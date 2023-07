Joven reveló algunos datos para “levantar” en Medellín y no fallar en el intento

El personaje compartió algunos de sus consejos para poder conquistar en las discotecas de Medellín.

Desde el 28 de julio hasta el próximo 7 de agosto, Medellín vivirá una nueva temporada con la Feria de las Flores y que tiene a locales con visitantes, disfrutando de diferentes eventos en la capital antioqueña. Desfiles de silleteros, conciertos y eventos nocturnos son apenas unos de los cientos de planes que pueden disfrutan los visitantes durante semana y media, para todos los gustos.

Te puede interesar: Cierres viales en Medellín aumentan por eventos de la Feria de las Flores

En medio de la celebración se ha viralizado un video en el que un joven paisa reveló los secretos para poder irse de levante por la ciudad de Medellín, aprovechando la oleada de extranjeros que visita la ciudad. Santiago, nombre que aparece en su cuenta oficial de TikTok, le contó a sus miles de seguidores cómo conquistar a una mujer antioqueña en uno de los tantos lugares de entretenimiento que ofrece la ciudad de la ‘eterna primavera’.

Joven entregó algunos consejos para poder conquistar a una mujer en Medellín y el video se hizo viral. Foto: Pixabay.

Sin embargo, el creador de contenido dejó muy claro que estos consejos “solo deben ser aplicados en la ciudad de Medellín”. La principal recomendación es siempre verse bien, por lo que recomienda que “no se hagan cortes de cabello neas”.

Te puede interesar: Cuatro homicidios en 24 horas en plena Feria de las Flores: autoridades de Medellín se mantienen en alerta

“Motiladitos fresas, bien acicaladitos, nada de colas, se tiene que ver como si se motilara cada dos días”, indicó Santiago en su cuenta de TikTok. Además, lanzó una recomendación favorable para aquellos que no les gusta combinar con colores sus prendas de vestir, ya que es necesario “vestir todo de negro”.

Por otra parte, agregó que no es necesario que la ropa sea original, pero que sea fundamental que las camisetas muestren el físico que tienen trabajando en el gimnasio. Otro de los consejos que entregó, pero que no es fundamental a la hora de ligar con mujeres, es la barba, por lo que recomendó que a aquellos que no les sale utilicen minoxidil para fomentar el crecimiento.

“Diseño de sonrisa, fijo … Procure estar medio acuerpadito y un brazo tatuado … Aparte de todo esto, la clave es ir con cinco amigos igualitos. No tiene que saber bailar, normalmente los manes que estoy describiendo no saben bailar”, agregó Santiago a sus recomendaciones, que se han hecho virales en la red social.

Las fiestas en establecimientos nocturnos son uno de los atractivos que tiene la ciudad para locales y extranjeros en diferentes zonas como Provenza y Poblado.

Por último, el joven paisa dio un último dato: “Usted con su grupo de amigos igualitos hacen una vaca y compran un trago que se vea medio decente. Aparte de eso, va a mantener toda la noche con un Gatorade en la mano. Ahí mismo van a detectar que usted tiene plata, porque esa estética es la que ellas buscan”.

Te puede interesar: Recomendaciones para disfrutar la Feria de las Flores de manera segura

La publicación generó todo tipo de comentarios en redes sociales, incluyendo aquellos que no estuvieron de acuerdo con la descripción del video, ya que esto promueve una mala imagen de la ciudad. Algunos de los más destacados son: “Parcero, así es, ya me pasó”; “¿Dónde me deja la colonia?”; “los más básicos, pero funcionan, menos el de no saber bailar”; “todo es cuestión de actitud, muéstrese seguro”, entre otros.

Recomendaciones para la Feria de las Flores

La Feria de las Flores es el evento más importante de la cultura paisa y, aunque este año se ha visto opacado por varias modificaciones que se hicieron, lo cierto es que se espera que miles de ciudadanos y turistas asistan a las diferentes actividades programadas en el marco de esta fiesta.

La Ciudad de la Eterna Primavera contará con más de 40 eventos del 28 de julio al 7 de agosto. Foto: Alcaldía de Medellín.

Entre las recomendaciones para disfrutar la Feria de las Flores de manera segura, el Dagrd hizo un llamado a la comunidad para que acate las sugerencias necesarias, de modo que se garantice el bienestar personal, de familiares, amigos y mascotas.

Destacan por el clima una buena hidratación antes, durante y después de los desfiles; identificar las rutas de evacuación, puestos de atención de primeros auxilios y organismos de socorro; revisar la calidad de los alimentos que se cosumen en las calles, entre otros.