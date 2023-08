Las mujeres de la farándula que han relacionado con Jhonny Rivera: el cantante está feliz con su nuevo amor

Jhonny Rivera no ha estado en muchas relaciones como muchos de sus seguidores piensan. (@jennylopez_oficial/Instagram)

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más queridos por los colombianos, pues con su talento y sencillez ha logrado un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Con el pasar de los años, el cantante ha tenido algunas participaciones en el ámbito amoroso y que han captado la atención del público y la prensa. Él y su pareja más reciente, Jenny López, con la que lleva poco más de un año, según lo que revelaron, visitaron el set de La Red, de Caracol Televisión, y durante una larga conversación ante las cámaras dieron a conocer algunos detalles que nadie conocía de su oculta historia de amor, como por ejemplo el inicio de su relación y cómo se enteraron los padres de López que eran novios.

En los últimos días, el cantante ha sido criticado por la relación que tiene con su corista, Jenny López. En redes sociales no paran de juzgarlo por la diferencia de edad que hay entre ambos artistas. Ella tiene 20 años y él 49 años, es por esto que muchos de sus seguidores dicen que “no entiendo cómo fue que se enamoraron”. A pesar de todos los comentarios que han recibido, el intérprete de Empecemos de Cero ha defendido su relación desde que salió a la luz pública.

“Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: ‘Esta niña no es para jugar’. Yo dije: ‘No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante’. Entonces empecé a cortejarla un poquito”, detalló Rivera en entrevista.

“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dijo que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, aseguró Jenny López en la publicación en la que confirmó el noviazgo.

Jhonny Rivera y las parejas que ha tenido

El cantante de música popular ha sido una de las personalidades de la farándula colombiana que no ha estado involucrado mucho en el tema del amor. Tanto así, que el mismo intérprete de Mi Decisión y Guaro dijo que le decían que era homosexual, debido a que hace bastante tiempo no se le veía en una relación sentimental.

El artista sostuvo una relación con Luz Mery Galeano desde 1999 hasta el 2010, mujer que además es la madre de su único hijo, Andy Rivera, también cantante pero de reguetón. Aunque los motivos de su separación son desconocidos, en varias oportunidades han dicho que se la llevan muy bien y también se les ha visto realizado algunos videos divertidos.

Aunque no se le ha conocido otra pareja oficial, al cantante de música popular se le ha relacionado con varias mujeres de la farándula nacional, entre las que se sabe son: Andrea Valdiri, Sara Uribe y Aida Victoria Merlano.

En su momento, el artista dijo que tenían una linda relación de solo amistad, pero a pesar de los chismes, algunos de sus seguidores siguen sin creer que el cantante no tuvo un romance con ninguna de las mujeres anteriormente nombradas.

Ante los rumores, la creadora de contenido Aida Victoria aclaró que la relación que ha tenido siempre con el cantante, de 49 años, ha sido de amistad y afirmó que en todo este tiempo que lleva conociéndolo él no le ha coqueteado.

“Don Jhonny y yo somos re panas, siempre hemos sido panas. Nunca, se los juro por mi vida, ha pasado nada con ese hombre, nunca me ha hecho ninguna insinuación, nunca me ha coqueteado, nunca me ha ‘botado los perros’ jamás. Panas, siempre, te lo juro”, respondió Aida Victoria en una dinámica de preguntas en Instagram.

Sin embargo, las demás mujeres sólo han dicho por redes sociales y en dinámicas con sus seguidores que simplemente admiran al cantante y lo conocen por eventos o lugares a donde han asistido y se han cruzado con él.

El domingo 6 de agosto, Jhonny Rivera le respondió a quienes critican a su nuevo amor

Hace poco el intérprete de éxitos como Empecemos de cero abrió su corazón y a través de unas historias en su cuenta de Instagram contó que últimamente está muy interesado en conocer por qué a las personas les da depresión. Es por esto que, algunos de sus seguidores, especulan que se estaba refiriendo al caso de Andy Rivera, pues cabe destacar que el joven cantante confesó que desde 2021 tiene la enfermedad.

“He estado investigando mucho el porqué de la depresión, por qué todo el mundo sufre de depresión y ansiedad. Entonces yo me he dedicado a leer, a buscar, a indagar, hablo con médicos hablo con psiquiatras, hablo con psicólogos […] Y mi conclusión es… ¡Por las berracas redes!”, recalcó el cantante en una historia en su perfil.

El cantante lanzó algunos comentarios a los que critican a su pareja

Así mismo, hubo personas que entendieron este mensaje como si Jhonny Rivera estuviera hablando de las críticas que ha recibido por mantener una relación amorosa con su colega Jenny López que es 29 años menor que él.

“Así usted tenga 100 seguidores, si usted sube la foto de su pareja que nadie se la conocía, inmediatamente vaya al WhatsApp y verá que le están diciendo: ‘¿Esa es su novia?, ¿ese es su novio? Ay mijo, ahí sí se pegó fue de nada’”, dijo el pereirano.

Aunque no hubo claridad sobre a que se estaba refiriendo el artista, lo cierto es que, al igual que algunos famosos colombianos está cansado de que las personas opinen de su vida por medio de un celular.