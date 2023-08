Hijo del presidente rompió el silencio y habló de su hermano, Nicolás Petro: “Él es el único responsable”

Andrés Gustavo Petro, el que es llamado como el hijo menos mediático del presidente Gustavo Petro, hizo un llamado a su padre y su hermano para que puedan reconciliar sus diferencias.

La situación jurídica que atraviesa Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, que afronta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sigue generando reacciones en el seno de la familia del jefe de Estado. El viernes 4 de agosto se conoció una nueva reacción, en relación con el escándalo que salpica al mandatario.

Se trata de Andrés Gustavo Petro Herrán, que desde el exilio en Canadá, rompió el silencio y con un extenso mensaje en sus historias de Instagram, hizo una profunda reflexión acerca del complejo proceso judicial que involucra a su hermano. El joven es hijo de la relación que tuvo el hoy jefe de Estado con Mary Luz Herrán, que también pertenecía al M-19.

¿Qué dijo Andrés Gustavo Petro?

En su mensaje, que replicó su hermana, Andrea Petro en su perfil de Twitter, el hombre que no estuvo en la posesión de su padre debido a que tiene condición de refugiado y no puede abandonar el país norteamericano, emitió sus apreciaciones más personales de esta situación, de la que podría inferirse lo tiene en medio de un dilema.

A su hermano, que afronta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, le pidió que “tenga la fuerza para afrontar las consecuencias de sus actos” y que, del mismo modo, “logre salir del hoyo en el que se encuentra”. Y expresó su deseo de que lo pueda hacer “sin resentimiento alguno”, pues frente lo que hizo “él es el único responsable”.

Nicolás Petro y Gustavo Petro, quienes fueron muy cercanos en campaña, ahora están distanciados por cuenta de este caso, en el que el hijo mayor del presidente fue endilgado de cometer lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Foto @NicolasPetroB/Twitter

A su vez, a su progenitor, que oficia como jefe de Estado, le dijo que confía en que tenga “las capacidades y la inteligencia necesarias para dirigir el barco en esta tormenta”. Y mencionó que tiene certeza de su transparencia, “pues más allá de todo interés particular, su objetivo siempre ha sido el bienestar del país.

Por su parte, a ambos, en un mensaje que generó todo tipo de reacciones, entre quienes apoyan al mandatario y los que han pedido su renuncia, les dedicó unas líneas adicionales en las que mostró, si se quiere, una postura neutral en la rota relación entre el Gustavo Petro y su primogénito, a tal punto de que el sindicado se negó a ver a su padre.

“A ambos: que a pesar del choque de diversas emociones que me genera esta situación, los amo y espero que, por difícil que sea, tal vez incluso imposible, algún día podamos sentarnos, cerveza en mano, y hablar, simplemente, de la vida sin poner atención a los amargos momentos del pasado”, expresó en su escrito.

Y por último, a los colombianos, el joven les pidió que, lo que calificó la “ambición infantil” de la pareja que conformaron Petro Burgos y Vásquez Castro, no acaben con el proyecto político que encarna Gustavo Petro: el primer presidente de izquierda de Colombia, que en su tercer intento logró llegar a la Casa de Nariño.

“A Colombia: que tantos años de lucha y de sacrificios no pueden quedar deslegitimados por la ambición infantil de una pareja, de todos depende que el país no retroceda, pues si el cambio no es ahora, tal vez pasen décadas hasta que sea”, finalizó en su mensaje.

El escrito se conoció el día en que se revelaron detalles del interrogatorio de Nicolás Petro, que incriminó a su progenitor, el presidente, en la presunta financiación ilegal de su campaña; no solo por violar los topes electorales, sino también por el origen de los recursos que la permearon, por parte de cuestionados personajes.

Esta fue la publicación que puso Andrés Gustavo Petro en su perfil de Instagram, sobre este caso: