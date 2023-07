A propósito de Salvatore Mancuso: estos son los polémicos nombramientos de gestores de paz del Gobierno Petro

Salvatore Mancuso fue nombrado como gestor de paz / Archivo

Un trino del presidente Gustavo Petro, fue suficiente para dar a conocer que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso había sido designado como gestor de paz, con el fin de continuar con el proceso de paz iniciado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que según él, “no ha terminado”.

Te puede interesar: Las reacciones a la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz: “¿Por qué a ese y no a todos?”

Esto sin duda volvió a abrir la polémica acerca de si este hecho es una confrontación al expresidente Uribe, quien se pronunció diciendo que que el nombramiento de Mancuso “no importa”, pero que en vista de la designación de Mancuso, se atrevió a indicar que se le debería dar el mismo status a otros exparamilitares, como Jorge 40.

Sin embargo, el nombramiento del exjefe paramilitar no es el único que ha generado controversia ya que desde que empezó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se han hecho otros que no han sido con buenos ojos por parte de la opinión pública.

Te puede interesar: David Murcia Guzmán también ‘pidió pista’ para ser gestor de paz del Gobierno igual que Mancuso

La Ley 0418 de 1997 contemplaba el nombramiento de gestores de paz, aunque este nombre no era el que se usaba en esa ley. La figura que permitía la suspensión de las órdenes de captura existentes contra los miembros de grupos armados ilegales que adelantaran tareas propias de procesos de paz, acreditados directamente por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas.

Uno de los escándalos más sonados fue el que se dió en diciembre de 2022, allí el decreto 2422 del mismo año daba nombramiento a varios miembros de la denominada Primera Línea como gestores de paz. Una de las personas que fue designada por el Gobierno fue Sergio Andrés Pastor, alias 19, quien había sido condenado por tortura y concierto para delinquir por los hechos ocurridos durante el paro nacional.

Sergio Andrés Pastor alias "19", primera línea, nombrado gestor de paz / Colprensa

La Fiscalía General de la Nación reunió pruebas con la que se le demostraron conductas criminales a Alias 19 quien oficiaba como el líder del grupo ‘Resistencia Portal Américas’.

Te puede interesar: “Bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que hay es una alianza de narcotraficantes, genocidas y líderes políticos”: así criticaba Gustavo Petro la relación de Mancuso con el Gobierno Uribe

Luego de las críticas recibidas por diferentes sectores, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, manifestó que Pastor no sería gestor de paz, por que según el funcionario alias 19 no cumplía con las garantías para llegar a ser una persona que sirviera para promover la reconciliación.

Otro caso, es el del ‘Gatico’, Jorge Luis Alfonso López, quien es el hijo de la condenada empresaria Enilce López, alias ‘la Gata’. En este hecho un juez de Barranquilla emitió un fallo en el que lo dejaba en libertad pese a estar cumpliendo una condena de 29 años en casa por cárcel por haber sido hallado culpable del crimen del periodista Rafael Enrique Prins.

Jorge Luis Alfonso López gestor de paz / Colprensa

Ante esto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hizo un pronunciamiento en el que aclaraba que desde allí no se había solicitado la libertad de esta persona, ni el otorgamiento de la suspensión de las medidas de aseguramiento ni este funcionario tiene la facultad de hacerlo.

Sin embargo, la orden de libertad emitida por el juez de Barranquilla fue revocada, pues se consideró que no estaba amparada en las leyes vigentes.

Estas medidas son entendidas por muchos sectores como una acción va ligada directamente a la política de la Paz Total que busca implementar el Gobierno Petro y que sido objeto de muchas críticas en lo que va corrido de su primer año de Gobierno, pues la consideran como una política sin mayor fundamento.

Sobre la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz

Posterior al anuncio de su nombramiento por parte del presidente Gustavo Petro, Mancuso se dirigió a los ex integrantes de las autodefensas, afirmando que esta sería una “oportunidad única” que se presentaba para el bien del país y de las víctimas.

Además, desde el centro de migración en Estados Unidos, donde se encuentra recluido, el exjefe paramilitar le envió una comunicación al Presidente en la que le recordó que hace unos años una delegación de las Autodefensas Unidas de Colombia asistió al Congreso de la República con el fin de explicar los avances en el acuerdo de Santa Fe de Ralito, que propuso el desarme de este grupo a cambio de legalizar parte de su fortuna, también de reconocer su poder político y de no ser extraditados.

“Hoy, aquel representante a la Cámara que nos confrontó y a quien declaramos objetivo militar en su momento, es el Presidente de Colombia y ha tomado la decisión, en nombre del Estado colombiano, de ajustar y finalizar la negociación de Santa Fe de Ralito para designarme como gestor de paz para tal fin”, escribió Mancuso en su comunicado.

Y agrega que recibió esta decisión “con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera” y que esto no afectará sus comparecencias ante la justicia.

Ante esto se ha generado una duda acerca de lo que pasará con la situación jurídica de Mancuso al terminar de pagar su condena por 15 años en Estados Unidos.

El fiscal General Francisco Barbosa, manifestó que no hay que olvidar que al exjefe paramilitar “se le han imputado 38.600 hechos delictivos” y que en la actualidad hay algunos por los que deberá responder.

Esto deja claro que los nombramientos que se hagan por parte del presidente Petro como gestores de paz, no significará que Estados Unidos vaya a dejarlos libres, como el caso de Mancuso. Tampoco que en Colombia, el implicado, no tenga que enfrentar a la justicia en algún momento: “El presidente puede nombrar gestores de paz, pero no necesariamente estos gestores pueden lograr la libertad”, esta declaración fue hecha el fiscal General Francisco Barbosa a Noticias Caracol.