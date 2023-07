“Bogotá no puede tener otro Petro”: exdirector de la Policía oficializó su candidatura a la Alcaldía

Con el aval de Cambio Radical, Jorge Vargas lanzó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Fuente: Twitter / @BluRadioCo

Finalmente se cumplieron los rumores que ponían al exdirector de la Policía, el general (r) Jorge Luis Vargas, como la ficha de Cambio Radical en la contienda electoral por la alcaldía de Bogotá. En la mañana del sábado 29 de julio, fecha límite para inscribir las candidaturas, el oficial en retiro llegó hasta la sede de la Registraduría en Bogotá y oficializó sus aspiraciones políticas.

Te puede interesar: Cambio Radical tendría candidato a la Alcaldía de Bogotá: ¿de quién se trata?

Entre semana se había especulado sobre la apuesta política del expolicía; sin embargo, se puso en duda su candidatura por su reciente salida de la institución, pero de acuerdo con fuentes de Cambio Radical consultadas por W Radio, desde hace algunos meses los líderes de esa colectividad política estaban convenciendo a Vargas.

Desde muchos sectores se esperaba su postulación, incluso el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lo anunció el 27 de julio. “Excelente candidato para la alcaldía el General Jorge Eduardo Vargas. Trabajamos muchos temas con él, para mejorar la seguridad de los bogotanos”, aseveró Peñalosa en su cuenta de Twitter.

Jorge Vargas tendrá su primera experiencia en la política Fuente: Twitter / @BluRadioCo

“El exdirector de la Policía, general (r) Jorge Luis Vargas, es el candidato de Cambio Radical a la Alcaldía de Bogotá. Un líder capaz de hacerle frente a los complejos problemas de seguridad, ponerla en orden y proyectarla al futuro”, publicó el partido político en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Opositores se fueron hasta la casa de Juan Daniel Oviedo en Bosa y no lo encontraron: esto fue lo que respondió el candidato

Ahora, con la ‘bendición’ de Germán Vargas Lleras, el general (r) Vargas tendrá su primera experiencia en el mundo de la política, que es muy diferente al régimen militar que se vive dentro de las Fuerzas Armadas del país. El exoficial de la Policía deberá medir fuerzas con candidatos experimentados como Jorge Robledo, Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara.

El general de la Policía en retiro, Jorge Vargas, buscará ser alcalde de Bogotá. Foto: TWitter / Carolina Arbeláez

“Bogotá no puede tener otro Petro”

En entrevista con Revista Semana, Jorge Luis Vargas dejó conocer sus aspiraciones políticas e indicó que la capital de Colombia no puede tener otro alcalde como Gustavo Petro, haciendo referencia a Gustavo Bolívar, uno de los más opcionados para gobernar el Distrito.

Te puede interesar: Según Germán Vargas Lleras el Gobierno Petro busca liberar a miles de delincuentes en el peor momento de inseguridad del país

“Hay opciones que invitan al odio, la división, la mentira. Hay opciones que les dicen a los policías “cerdos y hps”, que promueven la impunidad, el pago a los delincuentes, que instrumentalizan a los jóvenes para la violencia... No voten por él. Voten por el general Vargas. Los bogotanos tienen miedo, el general Vargas no tiene miedo, vamos a enfrentar a los delincuentes. Conocemos Bogotá para devolverle la seguridad. Y una cosa, Bogotá no puede tener otro Petro”, sostuvo el exoficial de la Policía.

Como era de esperarse, la bandera de campaña de Jorge Vargas es la seguridad y según dijo, tiene propuestas innovadoras en ese aspecto que implementaría de la mano de la Policía, reforzándola y dándole las herramientas necesarias para que puedan combatir el delito y la inseguridad en la ciudad.

Jorge Vargas dijo que su bandera de campaña será la seguridad de la ciudad. Foto: Twitter / Carolina Arbeláez

El aspirante a la alcaldía informó que para volver a Bogotá una de las ciudades más seguras del país y desarrollará una estrategia que tendrá tres fases:

La primera será de choque, administración y microgerencia, para redistribuir las capacidades con las que cuenta el Distrito. Según el candidato, habrá: “Un plan de choque contra el delito, órdenes de captura, persecución de los más buscados, los reincidentes, una mayor presencia en los sitios calientes, adecuar la tecnología con el 123 y mayores capacidades”. Adicionalmente dijo que las estaciones de TransMilenio estarán completamente intervenidas y habrá un comando exclusivo para cuidar a los pasajeros. Esa fase estaría proyectada para ejecutarse en 100 días, en los que buscará estabilizar la seguridad de Bogotá de la mano de la Policía, la empresa privada, y con mucha tecnología.

En la segunda fase del plan de seguridad, el candidato propone incrementar el presupuesto del Distrito para aumentar el pie de fuerza efectiva y consolidar el plan de choque de la primera etapa.

Y la tercera fase es la reconstrucción de la seguridad en Bogotá. “Tenemos que incrementar la policía cívica, local, que está autorizada por las leyes y la Constitución. Creo que podremos ir mucho más allá de los 10.000 policías locales para que me ayuden a reemplazar al policía profesional, armado y de placa, para que esté luchando contra el delito”, sostuvo el oficial en retiro.

En cuanto a movilidad el aspirante dijo que el metro no lo va a tocar, que si es alcalde dejaría que se desarrollaran los proyectos que ya están. “No podemos seguir esperando otros 40 años, 15 años más en discusiones etéreas, cuando hay ciudades del mundo que tienen metro elevado y subterráneo. Ahora avancemos, Bogotá debe tener su primera línea construida”, puntualizó.

Jorge Luis Vargas concluyó diciendo que en Bogotá hay más de 600 obras al mismo tiempo, que existe falta de ejecución y que por esa razón replantearía el pico y placa para dar medios alternativos de movilidad.