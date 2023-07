Gustavo Bolívar revela su preferencia por un congresista como presidente del Senado: ¿de quién se trata?

Alianza Verde busca presidente que se distancie de la influencia de la Casa de Nariño, con apoyo de Gustavo Petro. Colprensa.

El próximo 20 de julio, con el inicio del segundo período de sesiones ordinarias del 2023, el Senado se prepara para elegir a su próximo presidente. A medida que se acerca la fecha de la elección, las tensiones y las disputas por conocer al sucesor de Alexander López aumentan considerablemente.

Dentro de los acuerdos pactados entre los partidos políticos, se estableció que la presidencia del Senado sería ocupada por la Alianza Verde en este nuevo período, sin embargo, al igual que en todas las colectividades, existen divisiones internas en el movimiento político.

En medio de este proceso de selección, el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar reveló públicamente su preferencia por el congresista Inti Asprilla como presidente del Senado.

Bolívar describió a Asprilla como un luchador, transparente y miembro del ala del partido Verde que impulsa las reformas del Gobierno. Sin embargo, esta postura no es compartida por todos en el Senado, ya que algunos lo consideran un congresista radical y cercano al presidente Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar muestra su apoyó al congresista Inti Asprilla para que sea el próximo presidente del Senado. Twitter/@GustavoBolivar

Ante la opinión expresada por Gustavo Bolívar, que también es escritor, en redes sociales se generó un amplio debate entre los internautas. Muchos de ellos comentaron a favor de sus opiniones, pero también hubo comentarios en contra de las posturas de Bolívar, cuestionaron su apoyo a Asprilla y se destacaron ciertos comentarios como:

Otro guerrillero con piel de oveja?”; “Jajajaja quédese sentado esperando”; “Un tipo que se queda dormido en las sesiones, y que parece perro rabios, ¡Muy bueno su concepto!”; “Allá necesitamos gente culta y con experiencia, pero de eso no hay en el Pacto Histórico”; “Por primera vez estoy de acuerdo en algo que dice Bolívar”; “De guatemala a guatepior con ese gamín”.

Hasta el momento, el senador Inti Asprilla se ha mantenido silencio en sus redes sociales respecto a la próxima elección del presidente del Senado y tampoco ha hecho ningún comentario sobre el apoyo que por ahora recibe por parte de su excolega Gustavo Bolívar.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas o incluso antes de la fecha de las elecciones Asprilla se pronuncie al respecto y comparta su postura.

Estos son los prospectos para la presidencia del Senado

Asprilla cuenta con el respaldo del Gobierno, pero no con los votos mayoritarios dentro de la Alianza Verde debido a las diferencias con algunos de sus compañeros, como Jota Pe Hernández. Por lo anterior se rumora en redes sociales que la mayoría respalda a Angélica Lozano y no ven con malos ojos la aspiración de Iván Name ni la de Ariel Ávila.

Si la elección se realiza internamente en la colectividad, Angélica Lozano tendría el respaldo mayoritario. Sin embargo, algunos miembros de los verdes abogan por un proceso más democrático en el cual todos los aspirantes del partido presenten sus nombres en la plenaria para ser considerados. En ese caso, se cree que Iván Name podría salir victorioso debido a su cercanía con senadores de diferentes partidos.

En la foto: Angélica Lozano (extremo izquierdo); Inti Asprilla (a la derecha de Lozano); Ariel Ávila (a la derecha de Asprilla) e Iván Name (extremo derecho de la imagen), ellos son los candidatos a la presidencia del Senado. Colprensa.

La decisión final se tomará en un encuentro de la Alianza Verde el 18 de julio de 2023, donde también estarán presentes los senadores que forman parte de la Coalición Centro Esperanza. Es probable que la Alianza Verde decida llevar los cuatro nombres a la plenaria del Senado y que se proceda la elección allí.

La incertidumbre y las tensiones continúan en el Senado mientras se acerca la elección del nuevo presidente. Habrá que esperar para conocer quién asumirá esta importante posición y liderará el Senado en los próximos años.

El ajedrez en la cámara de Representantes

El Partido Liberal anunció a cuatro aspirantes para la presidencia de la Cámara: Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Julián Peinado Ramírez, Álvaro Henry Monedero Rivera y Andrés David Calle.

Sin embargo, la cercanía de Calle con el Ejecutivo podría generar complicaciones debido a las diferencias internas en la colectividad con respecto al Gobierno.

Por otro lado, la Alianza Verde ocupará la primera vicepresidencia de la Cámara y el Partido Centro Democrático la segunda vicepresidencia.