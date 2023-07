Alina Lozano y Jim Velásquez están ganando dinero: esto es lo que cuesta pautar en sus redes sociales

Por la publicación de una fotografía en el feed solicitan $5′500.000, y la misma cantidad de dinero por un video publicitario en TikTok

La relación entre los actores Alina Lozano y Jim Velásquez se ha convertido en una de las más comentadas de la farándula nacional.

La diferencia de edad entre ambos ha generado extensos debates acerca de la veracidad o falsedad del noviazgo. La popularidad de ambos en redes sociales ha hecho que sus visualizaciones y seguidores aumenten, por lo que su trabajo en internet también.

Durante el martes 11 de julio, Alina informó a sus seguidores que ella y su prometido están disponibles para la realización de campañas publicitarias, por lo que invitó a la gente a pautar con ella y Jim.

El medio de comunicación Pulzo divulgó un listado de los servicios que ofrece la pareja y de los costos de cada uno de ellos. Esto es lo que cobra la pareja por hacer publicidad en aquellos espacios virtuales. Los precios vas desde $4′500.000 hasta $7′500.000.

Por una historia de Instagram cobran $4′500.000, mientras que por tres de ellas solicitan $4′700.000. Por un reel en esa misa red social piden $6′000.000 y por un reel en colaboración $7′500.000. Finalmente, por la publicación de una fotografía en el feed solicitan $5′500.000, y la misma cantidad de dinero por un video publicitario en TikTok.

“Muchos quieren conmigo, muchas quieren con Jim. Algunos, atrevidamente, quieren con los dos. Pero no se puede, amigos y amigas, porque estamos comprometidos y esta relación se respeta (....) Pero sí podemos comprometernos con tu marca, con tu empresa. Podemos, si quieres con Jim, si quieres conmigo o si quieres con los dos, no habría ningún problema (...) sí, es mejor, las cosas concretas. Publicidad creativa con Alina Lozano o con Jim o con los dos. En fin, el mensaje se entendió, publicidad creativa, desde el humor”, dijo Alina al hablar de este negocio.

Recientemente, y a causa de las críticas, la pareja anunció, a modo de broma, que se iría de las redes sociales. “Ha sido tan amarillista que hemos tenido tanto agobio (…) me dicen ‘tan lindo tu hijo’ y ya hemos hecho 500 mil videos juntos (...) hemos decidido que retirarnos, es lo mejor (...) la plata no es todo en la vida (...) Nos retiramos de las redes sociales”, dice Alina en el video.

Queda evidenciado que se trata de una broma a sus seguidores cuando la actriz dice que su salida de las redes sociales se dará “por ahí en tres años”. “Mira, el tiempo pasa muy rápido”, asegura.

Recientemente, y a causa de las críticas, la pareja anunció, a modo de broma, que se iría de las redes sociales | Foto: Tropicana

“Él me va a quitar la pensión y yo le estoy robando toda su juventud”: Alina Lozano respondió a quienes la critican por tener una pareja que “podría ser mi hijo”

La diferencia de edad entre ambos actores y el contenido que hacen para redes sociales se han convertido en factores de crítica para quienes han manifestado su inconformidad respecto a aquel noviazgo. Por esa razón, la actriz a hablado en varias ocasiones acerca de ello, sin embargo, desde el sarcasmo y el humor.

“Ustedes ganaron, tienen razón. Yo podría ser la mamá de este niño. Cómo se nos ocurre tener una relación, él me va a quitar la pensión y yo le estoy robando toda su juventud. Cómo se les ocurre que nos vamos a casar”, manifestó Lozano en un video que hizo, a modo de broma, con su pareja, el también actor Jim Velásquez.

En aquel clip, Jim manifestó, por su parte: “esto no va más. Alina puede ser mi mamá, esa es la verdad. Yo solo tengo 20 años y tengo una vida por delante. Cómo me voy a casar de 20 años, eso es imposible. Voy a quedar viudo muy temprano, esto no es lógico para nadie. Esto no va más”.

Este video surgió en medio de los comentarios en los que se vieron involucrados los dos por las cirugías de rejuvenecimiento que se hizo Alina Lozano para prepararse para su boda con Velásquez. Mientras que algunos seguidores la felicitaron por su decisión, otros aseguraron que se operaba porque se sentía insegura con su edad.

Fue por ello que la artista habló acerca de las razones por las cuáles se había operado, y aclaró que no lo hizo con el fin de complacer a su pareja, tal y como lo han dicho algunos críticos de la relación.

“Yo no lo hago por competir, ni quiero competir con las jóvenes o con mi propia edad. Todas esas cosas extremas que supuestamente me iba a hacer no eran reales, yo me hice lo que yo quería y lo que deseaba. Yo usé ese regalo de mi novio para mí (...) El novio se puede ir y, la relación se puede acabar. Yo acabada diciendo y ¿qué hago, qué me invento para parecerle bonita a este ser humano? Ya no, me encanta el egoísmo y pensar en mí. Cuando me he dejado botada me ha ido muy mal. Lo hice por mí y para mí. La batalla contra la vejez se pierde”, dijo Alina.