Melissa Martínez no aguantó declaraciones del Bolillo y se le fue con todo: “No puede decir eso”

Melissa Martínez criticó fuertemente postura del Bolillo sobre la localía del Junior en Barranquilla. / Imagen @melissamartineza

La crisis en Junior de Barranquilla parece no tener fin. Cero por uno (0-1) cayeron los dirigidos por Hernán Darío el Bolillo Gómez frente a Águilas Doradas en un estadio Metropolitano Roberto Meléndez que se colmó de miles de hinchas ilusionados con el ahora sí proceso que empieza el timonel antioqueño.

Tras perder el partido como local, el Bolillo Gómez apuntó en rueda de prensa: “Águilas no lleva 15 de trabajo, es el mismo equipo hace tres torneos. Nos lleva ventaja en trabajo y juego. En Junior hoy debutaron como cuatro jugadores. Ya no existe eso de local y visitante, cualquiera le gana a cualquiera”.

Estas declaraciones fueron mostradas en EquipoF, programa de ESPN donde Melissa Martínez es panelista y mismo donde apuntó tajantemente contra las declaraciones de un Bolillo Gómez que fue señalado en varios espacios deportivos por las “excusas” que sacó para justificar la derrota tiburona frente a Águilas Doradas.

Muy ofuscada, Melissa Martínez empezó indicando: “Uno no puede decir en una ciudad como Barranquilla, donde el fortín ha sido el Metropolitano, en donde la gente está acostumbrada históricamente a que el equipo lo haga bien”.

Este es el fragmento del video donde Melissa Martínez arremete por declaraciones del Bolillo tras derrota del Junior ante Águilas Doradas. / Video @ESPNFutbolCol

Luego de esto, la soledeña fulminó a Hernán Darío el Bolillo Gómez por afirmar que la casa tiburona ya no era esa plaza donde los rivales terminaban pidiendo tiempo por el factor climático o bien por la dinámica de juego que Junior imprimía como local normalmente.

“Acá hemos criticado las malas campañas de Junior en torneos anteriores pero por fuera de casa. Pero entendiendo que así se clasificaron a finales, así se ganaron títulos en el Metropolitano como fortín. Si vas a utilizar una plaza cualquiera del país para poner ese ejemplo, te lo compro. Pero si vas a poner a Barranquilla, donde los rivales después del minuto 20 empezaban ya a pedir tiempo, yo si creo que no ha lugar, y menos en la primera jornada”.

Melissa Martínez terminó señalando en su intervención que lo mostrado por Junior de Barranquilla y Bolillo Gómez era lo mismo que se alcanzó a ver en la Liga BetPlay I, tornero al que los tiburones no alcanzaron a clasificar a los cuadrangulares finales.

Melissa Martínez arremetió contra Hernán Darío Gómez por polémico chiste machista

Varias versiones se tejieron en torno a la salida de Juan Fernando Quintero, ya que se especula que habría diferencias entre el entrenador Hernán Darío Gómez y el jugador. Sin embargo, el primero en salir a dar la cara fue el Bolillo, que durante una rueda de prensa dio su versión de los hechos.

No obstante, el entrenador antioqueño fue duramente criticado por una analogía que hizo durante su intervención, por la cual ha recibido innumerables críticas, incluyendo de la periodista deportiva Melissa Martínez.

El técnico del Junior de Barranquilla citó la analogía del “cura y la monja” que se transportaban en un taxi, la cual generó malestar en la comunicadora soledeña.

El entrenador del Junior es criticado por analogía en alusión a la perseverancia. Imagen: @MelisaMarArtuz/Twitter

“Una vez iba un cura con una monja en un taxi, y el cura ‘le mandaba la mano’ a la pierna a la monja y la monja quitaba la mano de la pierna, y el cura volvía y le ponía la mano y se la volvía a quitar... Cuando el cura llegó a su sitio, le dice la monja: ‘Versículo 5 o 32 de la biblia’. Y se bajó el cura emberracado del carro a ver qué quería decir ese versículo y decía: ‘Perseverancia’”.

Después de echar el cuento, las risas no faltaron en el auditorio, incluso la periodista Sandra Escudero no pudo evitar sonreír por lo dicho por el Bolillo Gómez, que agregó: “Vamos a perseverar, no dejemos de luchar”.

A través de su cuenta de Twitter, Melissa Martínez mostró su malestar hacia el extécnico de la selección Colombia: “Toooooodo mal!!!”.