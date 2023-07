Karol G, tras estrenar su nueva canción, disfruta de la playa, “quieren ser como yo”

La cantante colombiana está feliz tras el lanzamiento de su nueva canción

Karol G está en el mejor momento de su carrera musical. La colombiana recibió muy buenos comentarios tras la publicación de su álbum ‘Mañana será bonito’ y posteriormente las canciones Watati, la cual hace parte de la banda sonora de la película de Barbie y ‘S91′ se han convertido en hits en las diferentes plataformas digitales.

La cantante colombiana se está preparando para lo que será su tour de conciertos por Estados Unidos y mientras tanto, decidió agradecer el apoyo de sus familiares, amigos y aficionados con la canción ‘S91′ que para ella tiene un enorme impacto personal. “Está va dedicada a los míos, A LOS DE SIEMPRE”, aseguró la paisa.

En su cuenta de TikTok la cantante colombiana cuenta con más de 48 millones de seguidores y allí se refirió a la nueva producción y preguntó a sus seguidores, “¿Cuál es tu lugar feliz?”. En un video manifestó que el sencillo ‘S91′ “dan ganas de ir a tu lugar feliz”.

La cantante colombiana está feliz tras el lanzamiento de su sencillo ‘S91′

Posteriormente la colombiana apareció en la playa disfrutando al ritmo de su nueva canción, “Ya no tengo gente que me envidian, yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta, yo lo siento pero el flow no está a la venta, No ooo”. Como era de esperarse muchos de sus aficionados respondieron en su cuenta de TikTok y mencionaron:

“Esa felicidad te queda Hermosa!!”

“Yo morí y volví a vivir con esta canción mi reina”

“La mejor canción que he escuchado”

“Mi lugar feliz!!, la playa el campo, todo que tenga que ver con la naturaleza Bichota”

“Mi lugar feliz es tu música”

Es importante mencionar que la cantante paisa ha estado disfrutando de su tiempo en familia e incluso estuvo en la playa compartiendo con varios de ellos, antes de que empiece el Tour por Estados Unidos. Su hermana, Verónica Giraldo, dio a conocer varias imágenes de ese día familiar.

Tal y como ella misma ha confirmado, espera poder sorprender a todos sus aficionados durante sus próximas presentaciones y en donde interpretará lo que serán sus más recientes éxitos como ‘Mañana será bonito’, ‘Provenza’, ‘TQG’, ‘Amargura’, ‘Mientras me curo del cora’, ‘Tus gafitas’, ‘Watati’, ‘S91′, entre muchos otros.

"S91", el nuevo sencillo de Karol G, se estrenó en todas las plataformas digitales en la noche del 13 de julio (YouTube/Captura de pantalla)

Karol G y el mensaje detrás de su canción

En redes sociales la cantante colombiana manifestó cuatro situaciones que se presentan de manera regular en la vida y que se deben afrontar de la mejor manera debido a que estas te pueden tomar por sorpresa.

“1. La vida está llena de situaciones lobas vestidas de ovejas… pero SIEMPRE hay algo que te protege y que pelea a tu favor. 2. No para ganar hay que ser el primero. Todos los días ganamos de formas diferentes sin ser “los primeros”. 3. Todos somos capaces de nadar en medio de tiburones… es cuestión de la tranquilidad, de calma y de la confianza que tengamos en nosotros mismos. 4. Cuando todo se hace con amor y con consciencia, tarde o temprano el resultado es el mismo: plenitud y con el alma fuerte como pantera”, resaltó La Bichota en sus redes sociales.

Además, la cantante colombiana Karol G agregó que cuando se presenta una situación “difícil, dolorosa, incómoda, la evitamos, no la aceptamos, nos oponemos”. Y manifestó que en ocasiones lo mejor que se puede hacer en estos casos, “en realidad a veces sólo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, tiene un plan mucho mejor. Enfócate en ti y en tus fortalezas, lo demás son cosas que aparecen en la vía, que cuando las pasas ellas se quedan ahí, en el camino”.