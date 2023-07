Alina Lozano se enfrentó con la ex de Jim Velásquez, tras video que se hizo viral: “Un hombre que ya no le pertenece”

Alina Lozano le cantó la tabla a Nicol Triana por video en el que sale hablando de su relación con Jim Velásquez. / @jimvelasquezoficial

Recientemente, Jim Velásquez tuvo una fiesta con motivo de su cumpleaños y, como era de esperarse, Alina Lozano aprovechó para hacer de esta celebración todo un espectáculo. En el Instagram de la actriz se ven cargados varios videos en los que ella le celebró al creador de contenido un año más de vida y rodeado de varios de sus mejores amigos.

Sorprendentemente, Nicol Triana, ex de Jim Velásquez, estuvo en la celebración en la cual los indirectazos estuvieron a la orden del día. Lozano, claramente incómoda con la situación, le hizo varios comentarios pasados de tono a Triana por el outfit con el que llegó al cumpleaños.

“Viniste, pero no te quites la chaqueta. Este lugar no es para venir semidesnuda. Quiero agradecerles que hayan venido (a los amigos) a celebrar el cumpleaños de Jim. Acá todos lo queremos y todas lo queremos, hasta la ex. Estamos en sana paz y vamos a celebrar con amor”, se le escucha decir a Lozano en un video.

Ahora bien, Alina Lozano no dejaría pasar ese “papayazo” de tener a Nicol Triana tan cerca para enfrentarla y “decirle sus cuantas verdades”, pues, según la actriz, la ex de Jim lo busca permanentemente y todavía no ha aceptado que el creador de contenido ya no esté con ella.

En este video Alina Lozano le recriminó a Nicol Triana, ex de Jim Velásquez, su actitud tras el noviazgo que sostienen ambos. / Video @lozanoalina

“Cuando una ex hace un vídeo con un hombre que ya no le pertenece pues es un acto de inmadurez y te lo digo con mucho cariño. La madurez es eso, que el que ahora es el novio no toque a la que fue alguna vez su novia, sino que esté al lado de la que es ahora su novia, ¿Quedamos claras amor?”, dijo.

Después de esta cantada de tabla, Alina Lozano le recriminó a Nicol Triana por la actitud que, según ella, habría empezado a tener la ex de Jim tras la noticia de su noviazgo con el creador de contenido.

“¿Por qué el rencor conmigo, Nicol, yo que te he hecho? ¿Enamorarme de Jim fue un crimen y tú tienes que sacar videos haciendo que estás haciendo besándote con él?, Nicol tú no te ayudas amor. Tú te tienes que ayudar. No solamente son las extensiones”, afirmó.

El excéntrico regalo de Alina Lozano a Jim Velásquez por su cumpleaños

Todo este novelón entre Alina Lozano y Nicol Triana no fue la única sorpresa de la celebración, pues la actriz dejó boquiabierto a Jim Velásquez con un excéntrico regalo compuesto por dos piezas de oro gold de 24 quilates: un anillo y una cadena.

Tras el detalle, el creador de contenido mostró su emoción y no se guardó palabra alguna para agradecer a su pareja, quien como se puede ver en video, antes de darle el regalo a Jim consultó si los invitados a la reunión “eran de confianza”.

Alina Lozano le regaló a Jim Velásquez un anillo de oro gold de 24 quilates y una cadena. / Video @lozanoalina

Después de cargado el contenido con todo lo que fue la celebración de cumpleaños de Jim Velásquez, como era de esperarse la avalancha de comentarios no se hicieron esperar. Muchos de los fans apuntaron (parece que ya muy conscientes) a que tanto al creador de contenido como a los “extras” (o invitados a la reunión) “les hace falta mucha cancha”, por lo que casi en todos los videos se veían las cosas demasiado fingidas.

“Alina es excelente actriz la admiro mucho pero toca que le exija más a Jim porque se ve sobreactuado”; “La gente no entiende que cada video es ACTUADO 🙄”; “Ellos dos muy buenos actores pero los otros, no se porque están ahí, no saben actuar🥲”; “Que mala actuación la de los extras😂”; “Alina es auténtica en lo que hace , el mucho ahí va iniciando y obvio aprendiendo de alina”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.