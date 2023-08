“No he sido el motivo de la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía”: Valeria Duque se desahogó

Imagen de Valeria Duque durante el concierto de Rauw Alejandro en Ciudad de México, en el mes de mayo de 2023 (Foto: @valeriaduqueh)

Valeria Duque se hizo tendencia en las redes sociales de Colombia y el mundo en semanas pasadas, luego de que en un hilo de Twitter se le señalara de ser la tercera en discordia en la relación de Rauw Alejandro y Rosalía que se dio por terminada en meses pasados, según confirmaron los mismos artistas.

Un encuentro particular entre la modelo colombiana y el cantante puertorriqueño en uno de sus conciertos generó que Duque se convirtiera en blanco de críticas por los fanáticos de la pareja, asegurando que ella fue la amante de Rauw Alejandro, aunque los artistas negaron que su ruptura se debiera a una infidelidad.

Ante el desbocado impacto que tuvo la publicación de la red social a nivel internacional, Valeria Duque concedió una entrevista a la revista de farándula Hola! para aclarar su relación con Rauw Alejandro y defenderse de los ataques, además de las acciones legales que tomó en Colombia por difamación.

“Quiero aclarar que no he sido el motivo de la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía, ni he sido una tercera persona en su relación. En realidad, no tengo nada que ver en situación sentimental”, aseguró la colombiana a la publicación internacional.

La modelo colombiana aseguró que su encuentro con Rauw Alejandro fue "casual ... como una fan". (Foto: @valeriaduqueh / archivo)

En primera medida Valeria Duque señaló que decidió hablar sobre el tema con la revista internacional para defenderse de todos los ataques que ha recibido por cuenta del rumor que se inició en las redes sociales, según ella, “sin fundamentos”. “Es importante para mí aclarar esta situación, no solo por mi bienestar personal, sino también por el bienestar de mi familia y, sobre todo, por el bienestar de mi hijo”, aseguró la modelo de 31 años.

La influencer colombiana aseguró que no tiene “nada que ver” con la situación sentimental que enfrenta Rauw Alejandro tras su ruptura con Rosalía. Empezó aclarando cómo se dio su encuentro con el cantante de Saturno el pasado mes de mayo, en Ciudad de México, y señalando que “la única ocasión en la que coincidimos”.

Los hechos que la conectan con Rauw Alejandro son su asistencia al concierto del cantante en Foro Sol, CDMX, el pasado 20 de mayo. Como se señalaba en el hilo de Twitter, Daniela Duque tuvo una entrada especial al evento, con acceso a backstage, por lo que conoció personalmente al puertorriqueño. Así mismo lo relató ella.

Valeria Duque en Foro Sol, Ciudad de México, en el concierto de Rauw Alejandro (@valeriaduqueh)

“Este encuentro fue breve, no duró más de 5 minutos, y ocurrió de manera casual, como una fan más en medio de la multitud”, aseguró la modelo colombiana. También señaló que fue al evento como parte de su trabajo como influenciadora y modelo, porque conoce al mánager de Rauw Alejandro.

Daniela Duque reveló que “mi interacción con él fue como una fan más en medio de la multitud, y no se abordaron temas personales o musicales en ese breve tiempo”. Después de que surge la polémica en redes sociales y ella empieza a aparecer en noticias internacionales como la presunta amante del puertorriqueño, la modelo señaló que su vida se vio bastante afectada.

“La exposición mediática no es algo nuevo para mí, ya que he sido modelo desde los 6 años y he tenido que lidiar con cierto grado de atención pública a lo largo de mi carrera. Sin embargo, esta vez ha sido diferente y mucho más difícil de manejar, ya que me están vinculando con situaciones que simplemente no son ciertas. Es doloroso ver cómo los rumores y las especulaciones pueden propagarse rápidamente y afectar a mi vida personal y profesional”, reconoció Duque.

Valeria Duque fue envuelta en rumores de ser la responsable de la ruptura entre Rosalia y Rauw Alejandro (@valeriaduqueh/Instagram y AP)

A pesar de que tanto Rauw Alejandro como Rosalía desmintieron los rumores de la supuesta infidelidad del cantante que terminó con el compromiso, los comentarios y ataques siguen llegando a las redes sociales de Daniela Duque. La modelo aseveró que “me ha sorprendido descubrir cuánto resentimiento existe en el mundo y cómo las redes sociales se han convertido en un espacio para que algunos desadaptados desahoguen sus emociones negativas”.

Por ahora, insistió en que está tomando acciones legales para limpiar su nombre tras todo lo sucedido con el cantante y que a pesar de los rumores, no ha tenido ningún contacto con Rauw Alejandro después del concierto o de la polémica. De la misma forma, aseguró que no ha conversado con Rosalía.

“Mi relación con él es únicamente como su fan, y no hemos tenido ningún contacto directo más allá de mi breve encuentro con él durante su concierto en la Ciudad de México”, enfatizó.