Excongresista Tatiana Cabello y su hijo fueron víctimas de los ladrones: “Nos han podido matar”

Exrepresentante Cámara, Tatiana Cabello. Foto: Archivo

La excongresista por el partido Centro Democrático entre 2014 y 2018, Tatiana Cabello Flórez, usó su cuenta de Twitter para narrar los momentos que vivió, luego de que fuera víctima de la delincuencia que está desatada en varias ciudades del país.

“Hace muchos años no escribo nada de mí, pero hoy me sentí vulnerable y con unas ganas inmensas de gritar y hacer público mi miedo. Me pasó una de esas cosas que se ven a diario, pero que uno cree que nunca le van a pasar. Hoy fui víctima de un robo con arma de fuego”, trinó la exrepresentante.