“Son chismes”: Rodolfo Hernández desmintió que lo sometieran a una cirugía para extraerle un tumor

El candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, apareció en redes sociales para desmentir una serie de rumores sobre su estado de salud, en especial por una supuesta cirugía a la que se sometió para que le extirparan un tumor y que circuló en algunos medios desde el viernes 11 de agosto.

Se trata de una información que tiene que ver con su diagnóstico de cáncer, del cual afirmó que sí debe someterse a una intervención quirúrgica, pero que aún no se la ha hecho y está concentrado en su campaña para ganar las elecciones del próximo 29 de octubre.

Aunque el tema de su salud se seguirá tocando durante los próximos tres meses, en especial si estará en condiciones para asumir el cargo de la Gobernación de Santander, el ingeniero Hernández afronta una nueva demanda con cuatro cargos para declarar nula su aspiración.

“Mire cómo son de mentirosos”

Durante la tarde del 12 de agosto, el candidato Hernández apareció en un video para hablar acerca de una información que lanzó el periódico Vanguardia durante el 11 de agosto, cuando aseguró que al exaspirante presidencial lo sometieron a una cirugía para extirparle un tumor por su cáncer de colon.

Ante eso, el exalcalde de Bucaramanga, quien se encontraba sentado en un sillón y con aparente buen estado de salud, desmintió la noticia y criticó al medio de comunicación: “¿Qué me están operando? Mire cómo son de mentirosos. A mí no me han llamado. Aquí a la persona que me acompaña en la oficina tampoco la han llamado. Son chismes”.

“Colombianos, aquí estoy. Estamos trabajando juiciosos y ponemos a consideración nuestro nombre a la Gobernación de Santander. Ahí verán qué van a hacer, si votan para hacer una emulación de lo que hicimos en la Alcaldía de Bucaramanga”, afirmó el aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.