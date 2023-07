Mujer afirma que fue condenada por prestarle la cuenta bancaria a su pareja

La mujer fue condenada a 12 años de prisión. Testigo Directo/Getty Images.

A pesar de no ser el común denominador, existen casos en los que personas son condenadas por delitos que no cometieron o acciones de las que no eran conscientes son consideradas por la justicia como un crimen; sin embargo, el no conocer una ley no excusa a los individuos de su cumplimiento.

Te puede interesar: En Bello, capturaron a alias “Pablito” por extorsión y desplazamiento

Ese es el caso de Sandra Yadira Romero, una mujer en Colombia que fue condenada a 12 años de prisión por extorsión agravada al recibir en su cuenta bancaría seis millones de pesos producto de una extorsión que habría realizado su expareja sentimental, a lo que Romero afirma que desconocía la procedencia de ese dinero, asegurando que ella permitió utilizar su cuenta por petición de su exesposo que ya falleció.

A través de una entrevista para Testigo Directo desde la cárcel del Buen Pastor, Sandra Yadira pidió a la justicia colombiana reevaluar su caso, afirmando que ella no ha cometido ningún crimen, además de que el responsable de los hechos, que en su momento era su pareja sentimental, hoy no se encuentra con vida.

Te puede interesar: Desarticulan a “Las Acosadoras”, banda de mujeres dedicada a extorsionar hombres con contenido sexual

“Nunca en la vida, yo no le quito nada a nadie, más bien, si yo puedo colaborarle a alguien lo hago, y si por mi culpa lastimaron a esa persona lo siento, pero también soy víctima de ello también porque nunca supe nada, me duele porque sale pagando algo que no he cometido”, afirmó entre lágrimas la mujer.

El hecho por el que fue condenada Romero se registró en 2003, cuando compartía su vida en compañía de su pareja sentimental y su hijo; en ese momento Sandra trabajaba vendiendo dulces en el municipio de Soacha y fue por petición de su pareja que abrió su primera cuenta de banco, ya que él le señaló que allí entraría un dinero para hacerle un favor a un tercero.

Te puede interesar: Cinco integrantes de la Policía fueron enviados a la cárcel por recibir soborno de un capturado

“Yo vivía con el señor, yo tenía cuenta, pero el que la manejaba era él, me dijo que un amigo le dijo que le prestará la cuenta para un dinero que le iban a consignar para una casa, en ese tiempo recuerdo eso porque yo fui a retirarla, yo fui a retirar seis millones de pesos, y pues uno que va a dudar del esposo, del compañero de uno”.

A pesar de afirmar que su exesposo era quien manejaba su cuenta bancaría, Sandra no cree que él la hubiera utilizado en ese momento, por lo que afirma que fue el amigo de su pareja el que planeo y ejecutó el crimen.

En 2003, Sandra Yadira tenía una orden de captura sin saberlo, de la misma forma fue condenada en 2009 como persona ausente por el crimen de extorsión agravada. Hasta el momento ha pagado dos años de una condena de doce, ya que fue capturada varios años después, cuando ya había organizado su vida con otra persona, además de haber tenido cuatro hijos más.

“Por buena gente y por confiada, yo me identifico con mi hermana porque toda mi familia es muy confiada y buena gente, y si a mí viene alguien y me pide un favor y yo lo puedo hacer, yo lo hago, y más si me lo pide una persona de confianza como fue el esposo de ella”, afirmó Jhon Romero, hermano de Sandra Yadira.

Desde prisión, Sandra pide que su condena sea rectificada, ya que el crimen de extorsión agravada no permite beneficios, de la misma forma les aconsejó a las demás personas no confiar para favores que son considerados comunes, ya que por ello se encuentra alejada de sus seres queridos.

“Que no hay que confiar en nadie, ni en la sombra, porque a mí el que me metió en esto fue mi esposo, o de pronto a él lo engañaron, pero es mejor no confiar, en el único que uno debe confiar es en Dios, la única persona en la que uno puede confiar es en su mamá... A mis pedacitos de vida, cada uno de los cinco, por ellos voy a salir restaurada”.