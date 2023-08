Qué pasó con los concursantes de la primera temporada de “Protagonistas de Novela”

Protagonistas de Novela se emitió en tres ediciones entre 2002 y 2004. Foto: Youtube

Aunque el auge de los reality shows se gestó durante los años 90, este formato no aterrizó en Colombia sino hasta inicios de los 2000, justo cuando la televisión privada daba sus primeros pasos en el país. Caracol Televisión hizo la primera apuesta con Expedición Robinson en 2001, que se convirtió en un éxito de audiencia y sentó las bases del formato que hoy se conoce como El Desafío.

El Canal RCN no tardó mucho tiempo en responder y apostó por importar un programa que ya probó con éxito la cadena Telemundo en Estados Unidos en 2002. Ese mismo año, con 14 concursantes (siete hombres y siete mujeres) dieron inicio las grabaciones en la Casa Estudio para la primera temporada de Protagonistas de Novela.

Bajo la conducción de María Cecilia Botero y la presencia de los profesores que incluía a Kepa Amuchastegui, César Escola y Carlos Benjumea entre otros, los colombianos rápidamente se engancharon al programa por la convivencia entre los participantes y los comentarios de los jueces, motivando las votaciones de los televidentes vía mensaje de texto. Aún hoy son recordadas sus camisetas, en las que siempre se leía el nombre de los participantes.

En esa primera edición los ganadores fueron Ximena Córdoba y Jaider Villa, que se ganaron el apoyo de los colombianos en el transcurso del programa. A continuación, un repaso por lo que ha pasado con algunos de los participantes, 21 años después.

Ximena Córdoba

En Protagonistas de novela se elegía siempre dos ganadores: un hombre y una mujer. Entre las mujeres la ganadora fue la modelo antioqueña. Inicialmente y con la clara intención del canal RCN de hacer del programa una cantera para sumar elenco a futuras producciones, se sumó a Francisco, el matemático, pero la experiencia fue breve. Tras finalizar su participación allí, se radicó en Miami y luego en Ciudad de México, donde reside actualmente. Córdoba reorientó su trayectoria principalmente hacia la presentación. Actualmente, cumple con ese rol en el matutino Por las mañanas, de la cadena Las Estrellas.

Ximena Córdoba, la primera ganadora de las mujeres en 'Protagonistas de novela'. Foto: @ximenacordoba/Instagram

Jaider Villa

Entre los hombres, el ganador fue Jaider Villa, que se hizo muy recordado tras su paso por el programa cuando pronunció la frase “aquí no vine a hacer amigos”. El antioqueño se mantuvo como actor desde su victoria en el programa, aunque principalmente lo hizo en papeles de reparto y no de protagonista. Aun así, destacó su participación en Sin senos no hay paraíso, El Zorro, la espada y la rosa, Así es la vida y Nadie me quita lo bailao. Esta última grabada en 2018 fue su última participación como actor hasta la fecha. Actualmente, reside en Los Ángeles, Estados Unidos, pero es usual verlo viajando por el mundo, como lo muestra en sus redes sociales.

Jaider Villa, ganador de los hombres en 'Protagonistas de novela'. Foto @jaidervilla/Instagram

Daniel Arenas

Aunque no ganó el reality, Daniel Arenas llegó a la fase final en la que quedan cuatro participantes y se convirtió en uno de los que ha gozado de mayores oportunidades para destacar en la televisión. El santandereano participó en varias producciones nacionales como Francisco, el Matemático, Los Reyes o Doña Bella, tras lo cual le llegó la oportunidad de aparecer en telenovelas extranjeras, principalmente mexicanas como Teresa y Corazón indomable. Desde 2018 se sumó a Telemundo y actualmente se dedica a la conducción del programa matutino Hoy día de dicha cadena. Desde 2021 mantiene una relación con la ex Señorita Colombia Daniella Álvarez.

Daniel Arenas está radicado en Estados Unidos y está en una relación con Daniella Álvarez (@danarenas/Instagram)

Adriana Silva

La vallecaucana fue la otra finalista junto con Jaider Villa, Daniel Arenas y Ximena Córdoba. La caleña ha mantenido una fuerte actividad en telenovelas y series, entre las que destacan Amor a la plancha, Doña Bárbara, Hasta que la plata nos separe, Tres milagros, La venganza de Analía y El Cartel de los sapos: El origen. En 2008 se casó con Andrés Muñoz y continúa radicada en Bogotá.

Adriana Silva sigue en la actuación y muestra a diario su amor por el yoga en redes sociales. Foto: @adrisilvac/Instagram

Érika Márquez

Tras culminar su participación en Protagonistas de novela, se mantuvo alejada de los medios y decidió darse la oportunidad de cumplir el sueño americano. Inicialmente, trabajó como mesera mientras se presentaba a distintos castings y estudiaba inglés, hasta que le llegó la oportunidad de aparecer en distintos comerciales y hasta en una serie de la cadena ABC en un papel donde fue dirigida por Robert De Niro.

En la actualidad se ha centrado en la música, interpretando canciones de jazz de los años 50 y 60. Su talento le permitió recibir una invitación ni más ni menos que de Beyoncé para que cantara en la fiesta de cumpleaños de su hermana, la también artista Solange. Actualmente desarrolla una carrera musical bajo el nombre artístico de Super Jem.

Erika Márquez dejó la actuación y se dedicó a la música. Actualmente, graba bajo el nombre artístico de Super Jem y está radicada en Los Ángeles. Foto: @superjemstar/Instagram

Ana Karina Soto

De su paso por la Casa Estudio, la nortesantandereana es uno de los nombres más recordados por los colombianos. Tras unas pocas apariciones como actriz donde destacó su presencia en Pandillas, guerra y paz, Ana Karina se terminó inclinando por centrarse en su rol como presentadora, lo que le permitió hacer dicho trabajo en tres ediciones de La Isla de los Famosos, y actualmente en el matutino Buen día Colombia. Está casada con Alejandro Aguilar y tiene un hijo, Dante.