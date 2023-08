El ministro de Justicia, Néstor Osuna, hace un balance del primer año del Gobierno Petro: “Hay que actuar con más decisión, con menos perfeccionismo”

Ministro de Justicia señaló que sí presentarán un proyecto para el sometimiento de las bandas criminales. Foto: Cortesía Ministerio de Justicia

Néstor Osuna es uno de los cinco ministros originales del gabinete de Gustavo Petro que han logrado “sobrevivir” después de un año de gobierno. Al ministro de Justicia este agitado año le dejó como lección que se debe actuar más rápido, y ahora se apresta a arrancar la implementación de la política de drogas, aprobar la ley de sometimiento y la humanización carcelaria.

nIInfobae Colombia: Ministro, ¿va a seguir en el cargo?

Ministro de Justicia: Yo estoy encantado en este cargo. Creo que es una experiencia fascinante, creo que he podido hacer cosas importantes o por lo menos útiles para el país y aquí seguiré mientras el presidente de la República lo tenga pensado.

Infobae Colombia: ¿Qué va a pasar con la ley de humanización carcelaria?

M.J: La volveremos a presentar. Ya está lista. Ya está elaborado el texto, nos hace falta el concepto del Ministerio de Hacienda y, en cuanto salga eso, cosa que debe ocurrir esta misma semana (1 a 5 de agosto), lo realizaremos.

Infobae Colombia: El presidente Petro prometió desde la campaña que iba a liberar a los detenidos de la primera línea, lo intentaron en la prórroga a la política de orden público, no pasó; lo intentaron en la política de humanización carcelaria y también se archivó. ¿Qué va a pasar con esa promesa del Gobierno?

M.J: Digamos que como ha transcurrido ya un buen tiempo, ha habido decisiones judiciales que el Gobierno respeta profundamente, en el sentido que sea, pero una buena parte de esas decisiones judiciales están sacando a esas personas de la cárcel.

Infobae Colombia: ¿No va a haber una nueva política para buscar esa excarcelación?

M.J: No tengo presente alguna herramienta específica que pudiera agregarse a la legislación en este momento.

Gustavo Petro no logró en su primer año la liberación de los capturados de la primera línea en el paro nacional del 2021, como lo prometió en campaña. Fotos Presidencia / EFE

Infobae Colombia: ¿La ley de sometimiento finalmente va a basarse en Justicia y Paz?

M.J: Se está analizando si se vuelve a presentar el proyecto que se presentó la legislatura pasada, tal cual, o ese proyecto con algunas modificaciones fruto del debate que alcanzó a tener en la legislatura pasada. O si más bien, a partir de la Ley de Justicia y Paz, hoy vigente, también con algunas adaptaciones, se elabora un proyecto nuevo. Es algo que venimos estudiando en el Gobierno con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cuanto tengamos las consideraciones suficientes la presentaremos al Congreso.

Infobae Colombia: ¿En qué va el trámite desde la extradición de Salvatore Mancuso?

M.J: El Gobierno colombiano solicitó esa extradición hace ya unos tres años, si no estoy mal. El trámite actualmente está ante el Gobierno de los Estados Unidos, y allí, al igual que acá, hay separación de poderes y, por lo tanto, está en cabeza de un juez la decisión sobre si concede la extradición o la niega. Esperamos que pronto se resuelva. Colombia no ha retirado la solicitud de extradición ni ha pensado hacerlo, la mantiene y está a la espera de lo que decían las autoridades judiciales norteamericanas.

Infobae Colombia: ¿Se ha considerado la posibilidad de solicitar en extradición a Simón Trinidad?

M.J: No se ha considerado. El Gobierno nacional no solicita extradiciones, es el poder judicial. Entonces, si alguna autoridad judicial decide pedir en extradición a una persona que está fuera de Colombia, a nosotros en el Gobierno nos corresponde tramitar esa solicitud, pero el Gobierno no decide extraditar a nadie. ¿Por qué está pedido Mancuso en extracción? Por unas decisiones de unos jueces nacionales que lo han pedido en extradición, nosotros tramitamos la solicitud, pero eso es una decisión eminentemente judicial.

ARCHIVO - El excomandante paramilitar colombiano Salvatore Mancuso es escoltado por agentes de la DEA estadounidenses a su llegada a Opa-locka, Florida, el 13 de mayo de 2008. El gobierno colombiano solicitó que Mancuso, que fue designado como gestor de paz, sea extraditado de Estados Unidos, entre cuestionamientos a la selección de excombatientes paramilitares para los diálogos de paz impulsados por el presidente Gustavo Petro. (AP Foto/Alan Díaz, Archivo)

Infobae Colombia: ¿Tiene algún mea culpa de este primer año en el Gobierno?

M.J: No haber actuado más rápido en algunas cosas. No haber presentado el proyecto de humanización de cárceles en octubre, en noviembre, y no en febrero que lo presentamos. Va un año de gobierno, faltan tres, y uno ya comienza a ver que el tiempo corre demasiado, entonces hay que actuar con más decisión, con menos perfeccionismo y más bien ir arreglando las cosas por el camino.

