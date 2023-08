Hijo del “Turco” Hilscaca reconoció que dinero entregado a Nicolás Petro sí iba para la campaña del presidente

Gabriel Hilsaca, mediante su abogado, habló de los dineros que le entregó a Nicolás Petro. Fotos Colprensa-Revista Actual

Luego de que fuera relacionado por la Fiscalía General de la Nación en el “roscograma” de 16 personas que habrían hecho parte del entramado de corrupción de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso el Turco Hilsaca, salió en su defensa y explicó por qué le entregó fuertes cantidades de dinero al joven político.

A través de su abogado, Hilsaca reconoció que le entregó recursos al exdiputado del Atlántico con el fin de ayudar a la financiación de la campaña del actual jefe de Estado, pero que fue Petro Burgos el que le dio un uso diferente a los cerca de $400 millones que le habría dado para tal fin. Así se lo contó el letrado que lo representa al diario El Tiempo, en una declaración que causó controversia.

“Gabriel Hilsaca, como ciudadano, realizó un aporte con fines a una campaña. Eso es cierto. Es una persona de 35 años, con patrimonio suficiente para dar una suma que declarará ante la Dian en la próxima declaración de renta, como lo dispone la ley”, indicó la defensa al citado medio.

A su vez, señaló que en la costa Atlántica se tenía pleno conocimiento que era Nicolás Petro el que manejaba la campaña de su progenitor en esta región del país; contrario a las versiones surgidas desde el propio despacho del mandatario, en negar que el político tuviera que ver con la estructura de la aspiración. El hombre de 37 años fue imputado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Públicamente, se sabía que el señor Nicolás Petro Burgos era supuestamente el que manejaba la campaña Petro en la costa. El señor Gabriel Hilsaca, de su patrimonio, le entregó unos dineros para que fueran aportados a la campaña y solo hasta ahora nos enteramos de que a ese dinero se le dio otro uso”, manifestó el apoderado del joven empresario.

El fiscal del caso, Mario Burgos, expuso en la audiencia el que sería el "roscograma" del que se vio favorecido Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.

No ha sido citado por la Fiscalía

El letrado que lleva a cabo la representación de Gabriel Hilsaca indicó que la Fiscalía General de la Nación no ha citado a declarar a su defendido en el proceso que se adelanta contra el exdiputado, y que su cliente no tiene en curso ninguna investigación penal; contrario a lo que se ha manifestado en algunos medios de comunicación sobre el particular.

Sobre la participación de las personas en este organigrama, aparecen individuos como el exnarcotraficante Santander Lopesierra, el Hombre Malboro, que según la denuncia de la exesposa de Petro Burgos, Daysuris Vásquez, le habría entregado $600 millones al joven político con destino a la campaña, pero habrían terminado en los bolsillos del exasambleísta.

Asimismo, Euclides Torres, líder del grupo político Torres, se dice que es el principal “padrino” de la campaña Petro Presidente, así como Óscar Camacho, el influyente empresario de Norte de Santander que también habría proporcionado financiamiento a la pareja.

“Estas personas, al inyectarle capital, de una u otra forma ingresaron dineros a la campaña presidencial de nuestro actual presidente, el honorable Gustavo Petro (...) Lo que tenemos probado, su señoría, son $1.053 millones de más, y otros dineros que no solo llegaron a sus arcas, sino que fueron destinados a la campaña de su señor padre (Gustavo Petro)”, dijo el fiscal Mario Burgos en su intervención.

Del mismo modo, Christian Daes, el propietario de Tecnoglass, también fue mencionado este grupo e incluido en el acervo probatorio presentado por el fiscal; sin que se especificara su papel en este cuadro. Daes es recordado por haber financiado el equipo de comunicaciones de la campaña de Gustavo Petro, contratando a la periodista María Antonia Nany Pardo.