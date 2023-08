Armando Benedetti habría salido del país sin declarar sobre la financiación de la campaña presidencial Petro 2022

El exembajador en Venezuela habría salido del país y no declaró sobre la financiación de la campaña presidencial Petro. Colprensa (Archivo)

En las primeras horas del jueves 3 de agosto se suspendió la segunda citación para declarar del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, porque se encuentra fuera del país. El exfuncionario debía comparecer como testigo en la investigación por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, luego de que se revelaran audios en los que Benedetti hizo fuertes reclamos a Laura Sarabia sobre el tema.

Por consejo de su defensor David Benavides, el exembajador había decidido no pronunciarse sobre los audios en los que mencionó que $15 mil millones habrían ingresado irregularmente a la campaña Petro.

En las grabaciones el exembajador da a entender que tiene información delicada sobre la campaña y reclama durante la conversación a Sarabia por el trato que recibió de ella luego de llegar al Gobierno nacional. El descontento de Benedetti hacia Laura se generó un día que pidió cita en la Casa de Nariño y lo habría dejado esperando más de tres horas.

También afirmó que Petro no habría podido llegar a la Presidencia sin él. “Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”.

Además, dijo: “(...) En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa monda. Tú, que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa [proceso] 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar (...)”.