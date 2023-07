Él es Felipe Sierra, el “Fabrizio Romano” del mercado de pases en el fútbol profesional colombiano

Felipe Sierra es conocido por el alto grado de credibilidad que tienen sus informaciones sobre los movimientos de los clubes en Colombia. Foto @PSierraR/Twitter

A sus 28 años, el periodista bogotano Felipe Sierra se ha convertido en el rey de la información del mercado de pases del fútbol profesional colombianos. Su nombre es, sin exagerar, sinónimo de veracidad e investigación.

En las redacciones de los principales medios de comunicación deportivos del país, su perfil de Twitter, en el que lo siguen religiosamente más de 86.500 personas, es principal fuente de consulta, pues la fidelidad de sus publicaciones y, también, la forma precisa en darlas a conocer, lo han llevado a ganarse, incluso, la credibilidad de gran parte de sus colegas.

Aunque, como es normal, su éxito también ha despertado la envidia de unos cuantos, que no comprenden cómo a este joven comunicador, graduado de la Universidad de La Sabana, casi nada se le escapa.

Y no en vano ya es llamado como el Fabrizio Romano criollo, pues al mejor estilo del comunicador italiano, reconocido por anunciar los movimientos más importantes del balompié mundial, Sierra está presente en las grandes transacciones a nivel local. Pero también sigue la huella a lo que sucede con los referentes internacionales, pues hasta se hado el lujo de ‘chiviar’ a este referente de la prensa orbital.

En Infobae Colombia hablamos con Sierra, que se ha hecho famoso por mantener informados a los seguidores de todos los elencos del rentado nacional; sobre todo en esta época, en la que las fake news abundan y se acerca un nuevo campeonato liguero.

Con cinco años de experiencia en el periodismo deportivo, ya es un referente para los nuevos comunicadores. Foto @PSierraR/Twitter

Hoy por hoy, Felipe Sierra se ha convertido en el periodista deportivo de mayor credibilidad en materia del mercado de fichajes del FPC. ¿Cómo ha sido ese proceso de consolidación y qué atribuye la aceptación del público?

Felipe Sierra: Todo ha sido un proceso largo. Soy muy joven, no llevo muchos años ejerciendo periodismo, pero para consolidarme he sido riguroso, desde la universidad. Y al ver cómo se distinguen a diferentes periodistas aquí en Colombia, me di cuenta de que hacía falta alguien que de verdad se pudiese poner la camiseta a hablar del mercado de pases, como empezó en Italia hace muchos años.

Y así fue como empecé a trabajar en radio, aprendí hacer producción de invitados, entrevistando a gente con mucho recorrido y experiencia. Nos pedían que siempre hubiera un invitado internacional. Y así conseguí fuentes y me consolidé en el mercado de fichajes.

Para ello es bien importante lograr esa aceptación o que la gente crea en la información, y no es difícil porque es que uno en el periodismo siempre le enseñaron, por lo menos en la universidad, y veo que son muy pocos periodistas que lo hagan, de verdad, uno sabe de información es porque a veces incluso las mismas fuentes como que reparten la información a varios periodistas.

Eso le enseñan a uno en la universidad y el 90% del periodismo colombiano deportivo no lo hace, porque si hablamos del resto de periodismo, estoy seguro de que sí. He visto muchos periodistas de política, de judicial y orden público que siempre corroboran la información, que es lo que uno debe hacer. Pero en el periodismo deportivo no pasa eso y así es como yo creo que uno puede consolidarse.

En su perfil de Twitter, Felipe ha creado una especie de comunidad que mantiene 24/7 pendiente de sus publicaciones. Foto @PSierraR/Instagram

Hay quienes lo han llamado el “Fabrizio Romano” del FPC, porque encuentran veracidad en su información, sin distingo de equipo. De hecho, el propio periodista le ha reconocido su labor con futbolistas colombianos en el exterior. ¿Cómo recibe este calificativo?

Felipe Sierra: Para mí, Fabrizio Romano es el número uno hoy en día, tiene muy buenos contactos e información. He podido hablar con él en muchos instantes, cuando hemos compartido información e, incluso, tengo guardado el pantallazo de cuando él me siguió y me escribió, porque eso fue de verdad.

