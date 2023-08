Asonada en colegio de Cali tras conocerse un caso de abuso sexual en contra de un niño que estudiaba en esa institución

Asonada en colegio de Cali por el presunto abuso sexual de un docente en contra de un niño que estudiaba en la institución. (Captura de pantalla)

Una difícil situación de orden público se reportó en la noche del lunes 14 de agosto en inmediaciones del Colegio Santa Isabel de Hungría, en el occidente de Cali, luego de que padres de familia y alumnos de esa institución protestaran al conocerse del caso de un niño que estudiaba en esa institución que se señala que fue víctima de abuso sexual.

Del hecho se conocieron varios videos, que se hicieron virales en redes sociales, donde se evidencian los desmanes que ocurrieron tras las manifestaciones de rechazo por lo ocurrido, en las que intervinieron miembros de la UDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo ESMAD) de la Policía Nacional.

Al lugar acudieron los secretarios de Seguridad y de Educación de esa ciudad, así como la comandante de Infancia y Adolescencia de la Policía para atender las demandas de la comunidad por este hecho, e hicieron un llamado a la calma mientras que los organismos judiciales concluyen las investigaciones por el delito en contra del menor de edad.

“Hicimos presencia para restablecer el orden público que se había visto afectado por las manifestaciones de la comunidad por un presunto caso de abuso sexual que se presentó hace un mes al interior de la institución. Ya no hay situaciones complejas en el sector. Gracias a dios no tuvimos vidas humanas comprometidas, no hubo personas lesionadas, algunos actos de vandalismo y afectaciones materiales que ya están siendo evaluadas”, afirmó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad.

El funcionario, además, solicitó a la ciudadanía espera los resultados que arrojen las investigaciones que realizan las autoridades judiciales por este caso en el que fue víctima un pequeño de la institución.

“Pedirle a la comunidad tranquilidad. Le estamos pidiendo a la Fiscalía celeridad la investigación del caso que consiga en este colegio y poderles informar lo que ha acontecido aquí y que se haga justicia si hay algún tipo de responsable. A los ciudadanos hay que pedirles tranquilidad y paciencia. Que confíen en las investigaciones del ente acusador y la Policía de Infancia y Adolescencia”, agregó Dranguet.

El secretario de Educación, José Darwin Lenis, también se instó a la calma mientras actúan las autoridades judiciales y anunció algunas medidas para esa institución de educación pública.

“Nosotros hemos orientado la suspensión de clases por tres días como una medida preventiva después vamos a tener una retoma gradual de clases por grupos con reuniones de padres de familia. No puede haber desinformación y hago un llamado a la tranquilidad. Desde el equipo de Inspección de Vigilancia vamos a estar atentos”, señaló.

Lenis reiteró la solicitud de celeridad a la Fiscalía en la investigación del hecho de abuso sexual de un niño que se denunció para prevenir nuevos hechos de alteración del orden público en esa zona de Cali.

“Vamos a tener una reunión con el equipo directivo del colegio para que nos rindan un informe formal y estricto de lo que ha pasado. En segunda medida tomar un plan de acción para orientar unas medidas pedagógicas y educativas que necesita esta institución. Es importante tener la veracidad de la información y que como estos son procesos de orden judicial son los organismos competentes lo que tienen que tomar las medidas”, agregó.

Sostuvo finalmente que el colegio están aplicando los protocolos establecidos para este tipo de hechos en los que requirieron a la Secretaría de Salud y a la Policía de Infancia y Adolescencia. De hecho la encargada de esa especialidad de la Fuerza Pública, la teniente Adriana Corrales, afirmó que las indagaciones que se llevan sobre el caso van por buen camino y pronto se conocerán los resultados para esclarecer el señalado caso de abuso sexual.