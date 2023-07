Cerraron la unidad de urgencias de la Clínica Dumian de Cartagena por incumplir exigencias en la atención de usuarios

Cerraron la urgencia de la Clínica Dumian porque no cumplía con los parámetros requeridos.

Luego de realizar una visita de inspección técnica, el Dadis decidió cerrar la unidad de urgencias y el centro de consulta externa de la clínica Dumian de Cartagena, conocida anteriormente como la Clínica del Bosque. En medio de la auditoría, la entidad distrital encontró inconsistencias entre los reportes entregados por la administración de la clínica y lo que en realidad había en sus instalaciones.

Los auditores distritales encontraron que el servicio de urgencias no contaba con el equipo requerido para atender a los pacientes, mientras que en la sala de consulta externa evidenció inconsistencias en los servicios reportados frente a los que en realidad ofrecían.

“El servicio de urgencias no contaba con la dotación adecuada, por su parte en consulta externa se verificó que algunos servicios que se encuentra declarados en el registro especial de prestadores no se están prestando, además no cuentan con todo el talento humano requerido e incumplen el estándar de procesos prioritarios”, declaró la Secretaría de Salud de Cartagena a través de un comunicado.

Adicionalmente, el Departamento Administrativo Distrital de Salud evidenció que el centro hospitalario no contaba con el personal demandado para atender los servicios de urgencias y consulta externa, por lo que fácilmente podía superar su capacidad operativa y colapsar.

Frente a la clausura, el doctor José Saavedra Viana, director del Dadis, les recordó a los centros médicos de la capital bolivarense que deben hacer que sus reportes coincidan con los servicios que prestan y los recursos tecnológicos, científicos y humanos que tienen a disposición de los pacientes.

“Ellos (la Clínica Dumian) realizaron un proceso de autoevaluación en el cual declararon que cumplían con los 7 estándares contemplados en la Resolución 3100 de 2109 y Resolución 544 de 2023, por lo tanto, están obligados a cumplir lo que están declarando y así evitar sanciones”, agregó el galeno.

Suspendieron los servicios de otro centro médico de Cartagena

Cerca de 800 usuarios se quedaron sin atención en el Centro Radiológico del Caribe, en Cartagena, porque la EPS Cajacopi adeuda el salario de sus 35 funcionarios, entre médicos, empleados de servicios generales y del área administrativa, quienes decidieron iniciar un paro laboral indefinido.

En diálogo con El Universal, Álvaro Correa Rivera, director de la IPS, dijo que Cajacopi no les ha pagado en lo que va del 2023 y que por eso suspendieron la prestación del servicio.

Los trabajadores del Centro Radiológico del Caribe suspendieron la atención porque Cajacopi no les ha pagado desde diciembre del 2022.

“Nos especializamos en imágenes diagnósticas y hemos trabajado con Cajacopi desde hace unos 7 años, pero la deuda se ha incrementado con el pasar de los meses, lo que ha representado una carga financiera casi insostenible. Estamos hablando de aproximadamente 700 millones de pesos. Se han intentado acuerdos de pago y no han servido porque tampoco los cumplen o no son viables financieramente”, aseveró Correa Rivera.

El Centro Radiológico del Caribe dio a conocer que desde diciembre del 2022 la EPS viene incumpliendo con sus compromisos financieros, dejando 17.632 facturas sin pagar, equivalentes al número de pacientes atendidos para diferentes exámenes de diagnóstico como radiografías, ecografías y Tomografías Axiales Computarizadas (TAC).

“Ya se adelantan procesos de cobro jurídico, con lo cual se agregarán costos adicionales por intereses de mora y honorarios jurídicos, ya que no contestan los requerimientos de sus proveedores”, agregó la IPS.

Por su parte, la EPS Cajacopi le respondió al diario en mención que el Centro Radiológico del Caribe les entregó una cartera con corte de abril del 2023 por $250 millones y que en junio se hizo una conciliación dejando un saldo libre de pago de $154 millones.

“En dicha reunión se determinó realizar un acuerdo de pago en tres cuotas: una en agosto, la segunda en septiembre y la tercera en octubre. El acuerdo es aceptado, de manera verbal, por el representante (...) cuando se requieren los documentos para oficializar el acuerdo de pago, el representante legal del centro radiológico informó que ya no aceptará el acuerdo de pago y llevará el caso a los medios de comunicación, por cuanto solicita que se le pague con corte a junio”, dijo la EPS Cajacopi.