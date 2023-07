Adriana Arango rechazó el protagónico de “Ana de nadie” por una escena: “Es un hijuep…!”

Adriana Arango reveló que rechazó el protagónico de "Ana de nadie", por las escenas con Jorge Enrique Abello como Horacio Valenzuela. / Video @adrianaarango

Sin lugar a duda, Ana de nadie ha sido una de las producciones del Canal RCN con la que los televidentes se han sentido identificados y por qué no, han lanzado más de un madrazo a la pantalla de sus televisores. Y es que el papel que han hecho Jorge Enrique Abello dando vida a Horacio Valenzuela y Paola Turbay como Ana de Valenzuela, ha sido impecable para cientos de televidentes, como se ha podido ver en redes sociales.

Sin embargo, la peor parte se la ha llevado Abello, pues en repetidas ocasiones los televidentes han expresado su desacuerdo con el papel que le encargó la libretista Jimena Romero, hija de Yudy Henríquez, que en el pasado interpretó a Isabel, en la novela Señora Isabel, escrita por su esposo, Bernardo Romero.

Jorge Enrique Abello interpreta a "Horacio Valenzuela" en la producción Ana de nadie y ha despertado sentimientos en contra por parte de los televidentes (Canal RCN)

Recientemente, a través de una transmisión en vivo que realizaron Paola Turbay y Adriana Arango, revelaron que esta historia posiblemente no habría sido contada desde la actuación de la exreina de belleza, sino que inicialmente le habían ofrecido el papel a la esposa de Robinson Díaz.

En el live, las actrices contaron cómo fue el proceso de construcción de los personajes de cada una y fue allí, cuando Arango contó el detalle que fue a ella a quien inicialmente le habían ofrecido ser Ana de Valenzuela. Pero, lo rechazó cuando comenzó a leer las escenas y hubo una en especial, cuando Horacio le dijo que se iba con su amante para poder recuperar los 25 años que había perdido junto a Ana.

Sebastián Carvajal y Paola Turbay confesaron lo que vivieron en una de las escenas pasionales de Ana de Nadie, por cuenta de la incomodidad del escenario. @sebastiancarva/Instagram

“Yo decía, ¿cómo puede ser tan hiju3put@?”, afirmó la actriz. Incluso, la segunda libretista, Gilma Peña, reveló que una de las versiones para Estados Unidos pensaron en llamar a Paola Turbay para que la protagonizara, cuando comenzó su carrera actoral en el país norteamericano.

Y agregó: “Paola siempre dijo que le habría gustado ser Violeta y me preguntan a mí si yo hubiera querido ser Ana y digo ‘¡NO!’, por una escena con Jorge Enrique Abello… Ese día, como espectador me tiré al piso, me rasgaba con las uñas”.

Claves del éxito de la novela

Han sido varias las versiones que ha tenido la producción Señora Isabel, historia original en la que se inspiró Jimena Romero para esta versión llamada Ana de nadie, para el Canal RCN.

Según relató Romero Henríquez, hija del libretista Bernardo Romero Pereiro y Yudy Henríquez, el canal tenía ganas de presentar esta adaptación de la historia y se percató que en 30 años de haberse estrenado la versión original nunca se había hecho una versión colombiana, por lo que le pareció que “era el momento perfecto” para realizarla.

El éxito de Ana de Nadie, revelado por la libretista que es hija del escritor original y la actriz que dio vida a Isabel en la historia original. Colprensa.

Para la también escritora, como su padre, la historia está cargada de casualidades “bonitas” como el hecho de que Henríquez cuando dio vida a Isabel tenía 50 años y es la misma edad que tiene la libretista en la actualidad. Esto se convirtió en un motivo más para aceptar el reto de llevarla nuevamente a la pantalla chica.

Pero, el verdadero impacto que ha tenido la producción y que la tiene en lo más alto del rating es que es la primera vez que se estrena una versión “a lo colombiano, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ver las situaciones”. Y es que su promedio de audiencia marca siete puntos en las dos mediciones más importantes del país, encabezada por Kantar Ibope y Claro junto al Centro Nacional de Consultoría.