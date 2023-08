Francisco Barbosa volvió a arremeter contra el Gobierno Petro y lo responsabilizó de su seguridad: “Entonces hay que esperar a que lo maten a uno”

El Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, denunció que el ELN planeaba un atentado en su contra. (EFE / Reuters)

Luego de denunciar que cinco cabecillas del ELN estaban planeando un atentado en su contra desde Venezuela, el fiscal general Francisco Barbosa entregó al Gobierno las pruebas que tenía, para que tomaran acciones, teniendo en cuenta el cese al fuego que se implementó con esa guerrilla.

Sin embargo, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dijo que el supuesto atentado era una medida para sabotear el acuerdo de paz.

Ante esas afirmaciones, Barbosa dijo en diálogo con La FM: “Es una ramplonería con mi familia y con la posibilidad que se presente un atentado terrorista. Entonces hay que esperar que lo maten a uno, que se verifique el atentado para decir que hay que activar el mecanismo del cese al fuego; o poner el punto en la silla y decir que verificar las hipótesis y ser solidario para que no se genere un problema. Y no que posteriormente salga el comisionado y diga que se está saboteando y que hay enemigos de la paz”.

En la entrevista, Barbosa señaló al Gobierno nacional y lo responsabilizó de lo que le pudiera pasar ya que Danilo Rueda, un representante de la administración estatal, le quitó relevancia a la amenaza de muerte y contradijo lo que sostuvo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

“Este señor representa al Gobierno nacional, es un delegado del presidente de la República. Uno no puede salir a decir de esa manera lo contrario a lo que me habían dicho el día anterior. Esto se convirtió en una dinámica donde usted va a una reunión, le dicen una cosa y posteriormente sale un comunicado que dice otra, o salen en una entrevista que dice otra y no existe una unidad de criterio dentro del Gobierno nacional”, agregó el fiscal Barbosa.

Según el director de la Fiscalía, la información sobre el atentado en su contra no es deliberada y surgió de tres fuentes fidedignas: la primera fue el cuerpo de inteligencia militar, la segunda a través de una investigación desarrollada por fiscales especializados en el ELN y la tercera la suministró un funcionario de Policía Judicial.

“Las tres estaban coincidiendo sobre unos hechos, unos hechos que tenían que ver con un posible atentado en mi contra y que tienen además una naturaleza investigativa”, dijo Francisco Barbosa, quien dijo estar cansado de reunirse con funcionarios de Gustavo Petro, llegar a unos acuerdos y que a las horas o días salgan otros empleados del Gobierno nacional a incumplir, desautorizar y destruir lo acordado.

Danilo Rueda (izq) dijo que el plan de atentado contra Francisco Barbosa era un sabotaje al proceso de paz con el ELN. Foto: Archivo privado.

¿Qué dijo Danilo Rueda?

El 9 de agosto el ministro de Defensa Iván Velásquez se reunió con la cúpula militar y policial, y Francisco Barbosa, a quien le expresó su solidaridad con Francisco Barbosa y le dijo que se iba iniciar una investigación para dar con los responsables. Tras eso, el Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda deslegitimó el plan de atentado contra el fiscal y dijo que eso era un sabotaje al proceso de paz con el ELN.

“Reiteramos la solicitud de celeridad en la investigación a todas las hipótesis para revelar los autores del supuesto plan. Este hecho, sumado a otros, nos da indicios de que existen intenciones de saboteo a los avances a la Mesa de Diálogos de Paz del Gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional”, declaró la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a través de un comunicado.

La entidad dirigida por Danilo Rueda también defendió a Venezuela de los señalamientos por albergar y patrocinar a la guerrilla del ELN, afirmando que el Estado bolivariano era transparente y estaba comprometido en el proceso de una construcción de paz total en Colombia.