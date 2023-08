Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni se reencontraron en casting de ‘Pedro el escamoso’

A 30 años de las grabaciones de "La Potra Zaina", Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni volvieron a compartir set de grabación (@crissgeithner y @soyvaroni/Instagram)

La televisión colombiana se precia por dejar algunos de los romances más apasionados entre celebridades, pero también algunas de las rupturas más sonadas. Es el caso de Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni, que protagonizaron las portadas y los informativos en los primeros años 90 por estos motivos.

Te puede interesar: Julián Román compartirá pantalla con dos de sus exparejas

Ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela de 1993, La potra zaina. La química entre ellos en las pantallas era innegable, y se vio reflejada en el rating a tal punto que la producción del Canal RCN compitió en los primeros lugares a lo largo de ese año.

El romance entre Geithner y Varoni no tardó en trascender en medios de comunicación luego de que se filtrara una fotografía de ambos coestelares disfrutando de sus vacaciones en Cancún, México. El hecho se convirtió en un escándalo, debido a que Varoni en ese momento estaba casado con Patricia Ércole, mientras que Geithner mantenía una relación con el realizador Óscar Azula, lo que ocasionó la ruptura de estas relaciones.

Te puede interesar: Paola Turbay y Carolina Gómez compartirán pantalla en nueva producción

Durante los tres años que se mantuvieron juntos, la prensa no paró de atacar a la actriz por ser la “tercera en discordia”, lo que, sumado a los temperamentos de ambos, causó el final de la relación entre Varoni y Geithner casi tres años después.

Desde entonces, no volvieron a coincidir en un set de grabación y cada uno siguió con su vida. Miguel Varoni, por su parte, conoció a Catherine Siachoque mientras trabajaban en Las Juanas y, al poco tiempo, se convirtió en su esposa, con la que sigue unido hasta hoy. Aura Cristina, por otro lado, pasó por varias relaciones amorosas, siendo la más recordada la que sostuvo con el actor Marcelo Dos Santos, con quien tuvo a su único hijo, Demian. La pareja se casó en 1998, pero de nuevo el temperamento de ambos jugó en contra de la relación y para el 2000 ya se había separado.

Te puede interesar: Sara Uribe reconoció que extraña la televisión: ¿tiene propuestas para regresar?

Recientemente, en Revista Vea se supo que a 30 años de ese tiempo compartido en La potra zaina, Aura Cristina y Miguel compartieron set de grabación. Fue durante el casting para la tercera parte de Pedro el escamoso en la que ya se está trabajando y de la que se han conocido algunos de los personajes que van a participar, tanto viejos como nuevos.

Según le contó Geithner al medio, fue la propia producción de la telenovela la que se puso en contacto con ella en Medellín, donde reside actualmente. La bogotana aceptó, a pesar de que reconoció sentirse algo nerviosa antes de llegar al estudio y, sobre todo, sorprendida de que desde Caracol Televisión la llamaran para hacer pruebas en una producción a cargo de su expareja:

“En algún momento recibí una llamada por parte de casting de Caracol para ir a hacer prueba para Pedro el escamoso. La persona que me llamó me comentó cómo eran las características del personaje. Tenía que volar a Bogotá, yo vivo en Medellín, Fue gracioso y curioso porque yo le preguntaba dos y tres veces si estaba segura de a quién estaba llamando, y me decía: ´claro que sí, con Aura Cristina Geithner´, pero ¿está segura de que ello es posible?”.

A pesar de la sorpresa que le causó dicha llamada, Geithner aseguró que ya sanó sus heridas por lo ocurrido con Varoni en el pasado, pero insistía en preguntar a la producción porque no sabía si era algo que se estaba haciendo con el beneplácito del propio actor. Lo cierto es que aceptó el llamado y llegó a Bogotá para audicionar con un papel que tenía su cuota de desafío, pues se trataba de una mujer que debía seducir al mismísimo Pedro Coral Tavera:

“No te quiero decir mentiras. Era un personaje seductor; era encontrarme nuevamente con Miguel después de mucho tiempo sin verlo. Estaba en el estudio con su mánager y, la verdad, no lo pensé dos veces. Fui con él, lo abracé y le dije: ‘¡Qué gusto saludarte, me alegra muchísimo!’ Saludé a su mánager, hicimos la escena dos o tres veces, siento que me fue muy bien. Miguel fue muy colaborador, muy compañero, y me dio muchísimo gusto verlo. Me daba un poco de risa porque era un personaje que seducía al escamoso todo el tiempo, y bueno, lo logramos. Cuando se terminó todo, al final lo saludé y le dije muchísimas gracias. ‘Salúdame por favor a Catherine (Siachoque). Te deseo lo mejor, muchas bendiciones y mucha suerte con este proyecto’. Y eso fue todo”

A pesar de las buenas sensaciones con las que se sintió durante la prueba, finalmente Aura Cristina no formará parte del proyecto. Eso si, no dudó en manifestar que fue una buena oportunidad para darle un cierre a cosas pendientes del pasado: “No quedé en el elenco, pero fue bonito ese encuentro porque fue como sanar muchas cosas, por lo menos de mi parte. Hacía muchísimo tiempo que no veía a Miguel…Sé que está muy bien, está establecido en Miami, con su esposa y eso me alegra mucho el corazón, solo hay recuerdos bonitos y la verdad desde el amor y desde el corazón a la gente que hizo parte de tu vida”.