Infobae Colombia: ¿Cómo va su relación con el fiscal?

M.J: Yo conozco al Fiscal General hace muchos años y hemos tenido una amistad personal muy satisfactoria durante mucho tiempo. Los roles institucionales que hoy en día cumplimos hacen que tengamos una cierta figuración que nos hace parecer separados, pero me parece absolutamente respetable lo que él piensa, dice y hace; como también lo es lo que yo pienso, digo y hago y en lo personal tenemos una vieja amistad.

Infobae Colombia: ¿Las críticas que hizo el fiscal a la política de drogas se van a incluir?

M.J: Una de las críticas principales se relacionaba con la insuficiente mención a la estrategia criminal en el documento. Sin embargo, dicho documento hace referencia explícita a que la política de persecución del narcotráfico ha sido publicada por el Ministerio de Defensa en la estrategia de seguridad; es decir, se alude a ese otro documento.

Por lo tanto, aunque no esté incluida textualmente en el papel, sí está contemplada mediante esta remisión. Dado esto, considero que es un tema tan sencillo de resolver que no debería generar mayores confrontaciones. Estamos de acuerdo en que al narcotráfico se le debe perseguir penal y criminalmente. En qué página de un documento se encuentre, me parece algo secundario.

El ministro de Justicia y el fiscal general discutieron en un mismo escenario sobre el proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Foto: Ministerio de Justicia

Infobae Colombia: La política de sometimiento y la de humanización carcelaria no lograron pasar en la pasada legislatura y ahora tendrán que presentarla y el que liderará el debate en la Comisión Primera del Senado no es Alexander López, sino Germán Blanco. ¿Cómo lo ve para hacer el trámite de esos proyectos?

M.J: El senador Germán Blanco es un senador experto, conocedor de todos los temas nacionales, al que respeto y admiro, con quien tengo además una muy buena relación. Ahora, los debates parlamentarios son muy abiertos, es cierto que el presidente de la Comisión hace de moderador del debate, pero los líderes son todos. Eso allá no se reconoce que alguien valga más que otros, es un diálogo entre iguales, así que da lo mismo quién haya quedado de presidente o quién no esté en la mesa principal. En los debates todos intervienen y el voto de todos vale lo mismo.

Infobae Colombia: Hay un programa que ha anunciado el presidente Petro, que es pagar por no matar. Está muy relacionado con la propuesta de justicia restaurativa. ¿Qué sabe ese proyecto?

M.J: A veces, las políticas se anuncian de una manera que no refleja su verdadera naturaleza. Durante mi estancia en Buenaventura, enfrentando un serio problema de criminalidad, se realizó un Consejo de Seguridad. En este, se señaló la presencia de estructuras criminales peligrosas y fuertemente armadas como los Shottas y los Espartanos. Sus líderes deben ser capturados, enjuiciados y, si resultan culpables, sancionados conforme a la ley. Sin embargo, también se destacó que estos grupos criminales reclutan jóvenes que no han tenido acceso a educación, trabajo ni mejores oportunidades de vida. Ante esta situación, el presidente enfatizó la necesidad de rescatar a estos jóvenes de la criminalidad y reintegrarlos al Estado Social de Derecho y la legalidad. La solución es brindarles educación, empleo y apoyo social, lo que implica una inversión económica. El titular “pagar por no matar” es una interpretación de prensa que puede percibirse como maliciosa, pero esta es la esencia detrás de la propuesta.”

Infobae Colombia: Cómo se ha sentido en este primer año de Gobierno... hemos visto que Irene Vélez ha recibido ataques por su condición de mujer; la vicepresidenta, ataques racistas. ¿Usted cómo se ha sentido como una persona abiertamente gay?

M.J: Yo me he sentido absolutamente satisfecho y fascinado de la labor que hago. Cada día es un reto, un desafío, cada actuación que llevo a cabo la medito lo suficiente, pienso en lo que pueda ser mejor para mis conciudadanos y, si hay maledicencia de parte de un agente primitiva y básica, pues allá ellos. Pero no, no me ha afectado realmente. Tampoco le presto mucha atención.

Infobae Colombia: ¿Cómo se ha visto afectado el Gobierno por el caso de Nicolás Petro?

M.J: Desde el Gobierno, el propio presidente lo expresó públicamente y también nos lo expresó en el Gobierno: respeta absolutamente la independencia del poder judicial. Lo que los jueces determinen se obedecerá, se acatará y, en ese sentido, el Gobierno sigue gobernando. Realmente no es un tema de Gobierno el asunto del procesamiento de una persona, aunque sea pariente del presidente. El Gobierno sigue actuando. Somos conscientes, por supuesto, del revuelo de prensa que eso causa, pero el Gobierno continúa bajo esa premisa, se respeta absolutamente lo que en eso decidan los jueces.

Infobae Colombia: ¿Cómo ha visto la actuación de la Fiscalía?

M.J: La respeto profundamente, la independencia y autonomía del poder judicial.