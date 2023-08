Nicolás Petro y Day Vásquez: comienza la audiencia de imputación de cargos por lavado de activos donde se conocerán las pruebas de la Fiscalía

Más de 1.000 millones de pesos en compras de Nicolás Petro no están justiciados en sus ingresos como diputado. Foto: Ilustración de Jesús Avilés

Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, será acusado por la Fiscalía del delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a raíz de las denuncias que realizó su exesposa Day Vásquez. Ella también será señalada de cometer presuntamente blanqueo de dinero y violación de datos personales. En la audiencia, que inicia a las 8:00 a.m., se conocerán las principales pruebas que tiene el ente acusador para haber capturado a la expareja.

Te puede interesar: Juan Fernando Petro, también investigado por la Fiscalía, se refirió al arresto de su sobrino Nicolás Petro: “Es monstruosamente doloroso”

El testimonio de Vásquez señala, según dijo el fiscal Mario Burgos, que Nicolás Petro recibió más de 400 millones de pesos del ex narcotraficante Santa Lopesierra en entregas entre $70 y $100 millones de pesos. Además habría recibido una suma igual de parte de ‘El Turco’ Hilsaca que se habrían entregado en dos oportunidades.

La exesposa del hijo del presidente entregó el celular con el que se triangularon contactos, llamadas y se revisaron chats de WhatsApp que hacen parte de las pruebas que tiene la Fiscalía.

Te puede interesar: Qué viene para Nicolás Petro: de qué acusará la Fiscalía al hijo del Presidente y a su expareja Day Vásquez en la audiencia de imputación

La Fiscalía también tiene pruebas de la negociación por parte de Petro Burgos de una mansión avaluada en $1.600 millones de pesos, para los que se entregó un abono de $700 millones. Además, la compra de otros bienes que se habrían adquirido mientras convivía con Daysuris Vásquez.

El fiscal le sacó cuentas a Nicolás Petro y señaló que para el año 2022 hizo gastos por encima de $1.400 millones, en la compra de dos lujosas viviendas, un vehículo de alta gama y una serie de artículos de marcas exclusivas. Sin embargo, para ese año solo tenía unos $280 millones de pesos en su cuenta bancaria, por lo que el incremento patrimonial injustificado ascendería a más de $1.053 millones.

Te puede interesar: Los chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez que labrarían su camino a la cárcel: “Entregaste mi cabeza en una bandeja de plata”

“Estos no son el resultado ni fruto de su trabajo, sino los constantes ingresos, como lo evidenció la señora Daysuris del Carmen Vásquez, ingresos clandestinos e irregulares de dinero desde enero de 2021 hasta finales del año 2022 que hoy en día se actualizan con el dinero encontrado en su casa”, señaló el fiscal Burgos.

Según la Fiscalía, Petro solo tiene ingresos por su trabajo como diputado del Atlántico y no tenía ninguna inversión, préstamo o ingreso adicional. Las compras se hicieron a nombre de terceros y Day era la administradora de esos recursos. “Hay que mover las tarjetas o pagar en efectivo”, fue la recomendación que le hizo Petro Burgos a su entonces esposa.

Lo que pasará en la audiencia de imputación

La Fiscalía deberá mostrar los dineros no justificados que habría encontrado en la investigación a Petro Burgos y el presunto origen ilícito de esa plata. Según Vásquez podrían ser hasta $600 millones de pesos que habrían sido entregados, según se ha dicho hasta el momento, por personajes como ‘El Turco’ Hilsaca y Santander Lopesierra.

Al parecer, el ente acusador expondrá millonarios negocios que habría adelantado el hijo mayor del presidente Petro, como la compra de un predio en Puerto Colombia con un arriendo de más de $8 millones y un adelanto de al menos $600 millones, según conoció El Tiempo.

Juan Trujillo, abogado de Petro Burgos, ha anticipado que habría un informante de la Fiscalía, que según él fue un infiltrado en el esquema de seguridad del diputado del Atlántico que entregó detalles de sus movimientos. La defensa buscará apelar como ilegal esa prueba, además de señalarla de mentir.

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, y a su exesposa Day Vásquez enfrentan un proceso ante la Fiscalía. A él se le acusa del delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que ella es señalada de cometer presuntamente blanqueo de dinero y violación de datos personales. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El hijo del presidente se declarará inocente de los cargos para enfrentar en juicio las acusaciones en su contra. Se espera que la defensa solicite el testimonio, tanto del ex narcotraficante y el cuestionado empresarios que son señalados de entregar el dinero, así como de personas cercanas a Petro Burgos y a la campaña presidencial de su papá.

La Fiscalía también deberá exponer en la audiencia las razones por las que decidió capturar e imputar a Day Vásquez, pese a que fue quien hizo públicos los señalamientos, además de haber entregado parte de las pruebas en contra de su expareja, como el teléfono celular en el que quedaron registradas las conversaciones que darían cuenta de las negociaciones.

Esa participación en el proceso la habría llevado a auto incriminarse. Es posible que acepte los cargos con el fin de buscar una rebaja de pena, así como continuar colaborando con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad, como consideran los abogados de Petro Burgos que sucederá cuando el juez le pregunte su respuesta a la imputación.

Posteriormente, para terminar las audiencias concentradas, la Fiscalía formulará una solicitud de medida de aseguramiento. Deberá probar que mantener en libertad al hijo del presidente de la República representa un riesgo para su comparecencia en el proceso, que la defensa niega por su asistencia a todos los llamados del ente acusador; así como que es un peligro para la sociedad o las víctimas.

El juez 74 con funciones de control de garantías, con base en lo dicho por el fiscal Mario Burgos, decidirá luego si concede la privación de la libertad en contra del diputado del Atlántico. De hacerlo, deberá ordenar que permanezca detenido en un centro carcelario o en su casa.

La defensa considera que no es necesario ordenar la detención. “No está razonada, no tiene ninguno de los requisitos que debe tener. Para que la gente entienda, una medida cautelar de esta naturaleza, que es durante el trámite de un proceso, donde no se debe discutir, en lo absoluto, ningún grado de responsabilidad, sino simplemente, si la persona ofrece un peligro para la comunidad, para el proceso, para las víctimas, para las pruebas”, señaló el abogado David Teleki a revista Semana.

La audiencia está programada para las 8:00 a.m. a la que se conectarán los detenidos desde el búnker de la Fiscalía donde se encuentran detenidos desde el 29 de julio.