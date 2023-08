Valeria Duque vuelve a hablar de Rauw Alejandro y Rosalía: aunque tuvo la pulsera para entrar al backstage, asegura que no lo conoció en el concierto de México

Destacó, nuevamente, que admira progundamente el trabajo de Rauw y que es fanática de su música De izquierda a derecha: Rauw Alejandro, Valeria Duque y Rosalía/Imágenes tomadas de Instagram

A finales de julio, tras la confirmación de la ruptura de la relación de Rosalía y Rauw Alejandro, el nombre de la modelo colombiana Valeria Duque empezó a resonar. Según un hilo publicado en Twitter, la paisa habría sido la causa por la cual el amor entre la española y el puertorriqueño había terminado. Aunque Duque ya se ha referido al tema y anunció acciones legales en contra de quien inventó el rumor, recientemente volvió a hablar del tema y cambió su versión.

En una entrevista otorgada al programa de chismes y entretenimiento del Canal Caracol, La red, Duque aseguró que realmente no lo conoció en el concierto en México. Que, aunque había conseguido boletas para verlo y para pasar al backstage para verlo en persona, había llegado tarde ese día. El tráfico en la ciudad de México le habría impedido llegar temprano. “Yo nunca lo vi en backstage. Yo fui al concierto directamente con mi amiga. Llegamos tarde y ya, solamente estuvimos en el concierto”, dijo.

En medio de la charla que tuvo en el programa Sin Rollo Extra de Univisión aseguró que, aunque subió fotografías de una de sus muñecas portando una pulsera que decía ‘basckstage’, nunca se encontró con el intérprete de Vampiros. “Asistí como una fan más, tuve la oportunidad de verlo, sin embargo, no conversé con él más de dos minutos”, declaró Duque, por el otro lado, en el programa de El gordo y la flaca.

Fue hace días cuando, en una conversación que sostuvo con la W Radio manifestó que a Rauw se lo habían presentado y que había hablado con él durante unos cinco minutos. En La Red dijo que esto habría ocurrido en un evento también desarrollado en México, y no en el concierto. Ella se encontraba con amigos en aquel encuentro cuando, según ella, llegó Rauw de la mano sus bailarines y otros integrantes de su equipo de trabajo.

Según dijo en La red, se reunió con Rauw durante dos minutos y hablaron brevemente acerca de una posible visita del artista a Colombia, específicamente, a Medellín. De acuerdo con lo que le dijo el puertorriqueño, estaría pisando territorio nacional en octubre del año en curso. Tal y como reveló Duque, el cantante le dijo que ‘amaba a Medellín’ y que esa ciudad tenía ‘magia’.

Mientras se refiere al tema ante la prensa nacional, Valeria ya inició un proceso legal en contra de la persona que involucró su nombre en la ruptura. En su representación está el equipo de abogados de Abelardo de la Espriella Foto tomada de las redes sociales de De la Espriella Lawyers

Dijo que no tenía fotografías de aquel momento porque ella no es el tipo de fan que hace esas peticiones a los artistas. Tal y como lo mencionó, el encuentro con Rauw Alejandro habría ocurrido en mayo. Reconoció que Rauw Alejandro le parece un hombre atractivo y que él tiene su ‘flowcito’. Valeria Duque, por el otro lado, se negó a responder la pregunta que le hizo el periodista de La red respecto a sus intenciones de salir con Rauw si el se lo propusiera.

“Lo que sí quiero dejar claro es que yo no me meto con hombres comprometidos”, sentenció. Valeria destacó que la gente que la ha juzgado en redes sociales es ‘infeliz’ y que, además, quienes han hablado de ella no tienen una vida propia. “Tienen que estar pendiente de la (vida) de los demás, inventar cosas. Eso se salió de control (...) recibí tantos comentarios injustos, malintencionados”, destacó al hablar de las razones por las que había decidido tomar acciones legales.

Destacó que quienes la conocen saben cuáles son los valores que la caracterizan y que ella siempre ha sido una mujer muy profesional. “Siempre estuve muy tranquila”, dijo al asegurar que el ciberacoso del que ha sido víctima ha provenido, particularmente, de personas que son fanáticas de Rosalía. “Ese tema ya lo cerré”, comentó antes de hacer una reflexión acerca de los aspectos negativos de atacar a alguien en redes sociales y más sin tener certeza de lo que se está compartiendo.

Para concluir su entrevista con La red, recordó que tiene empresas y que sigue trabajando en ellas. “A toda hora creen que las mujeres conseguimos las cosas fáciles, no es así y menos en mi caso. Yo sí que me he esforzado para conseguir mis cosas”, finalizó Valeria.