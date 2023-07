DJ Iván Duque: el expresidente colombiano desató una avalancha de memes con su nueva faceta

El expresidente Iván Duque en su nueva faceta como DJ. (Cuenta de Instagram de Iván Duque)

El expresidente Iván Duque nuevamente provocó una avalancha de memes y burlas en redes sociales luego de que en la noche del domingo 30 de julio publicara una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que se le ve en su nueva faceta de DJ.

“Siempre es un gusto disfrutar de la música, mezclar y encontrarnos con la posibilidad de crear”, expresó con la imagen anexa.

El hombre que manejó los destinos de Colombia para el periodo 2018-2022 ya había anticipado su deseo de dedicarse a la producción musical en una entrevista que brindó en marzo de este año para el programa Desnúdate con Eva, del Canal RCN.

“Toda la vida me ha gustado la academia, investigar y escribir, pero también hay otra parte que disfruto mucho y es la musical. Estoy aprendiendo a producir música porque tengo mis guitarras y las disfruto mucho, y estoy aprendiendo a mezclar también. Me gustaría mucho mezclar géneros, no solo tocar los instrumentos que me gustan sino también experimentar y trabajar con distintos productores”, contó.

En esa conversación con la periodista española Eva Rey, el expresidente contó que para esa nueva faceta contaba con la asesoría de productores en el país.

“Aquí en Colombia he estado trabajando con Camilo Pulido que es un productor musical joven. Primero estoy aprendiendo porque me interesa ver como uno puede incorporar géneros como el rock, funk o bluegrass a esto, entonces me ha llamado la atención”, afirmó.

Y dejó entrever que estaría trabajando en un proyecto musical con el que haría mezclas musicales con los sonidos del amazonas.

“He tenido la oportunidad de discutir con algunos de los productores de música electrónica en el Reino Unido, de cómo están mirando cosas en América Latina, y una de las pasiones que tengo ahora es poder mezclar música con sonidos del Amazonas”, agregó.

Y es que de los muchos recuerdos que dejó de su campaña presidencial, así como durante el ejercicio de su cargo, están sus interpretaciones improvisadas en medios de comunicación junto con su guitarra o simplemente a capela, lo que por supuesto fueron insumos para los humoristas del país.

Críticas por nombramiento de Mancuso como gestor de paz

El expresidente, sin embargo, sigue muy activo en política, luego de que concluyera su gestión como jefe de Estado el 7 de agosto del año pasado, donde ha sido bastante crítico de la gestión de su sucesor, Gustavo Petro. De hecho recientemente criticó el proyecto de paz total.

“Parece una paz fatal. La paz no se puede construir consintiendo. A los delincuentes no se les puede nombrar gestores para que no los persiga la fuerza pública. Ahora están reclamando fondos para que les den de comer a los pobrecitos miembros del Eln, que no tienen nadita que comer después de tantos años dedicados al secuestro, a la extorsión, al narcotráfico”, afirmó en una entrevista en el periódico El Tiempo.

También expresó su desacuerdo con el controversial nombramiento como Gestor de Paz de Salvatore Mancuso, quien fuera uno de los máximos jefe criminales de la extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que según Duque estaría buscando beneficios con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y evadir la responsabilidad por los miles de crímenes que cometió con ese grupo armado ilegal.

“Él fue extraditado a los Estados Unidos para cumplir penas de narcotráfico, pero tiene pendiente regresar a nuestro país a someterse a Justicia y Paz y pagar las condenas por los crímenes de lesa humanidad. Él, sin embargo, ha tratado de meterse por una ranurita a la JEP para que entonces, so pretexto de decir la verdad, no tenga ni extradición y también lo dejen en libertad”, sostuvo en el diario bogotano.