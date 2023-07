El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart aseguró que Gustavo Petro podría “destruir el Estado de derecho” en Colombia: “Va a haber consecuencias”

En la imagen un registro del congresista cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart. EFE/Joe Skipper/Archivo

Mario Díaz-Balart, legislador del partido Republicano de Estados Unidos, habló de lo que opina respecto a la gestión del presidente colombiano Gustavo Petro, específicamente, del manejo de los cultivos ilícitos. En una entrevista otorgada al diario El Tiempo, el político aseguró que “las medidas tomadas por el presidente Petro están regresando al país a la década de los 90″.

Las palabras del también presidente del Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones en el extranjero del Congreso del país norteamericano surgen en medio de la coyuntura de la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de suspender el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia. Según Díaz-Balart, las determinaciones de Petro llevarían a que el territorio nacional retroceda y llegue a la época en la que casi fue “un Estado fallido”.

El congresista norteamericano ya se había referido a este tema a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio detalló: “Estoy profundamente indignado por los informes de que Estados Unidos ha pausado la monitorización satelital de la producción de coca en Colombia, y que la administración Petro ya no está erradicando de manera agresiva las plantaciones de coca ni tomando otras medidas proactivas para detener el narcotráfico en Colombia”.

“Debido a estos preocupantes informes, he formulado una serie de preguntas a la administración Biden sobre su veracidad. Si la administración Petro está renunciando a su responsabilidad de mantener la seguridad de Colombia en la erradicación de la producción de coca, y qué está haciendo la administración Biden para combatir a los despiadados cárteles que amenazan la seguridad de nuestro hemisferio. Después de más de dos décadas de progreso, no podemos permitir que Colombia retroceda a la situación casi de un Estado fallido de los años 90″, continuó.

“Seguiré presionando para obtener respuestas a estas preguntas y exigiré que Estados Unidos continúe su labor de eliminar las muchas amenazas que plantea el narcotráfico en nuestro hemisferio”, concluyó en el mensaje que redactó en su perfil en la red social reseñada.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una fotografía de archivo. EFE/Filip Singer

Según dijo al diario El Tiempo, en el presupuesto actual del Congreso de los Estados Unidos no hay fondos destinados a Colombia, y que todo seguirá así hasta que Gustavo Petro no “corrija su rumbo actual”.

“Hoy en día no hay fondos en el presupuesto de asignación de la Cámara de Representantes. El presidente Petro puede cambiar eso, pero lo tiene que cambiar con hechos, no con palabras. Las palabras son muy bonitas, pero eso no me interesa mucho. Lo que nosotros estamos monitoreando es la situación dentro de Colombia y las relaciones del presidente Petro con los narcoterroristas del mundo. Eso nos preocupa mucho. Repito, la decisión es del presidente Petro. Si él quiere mantener la relación positiva, que ha ayudado tanto a Colombia, lo puede hacer y entonces los fondos estarán para Colombia. Pero, si él insiste en separarse y unirse a los países terroristas o las dictaduras del Hemisferio y el mundo, obviamente no debe de esperar fondos del contribuyente estadounidense”, enfatizó en su conversación con el medio nacional.

De acuerdo con lo que reveló en la entrevista, Estados Unidos no quiere entrometerse en la situación interna de Colombia, sin embargo, aseguró que sí hay sorpresa dentro del país norteamericano, pues lo que esta pasando en territorio nacional, según el político, es algo que ‘no se había visto en el pasado’.

Tal como lo mencionó, luego de la recuperación de Colombia tras los difíciles años que vivió el país en los años 90, el territorio se convirtió en algo ‘maravilloso’, incluso, en un país que le ‘daba ejemplo al mundo’. Con la administración de Gustavo Petro, sin embargo, y de acuerdo con lo que argumenta Díaz-Balart, parece haber un importante retroceso. “Estamos altamente preocupados (...) en los años 90 la situación interna era realmente peligrosa”.