval-Odebrecht: “Seguiré, así lo incomode”

El exfiscal Néstor Humberto Martínez le respondió al presidente Petro. Foto: Archivo

El exfiscal Néstor Humberto Martínez se pronunció en las últimas horas sobre los señalamientos del presidente Gustavo Petro, en los cuales el mandatario lo acusa de encubrir el entramado de corrupción de Odebrecht. Según el exfuncionario, Petro avanza en una dinámica de acoso sistemático que no solo ha expuesto en Colombia, sino en otros países del mundo.

Inicialmente, el exfiscal aseguró que le envió una solicitud formal al presidente en el mes de marzo, con el fin de obtener una rectificación en algunas afirmaciones emitidas por el mandatario. Según Martínez Neira, en diferentes publicaciones, Petro señaló a la Fiscalía General de la Nación respecto al caso de Odebretch, situación por la que sentía aludido y pidió una verificación por parte del presidente, sin embargo, la respuesta no fue la esperada.

Aunque según Neira, desde presidencia se le explicó que nunca se había mencionado el nombre del fiscal, no obtuvo la respuesta deseada.

“Mediante comunicación del pasado 13 de marzo, le solicité rectificar una seguidilla de trinos en los que aludía a mi nombre. Recibí respuesta en la que me precisó que Usted hizo “mención a conductas desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación cuando usted era el Fiscal General de la Nación, pero en ningún momento se le menciona a usted como el autor de dichas conductas” y precisó que “en ningún momento lo mencioné a usted como autor de alguna conducta delictiva”, dijo el fiscal en su carta.

Inicialmente, el exfiscal asegura que el acoso sistemático se ha dado desde hace varios meses e incluso, Petro habría dejado ante el juicio público su nombre en Suiza en lo que corresponde al caso del extinto jefe guerrillero Jesús Santrich. Así mismo, trajo a colación el tema de concesión Ruta del Sol II, razón por la cual insistía en recibir una rectificación.

“Creía superado su proceder de acoso sistemático, pero no es así. En Suiza Usted promueve una relatoría por el “caso Santrich” y en Colombia, durante los últimos dos días, con ocasión de las actuaciones del Departamento de Justicia de USA, ha emitido compulsivamente cuatro mensajes desde su cuenta de Twitter, con el propósito de vincularme torcidamente al asunto, a sabiendas de que, claramente, allí no se me menciona, por lo cual se impone la rectificación de sus declaraciones públicas”, dijo el exfiscal.

Respecto al caso Odebrecht, sentenció que la investigación tiene una larga data no solo en Colombia, sin embargo, explicó que cuando él fungió como fiscal; sus funcionarios lograron dar con un importante apartado de líneas de investigación, en donde casi 100 personas obtuvieron datos de trascendencia para el seguimiento.

“Se trata de una calumnia. La investigación de Odebrecht lleva 10 años en el mundo entero. En Colombia, durante los 3 años de mi administración, los fiscales de conocimiento identificaron las principales líneas de investigación, recaudaron la evidencia más importante, indagaron a más de 90 personas”.

Según el presidente, se habría impedido un juicio transparente en lo que corresponde al caso, además, añadió datos sobre las evidencias de dinero halladas en aquel entonces. Dijo: