A falta de un Gran Premio así terminará la primera temporada de Sebastián Montoya en la Fórmula 3

El piloto colombiano Sebastián Montoya corrió este fin de semana el GP de Bélgica en la F3. @Formula3/Twitter.

Este fin de semana, todos los pilotos de la Fórmula 3 corrieron en el Gran Premio de Bélgica en el reconocido circuito internacional de Spa-Francorchamps y el colombiano Sebastián Montoya volvió a ponerse sus overoles para intentar escalar en la tabla del campeonato, pero sufrió nuevamente castigos por su “afán” y sus resultados fueron afectados, siendo esta su peor presentación en lo que va de la temporada.

El cafetero, piloto de uno de los monoplazas de la escudería Hitech Pulse-Eight, tuvo una jornada aceptable, pero no terminó de explotar su máximo potencial durante el fin de semana. En las prácticas el cafetero demostró que el monoplaza estaba en un buen lugar para el fin de semana, fue el segundo conductor que más vueltas logró ejecutar a comparación del resto de la parrilla y en medio de la lluvia estableció su estrategia para sumar buenos puntos.

Durante la clasificación Montoya vio bastantes problemas para poner su bólido a punto. La lluvia que se presentó al inicio de la sesión complicó la configuración del auto y a pesar de haberlo intentado con 9 giros su mejor tiempo no pasó del 2:24.006′'’ quedando en la posición 21, una casilla bastante compleja para obtener puntos.

En la carrera sprint, el colombiano contó con la mala suerte de sufrir un incidente con el piloto Rafael Villagómez y se vio forzado a abandonar la sesión dejando su monoplaza a la altura de la curva número 8.

No obstante, la sesión le terminó sonriendo un poco al cafetero. Debido a las constantes interrupciones en la manga por varios accidentes, el auto de seguridad estuvo fuera durante la mayoría de las vueltas a correr y tras no poder haberse podido completar siquiera dos giros los comisarios decidieron dar por terminada la jornada sin la repartición de puntos, así que Sebastián no se perdió de nada.

En la jornada de domingo llegó la redención para Montoya, quien tuvo una de sus presentaciones más destacadas en lo que va de temporada. En esta sesión con calma, precisión y tranquilidad demostró de lo que verdaderamente está hecho. A puro talento y velocidad comenzó a remontar puestos en la parrilla y tras 15 vueltas al circuito logró finalizar en la sexta posición sumando un total de 8 puntos para el campeonato.

Con este resultado Montoya casi que da por terminada su primera temporada en la Fórmula 3 y con actuaciones aceptables llegará al último Gran Premio del año sin la oportunidad de entrar al top 10 del campeonato. Será entonces el próximo año donde tenga una nueva oportunidad de seguir escalando en este exigente deporte.

La poca suerte de Montoya esta temporada en la F3

En el último Gran Premio de Hungría, Sebastián perdió la oportunidad de disfrutar del podio por chocar con un rival, misma situación que antes había repetido en Austria, Barcelona, Mónaco y en el histórico circuito de Silverstone en Gran Bretaña. A pesar de que no se repartieron puntos en la carrera sprint, el incidente que sufrió en Bélgica se convierte entonces en la sexta vez consecutiva que el conductor del Hitech Pulse-Eight está involucrado en un incidente de carrera durante el fin de semana.

Ahora, los directores del equipo deberán centrarse en que el conductor mantenga la compostura en los momentos clave de las carreras si es que desea seguir escalando en las máximas categorías del automovilismo.

Sebastián cayó una posición en el campeonato mundial de la Fórmula 3 ubicándose en la casilla 15. El colombiano espera contar con mejor suerte el próximo 30 de septiembre cuando se dispute el Gran Premio de Italia, el último de la temporada de la F3.