Denuncian a taxista que habría abusado de sus pasajeras en Bogotá

Las víctimas señalan al taxista de depredador sexual. Al menos cinco mujeres han sido afectadas por el señalado. Foto: Colprensa

Se conoció la denuncia de una mujer que asegura haber sido atacada por un taxista, a quien señalan de depredador sexual en Bogotá.

Las víctimas son mujeres que normalmente se movilizan entre las localidades de Santa Fe y Mártires, en el centro de la capital del país.

De acuerdo con la denuncia revelada por el informativo Ojo de la noche, el sujeto se aprovecha del servicio de transporte público individual que presta para atacar a sus pasajeras, a quienes habría agredido sexualmente.

Al parecer, el taxista que habría abusado de sus pasajeras en Bogotá actúa con normalidad cuando se le solicita el servicio; sin embargo, una vez la víctima está dentro del carro, pone seguro a las puertas del carro para impedirles bajarse.

En medio del recorrido, en el que además cambiaba de ruta provocando más temor a las mujeres, les quita sus pertenencias y, en ocasiones, las agrede sexualmente.

“El taxista me estaba haciendo el servicio y se pasó de donde yo vivo. Posteriormente, le reclamé y me dijo que le diera mi teléfono y mi cartera. Asustada, me tiré del taxi y logré escapar”, denunció una de las víctimas que habló con el informativo anteriormente mencionado.

La mujer, además, aseguró que en la comunidad de ese sector de la ciudad ya se venían escuchando denuncias similares contra el mismo sujeto.

“En el caso de las otras mujeres también las ha robado y abusado, es un tema muy delicado”, añadió en la entrevista. Al parecer, serían al menos cinco las ciudadanas que han resultado afectadas por esta situación en las localidades de Santa Fe y Mártires.

Según información revelada por la emisora Blu Radio, las mujeres víctimas de este sujeto viven atemorizadas pues las tendría amenazadas de muerte para evitar que denuncien sus conductas ante las autoridades competentes.

Ese medio aseguró que las autoridades de la capital del país estarían revisando el material captado por cámaras de seguridad para ubicar al taxista e iniciar una investigación que permita esclarecer los hechos.

Capturas de agresores sexuales en Bogotá

Recientemente las autoridades anunciaron un número importante de capturas que se ejecutaron en medio de un masivo operativo en la capital del país.

La Policía Nacional, por medio del Grupo Élite contra Asaltante Sexuales (Gedes), de la Seccional de Investigación Criminal Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 14 sujetos sindicados de delitos relacionados con violencia sexual a mujeres y menores de edad.

Para lograr el arresto de esos 14 hombres, las autoridades destacaron la colaboración y las denuncias impuestas por parte de las familias de las víctimas, la cual fue la principal herramienta para dar con los sujetos señalados.

Según lo indicó el ente investigador, seis de los victimarios contaban con algún parentesco o relación con las víctimas, entre los capturados se hallaron excompañeros sentimentales, padrinos, padrastros y abuelos adoptivos.

El caso que más llamó la atención fue un joven músico de una banda de rock alternativo, el cual cumplía las veces de vocalista, quien aprovechaba su rol para hacer falsas ofertas de empleabilidad a mujeres. Las autoridades precisaron que el hombre se ganaba la confianza de sus víctimas y posteriormente las ponía en un estado de indefensión mediante el empleo de alucinógenos.

Además, añadieron que el sujeto pretendía eludir las consecuencias ocultándose en una finca en el municipio aledaño de La Calera. Cabe resaltar que, en su prontuario llevaba más de cinco denuncias presentadas por mujeres entre los 20 y los 30 años.

Las autoridades señalaron que las localidades con mayor afectación en Bogotá, con base en delitos sexuales son: Suba con 249 casos, Ciudad Bolívar con 141, Bosa con 131, Kennedy con 127 y Engativá con 97.