Hermana de Lucas Villa increpó al fiscal General durante su visita a Pereira: “No hay justicia para mi hermano”

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, protagonizó un incómodo momento en Pereira, al término del XXX Simposio Nacional Jueces y fiscales. Fotos @fiscaliacol-@eldiariopereira/Twitter

La visita a Pereira (Risaralda) del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, terminó en polémica. El funcionario, que participaba en el XXX Simposio Nacional Jueces y fiscales: desafíos hacia una nueva justicia, fue increpado por Sidssy Uribe: hermana del líder estudiantil Lucas Villa, asesinado el 11 de mayo de 2021, que le exigió justicia en este caso.

En un video divulgado por El Diario, se puede apreciar el momento exacto en el que la mujer encara al titular del ente investigador y le reclama por el avance de las investigaciones en la muerte de Lucas, que fue ultimado cuando participaba en una de las protestas que tuvieron lugar en la capital risaraldense durante las movilizaciones populares.

“Señor Francisco Barbosa, yo soy la hermana de Lucas Villa y estoy aquí para que me responda: ¿Por qué dijo que el crimen de mi hermano está....? ¡No hay justicia! ¡No hay justicia para mi hermano”, se le escuchó a la mujer en tono enérgico, mientras el funcionario salía del recinto en el que se encontraba de forma rápida.

A la salida del XXX Simposio Nacional Jueces y fiscales, que se efectuó en Pereira, el fiscal General Francisco Barbosa fue increpado por la hermana de Lucas Villa, quien exigió justicia por el crimen de su hermano. Video @eldiariopereira/Twitter

Mientras Uribe se “despachó” en contra del fiscal General, Barbosa le indicó a sus escoltas que lo evacuaran de uno de los salones del Hotel Movich. En medio del tumulto que había en el lugar y la alarma que generó en el esquema de seguridad este sorpresivo suceso.

“Vamos, vamos”, les indicó el funcionario, ante el reclamo de los periodistas que aguardaban por su presencia para obtener sus reacciones; sobre todo, cuando se esperaba que le indagaran por la escogencia de la terna para elegir su sucesora, por parte del presidente de la República, Gustavo Petro.

El líder estudiantil Lucas Villa murió en el marco de las protestas de mayo de 2021 en Colombia. Foto Infobae

Así justificó su acto

En su cuenta de Twitter, la hermana de Lucas Villa expresó las razones que las llevaron a ir a encarar al Fiscal General. La principal es el pronunciamiento que habría hecho Barbosa sobre este crimen, lo que generó indignación entre los familiares del joven muerto.

“El Fiscal Francisco tuvo una intervención en el Hotel Movich de Pereira. El muy hombrecito salió a los medios a decir una falacia en el caso de mi hermano Lucas Villa. Y ahora que lo confronto y que le pido que me responda frente a frente. Sale corriendo y si dar cara”, expresó Uribe.

Este fue el momento exacto en el que Sidssy Uribe increpa al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cuando se encontraba en el XXX Simposio Nacional Jueces y fiscales, celebrado en Pereira.

¿En qué va el caso de Lucas Villa?

Este episodio, el del cruce entre la hermana de Villa y el fiscal General, se conoció dos días después de que la familia denunciara amenazas de muerte por pedir justicia en este caso; y todo porque después de dos años y casi tres meses del crimen, solo se ha registrado una captura: la de Jonatan Stiven Mejía Hurtado, conocido como alias Truan.

“Desde el momento en que salimos en defensa de mi hermano, hemos recibido amenazas de muerte, nos han fotografiado, me han hecho amenazas por redes sociales, me siguen en las calles, yo sé que es porque he sido activa en las redes, he sido muy contestataria contra la Fiscalía, el alcalde y los asesinos de mi hermano”, dijo Paola Villa, otra de las hermanas de Lucas, en declaraciones replicadas por RCN Radio.

Mejía Hurtado, que fue detenido el 13 de julio de 2023, sería uno de los sospechosos principales del mencionado delito, como temido jefe de sicarios de una organización delincuencial llamada La Cordillera, la cual opera en Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Cartago (Valle del Cauca) y otras poblaciones del Eje Cafetero.

“Habría participado en la planeación de la acción criminal, seleccionado a los sicarios que vigilarían a la víctima y posteriormente perpetrarían el ataque”, indicó en su momento la Fiscalía General de la Nación.

Villa, quien era estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), luchó por su vida por seis días, en los que estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, declarado con muerte cerebral, antes de que se confirmara su deceso.

Por desgracia, no pudo recuperarse de los impactos de bala sufridos cuando se encontraba en el viaducto César Gaviria Trujillo, que conecta a Pereira con Dosquebradas. Esta fue muerte que recrudeció las protestas en las calles del país, las cuales se extendieron hasta agosto de 2021, periodo en el que varias ciudades, entre ellas Cali, quedaron incomunicadas.