Condenan a hombre que arrastró a un perro con su moto en Tocaima, Cundinamarca

El hombre fue condenado a 13 meses y 15 días de prisión por el delito de maltrato animal agravado. (Pixabay)

Un fiscal adscrito al Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó ante un juez de Cundinamarca a un hombre que le causó graves heridas a un perro de raza husky siberiano al arrastrarlo en una moto.

El hombre fue identificado como Leonardo Bermúdez Vargas, quien aceptó los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía, pues según la entidad “amarró a un perro de raza husky siberiano a una motocicleta y lo arrastró por las calles de Tocaima (Cundinamarca)”.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron el 31 de julio de 2020 en vía pública del municipio de Tocaima, Cundinamarca, cuando el canino no quería moverse del lugar en el que se encontraba y Bermúdez tuvo una reacción cruel con el mismo. Para obligarlo a avanzar, el hombre ató al perro a su motocicleta, arrancó y lo arrastró varios metros por las calles del municipio, lo que le provocó graves lesiones al canino, según los veterinarios que atendieron al animal.

El fue rescatado por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y trasladado a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata). Allí, los médicos veterinarios establecieron que tenía lesiones en las almohadillas de las patas, lo que le generaba dificultad para caminar.

La Fiscalía dio a conocer que el sujeto fue condenado a 13 meses y 15 días de prisión por el delito de maltrato animal agravado. El responsable también fue inhabilitado para tener animales por el mismo tiempo de la pena, y deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Entre 4.542.630 pesos y hasta 54.511.560 pesos son los valores de las multan que se imponen a personas que incurran en un delito grave de maltrato animal. II Foto: Archivo

Cabe resaltar que, según el artículo 4 de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otro lado, quienes causen la muerte o lesiones que afecten gravemente su salud o integridad física del animal podrán enfrentar penas de prisión entre los 12 y 36 meses. Además, enfrentarían inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

Frente a las multas económicas, quienes causen el daño descrito anteriormente deberán pagar entre 4.542.630 pesos y hasta 54.511.560 pesos. Incluso, estas se verían incrementadas de la mitad a tres cuartas partes si se cometen con los siguientes agravantes:

- Sevicia.

- Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público.

- Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos.

- Cuando se cometan actos sexuales con los animales.

- Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.

Y es que la ley contra el maltrato animal es clara al señalar que lo que pretende es garantizar que la actitud entre humanos y animales se base en el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”, cita el documento.

Por otro lado, el bienestar de los seres vivos radica, a su vez, en que su tenedor deberá cumplir cinco principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a miedo o estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

¿Cómo se puede denunciar un caso de maltrato animal?

GELMA es el grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar y judicializar los casos relacionados con agresión contra animales a nivel nacional. Para denunciar un caso de agresión contra animales, puede realizar los siguientes pasos:

Si conoce algún caso de maltrato animal, se debe denunciar llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, habilitó una opción en ADenunciar, para que a través de este canal, la ciudadanía también pueda interponer sus denuncias.