Eduardo Luis López causó revuelo en redes al recibir en su restaurante a precandidato a la Alcaldía de Bogotá

Luis Eduardo López, reconocido periodista y relator deportivo, quien ha dejado una marca significativa en el mundo de los medios de comunicación en Colombia, también es uno de esos personajes que genera opiniones encontradas entre los espectadores del periodismo deportivo, pues su estilo peculiar y sus comentarios divertidos durante las transmisiones lo convierten en una figura mediática destacada.

Mientras algunos televidentes disfrutan de sus ocurrencias y encuentran entretenimiento en su manera única de relatar, otros prefieren silenciar sus dispositivos para evitar escuchar las particularidades de este relator de Win Sports.

Pero la historia de Eduardo Luis López no se limita solo al mundo de los medios de comunicación y el deporte. Además de su exitosa carrera en televisión, este polifacético comunicador es propietario del restaurante Pidan Domicilio, inaugurado en 2019: un lugar donde se sirven exquisitos platos y también se vive la pasión del fútbol.

Recientemente, el periodista antioqueño recibió en su propio negocio a un político destacado que aspira a la alcaldía de Bogotá. Este encuentro entre la pasión por el periodismo, el deporte y la política fue un momento en el que desató todo tipo de comentarios negativos en las redes sociales, en donde no podían creer esta unión.

El invitado fue el precandidato Diego Molano, que está promocionando su libro Bajo Amenaza y se dejó ver por medio de una publicación de una historia en Instagram.

“Gracias por venir a mi cumpleaños amigo. De regalo quiero que nos des la Bogotá que soñamos”, escribió Eduardo Luis en la historia.

En redes criticaron a Eduardo Luis López por su encuentro con el político Diego Molano. Twitter/@ParalyticsCOL

Críticas a Eduardo Luis por foto con Diego Molano

Hace aproximadamente dos semanas, el periodista paisa celebró su cumpleaños número 45 y compartió los detalles del festejo en su cuenta de Instagram. Aunque originalmente había subido la imagen a sus historias, fue recientemente que resurgió la publicación en Twitter, donde la compartieron nuevamente y donde se desataron diversas opiniones.

Numerosos seguidores del reconocido narrador expresaron su descontento y no dudaron en manifestarlo a través de comentarios en las plataformas digitales, algunos de ellos compartieron su frustración de manera contundente.

“El comportamiento de ese petardo Luis cada día genera más rechazo. No tengo ninguna duda al respecto”; “Este hombre debería ser cancelado de una vez por todas”; “¡Ay no, otra razón para no apoyar ni sintonizar ese canal!”; “No entienden que la mayoría de las personas relacionadas con el fútbol, ya sean periodistas o jugadores, están alineadas con el uribismo y sus ideas”, fueron algunas de las recciones.

De hecho, varios internautas recordaron la vez que Molano hizo una declaración polémica en 2021, cuando se confirmó la muerte de un menor de 16 años en un operativo por parte de la Fuerza Pública en el que se dio de baja a 12 personas, entre las cuales se presumía que había niños.

En ese momento, el entonces ministro de Defensa se refirió a dicho ataque como “máquinas de guerra”, por lo que esa situación fue recordada por los internautas, quienes la mencionaron por el encuentro entre Molano y el periodista Eduardo Luis López en el restaurante de este último.

“No demora en decir @EduardoLuisFut que los juveniles de millonarios son ‘máquinas de guerra’”, dijo @dasebR5, un usuario de Twitter.

A los internautas no les cayó bien eñ encuentro entre Eduardo Luis López y Diego Molano. Twitter/@dasebR5

Estas reacciones reflejan el descontento de una parte de los seguidores de Eduardo Luis López, quienes manifestaron su rechazo ante su encuentro con el político en cuestión.

Diego Molano es comparado con el presidente Nayib Bukele

En una entrevista con Blu Radio, Diego Molano, quien busca convertirse en candidato a la Alcaldía de Bogotá, contó de manera detallada sus propuestas para ocupar el Palacio de Liévano.

Específicamente, el aspirante planteó la idea de establecer una prisión de alta tecnología como medida para combatir la criminalidad en la ciudad capital. Según su propuesta, esta sería una “mega cárcel” con capacidad para albergar a 3.000 detenidos, con el objetivo de abordar los problemas de inseguridad que afectan a la ciudad y devolver a los ciudadanos la sensación de tranquilidad en las calles.

La comparación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se da, porque el mandatario de esa nación inauguró, en febrero de 2023, una cárcel llamada “Centro de Confinamiento del Terrorismo”. El complejo es custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil.