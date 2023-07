Laura Tobón reveló foto de sus inicios en la televisón: “Tuve muchos aciertos y desaciertos”

Laura Tobón. Foto Instagram: @laura_tobon

Si de presentadoras colombianas se trata, más allá de las reconocidas Andrea Serna y Claudia Bahamón, también destaca una generación más reciente: la de Laura Tobón. La bogotana se ha hecho de toda una carrera como animadora de programas y secciones de entretenimiento en noticieros hasta realities.

Te puede interesar: Concierto de Juanes en el Central Park de Nueva York tuvo que ser cancelado porque llegó demasiada gente: rompieron las barreras de seguridad

A sus 33 años de edad, Tobón ya es conocida como una de las presentadoras más populares del país y también como uno de los rostros más visibles en el modelaje. Sin embargo, ¿cómo comenzó?, ¿cuáles fueron sus inicios en la caja mágica? Pues bien, ella misma compartió una imagen del inicio de su camino en la industria.

La fotografía que publicó data de aproximadamente doce años, cuando participó en Chica E! de Eonline Latino, la presentadora compartió dicha imagen como respuesta al interrogante de un seguidor. “¿Cómo empezaste a crecer en el tema laboral, TV?”; fue así que la también empresaria escribió:

“Creo que fue justo después de este concurso de Chica E!, ¡hace unos doce años que mi carrera como presentadora empezó a desarrollarse! Todo fue paso a paso, nunca fue algo rápido. Tuve muchos aciertos y desaciertos dentro del mundo de la TV”.

Sin embargo, la modelo no amplió la información sobre cuáles fueron los “desaciertos” que cometió en la industria del entretenimiento televisivo. Aunque cualquiera que haya sido su error, esto parece no haberle afectado su imagen puesto que al día de hoy es una de las presentadoras más cotizadas del país junto con otras como Jessica Cediel, Melina Ramírez y las ya mencionadas Andrea Serna y Claudia Bahamón.

Te puede interesar: Yeferson Cossio y Carolina Gómez anunciaron que tendrán su primer ‘hijo’ juntos

A continuación, lo compartido por Laura Tobón en sus redes socicales:

Laura Tobón reveló foto de sus inicios en la televisión

De hecho, ha trabajado para los más reconocidos canales nacionales: tanto RCN como Caracol. Presentó durante un tiempo la sección de entretenimiento en Noticias RCN y luego dio su paso a la competencia para ser una de las conductoras de La Voz Kids, entre otros proyectos de Caracol. También se le vio en canales como Discovery Home & Health por cuenta de la producción Dile sí al vestido.

Te puede interesar: Karol G publicó en redes sociales imágenes de su madre llorando: qué fue lo que pasó

Paralelamente, Laura Tobón también se ha hecho un espacio en las redes sociales como creadora de contenido. En su cuenta de Instagram ya acumula hasta la fecha más de tres millones de seguidores.

Laura Tobón reveló quién es su amor platónico, el apodo que le tenían en la universidad y más curiosidades

Todo el tiempo se están creando dinámicas en redes sociales con el fin de entretener a los usuarios y una de las más populares por los últimos días ha sido la de conocer datos random sobre las personas. Varias han sido las figuras públicas que se han unido a la tendencia y Laura Tobón fue una de las más recientes.

De hecho, la presentadora colombiana tenía muchas curiosidades que revelar sobre sí misma, porque en total confesó 16 datos random sobre ella, comenzando por revelar que su amor platónico es el cantante Enrique Iglesias. Posteriormente, aseguró: “Tengo la lengua tan larga que alcanzo a tocarme la nariz. Le tengo pavor a las alturas y a todos los medios de transporte que se muevan de manera muy rápida o inusual”.

También comentó que no la llamen a ver películas de terror, porque termina teniendo pesadillas durante meses, además de profesar su amor por la pizza hawaiana. Por otro lado, volvió a destacar a Shakira como su “ídola” y reveló en medio de todo el apodo que le tenían en la universidad por un aspecto en particular: “Cuando estaba en la universidad amaba tanto rumbear que me decían mototobón”.

Aquí lo compartido por la presentadora y empresaria en su momento desde sus Hitorias de Instagram: