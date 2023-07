Esta es la situación de Daniel Ruiz con Millonarios: Alberto Gamero lo confirmó

Daniel Ruiz fue enviado a préstamo al Santos en enero de 2023 y cuya cesión dura un año. REUTERS/Agustin Marcarian

Millonarios pasa por un proceso de transición en el segundo semestre, tras ganar el título de la Liga Betplay. El técnico Alberto Gamero está probando más jugadores de las divisiones inferiores y la suplencia para tener nuevas variantes, y analizar los puntos a reforzar para la Conmebol Libertadores 2024.

El entrenador, quien comenzó la Liga Betplay con un empate sin goles frente al Deportivo Pasto en la capital nariñense, mantuvo prácticamente toda la base de la plantilla que logró la estrella 16 y con la que trabaja en los últimos cuatro años del proceso deportivo.

Sin embargo, sorprendió a los aficionados que Millonarios no anunciara fichajes y el único jugador que podría reforzar la nómina es Daniel Ruiz, quien está a préstamo en Santos, no suma minutos y podría volver al club, un tema por el cual Gamero explicó a la prensa su situación.

¿Qué pasa con Daniel Ruiz?

Uno de los rumores que más ha sonado en Millonarios es el regreso de Daniel Ruiz, atacante que finalizaría su préstamo con el Santos, de común acuerdo, y la primera opción para el bogotano es el cuadro azul que mantiene un vínculo hasta diciembre de 2025.

Sin embargo, el técnico Alberto Gamero dejó claro en rueda de prensa que Ruiz, por ahora, seguirá en el fútbol brasileño y no hay gestiones para repatriarlo: “Lo de Daniel está quieto porque él tiene un contrato con Santos. Puede que no esté jugando, pero allá está. No he tenido la noticia de que pueda venir. Disponen de él hasta diciembre”.

El jugador bogotano jugará en el fútbol brasileño. Colprensa

El entrenador de Millonarios agregó que tampoco se encuentra en charlas con el joven atacante, pero sigue abierto a analizar nombres que puedan llegar al club: “No he tenido comunicación con Daniel, últimamente no. Hasta la otra semana se cierran las inscripciones y todavía queda la semana completa para mirar qué podemos hacer”.

“No voy a traer un jugador por traer”

Alberto Gamero no solo descartó el regreso de Daniel Ruiz, por ahora, sino que tampoco tiene prisa para reforzar la nómina debido a que solo tiene la Liga y Copa Betplay: “Tenemos casi que 7 jugadores en la sub 20 y no hay torneos internacionales en estos momentos. Tenemos casi para inscribir 27, 28 jugadores. Hoy todos quedan a disposición”.

Millonarios recortará su nómina para el segundo semestre de 2023. Twitter Millonarios FC

“No voy a traer un jugador por traer, creo que tengo un grupo bueno, y si existe la posibilidad de un jugador que nos interese y que esté libre, pues que venga. Son pocos los jugadores sin contrato”, añadió el entrenador azul, explicando las razones para que Millonarios esté quieto en el mercado.

Finalmente, Gamero dejó claro que el tema de las contrataciones se discutirá con tiempo y pensando en las posiciones que se necesitan: “Si tenemos la posibilidad de traer como en su momento que se habló con Falcao, pero no se pudo. No hay desespero, tengo un grupo en el que confío mucho”.

Novedades contra Pereira

Tal como lo dijo el técnico Gamero, Millonarios se enfocará solamente en la Liga Betplay, en la que defiende su título, y jugará por la segunda fecha ante el Pereira en El Campín, el sábado 22 de julio y con la novedad de que Andrés Llinás se lesionó en su rodilla y el tiempo de incapacidad dependerá de su evolución.

Estos son los convocados de Millonarios para el juego frente a Pereira por la Liga Betplay.

Otro futbolista que no jugará es Stiven Vega, mediocampista que viajará a Estados Unidos para enfrentar al Crystal Palace el 26 de julio en Chicago, donde el jugador sería defensor central para reemplazar a Llinás, según el plan que tiene el entrenador.