Es un premio al buen trabajo y que alguien te reconozca así es muy top y siento que ha sido un proceso chévere, porque llegar a ese nivel es muy gratificante y solo se debe al buen trabajo. Es lo que siempre me he caracterizado: no tratar de engañar, de sobresalir, sino decir la verdad y no ser el primero en decir algo, sino ser el primero en decir lo que es.

Entiendo que usted tiene distintas fuentes de información y no, como han señalado en redes sociales, la que proviene de empresarios. ¿Cómo es ese trabajo de contrastar todo lo que llega a su móvil? ¿Qué decirle a sus críticos en este sentido?

Felipe Sierra: Ahora dicen que yo solo me muevo con los empresarios. Eso no importa, la verdad no le paro bolas. Siempre trato y tengo muy buena relación con el 90% de presidentes de los clubes, de contrastar esa información. Incluso ellos a veces me preguntan cosas y eso ha sido muy bueno, porque uno se vuelve en una fuente también de información. Ver cómo esos presidentes o administrativos de diferentes clubes confían en uno también es muy gratificante.

Pero contrastar la información, la verdad es muy sencillo, porque las fuentes existen y siempre te van a responder. Llamar no cuesta nada y la verdad la mayoría no lo hace. Y ahí es donde uno tiene que empezar a valorar o entrar a valorar hasta qué punto una información es verdadera.

A veces, incluso, cuando son informaciones muy delicadas, trato de confirmar hasta con cinco fuentes. A los críticos no tengo nada que decirles, que creo que el trabajador habla por sí solo y a veces a algunos se le nota la envidia.

En este proceso de crecimiento, los periodistas de las regiones también han sido claves e, incluso, han lanzado “chivas” compartidas, lo que podría denominarse como alianzas. ¿Cree usted que se está promoviendo una nueva forma de hacer periodismo deportivo en Colombia?

Felipe Sierra: Algo que me encanta y es compartir la información con muchos periodistas de regiones, porque me he dado cuenta de que ellos, de verdad, hacen un esfuerzo gigantesco que antes no era tan reconocido. Además, el periodismo de la capital se centra simplemente en los cuatro o cinco equipos grandes del fútbol profesional colombiano. No me parecía justo y creo que el periodismo debe ser uno solo.

Y no solo eso, sino que los hinchas de los demás equipos también quieren saber cómo esos pequeños o medianos elencos se refuerzan y eso es siempre importante. Creo que el periodismo en las regiones no está tan valorizado, pero me encanta crecer con gente de Manizales, de Pasto, de Ibagué, con muchas personas que hacen un muy buen trabajo, pero que no se distingue.

Y también es una forma como de dar una pequeña retribución que hacen los demás y me encanta crecer. Me encanta que ahora todo el mundo quiera cubrir el mercado de pases, porque siento que se ha generado una sana competencia y eso es bueno.

En su trayectoria profesional, Sierra ha estado con medios como la BBC, W Radio y Win Sports. Foto @PSierraR/Twitter

Le tocó “lucharla”

¿Cuál ha sido la “chiva” más difícil de confirmar en lo que lleva de su carrera deportiva? ¿Y cuál ha sido la que lo ha llenado de más satisfacción?

Felipe Sierra: Empecé hace por ahí dos años, más o menos, en esto. Pero el tema de Luis Díaz fue, creo, la chiva más difícil que se ha podido confirmar, porque después de muchos diálogos con representantes y muchas situaciones; y de entender toda la situación de Luis Díaz -y es que mucha gente no lo sabe, pero Jorge Mendes estuvo muy cerca de robarse a Luis Díaz como representado y llevarlo al Tottenham; el acuerdo estaba prácticamente cerrado- y saber cómo detrás se estaba gestando con otros representantes la negociación para que finalmente llegara al Liverpool, fue muy muy bueno.

También me acuerdo mucho el tema de James Rodríguez, que también fue la primera vez que Fabrizio me citó, porque se había confirmado que se iba a ir de Al-Rayyan, que él quería irse. Y después de un diálogo que sé que se dio entre él y su fuente, pues también se pudo confirmar esa información. Pero fue compleja y así en muchas situaciones que se dan la gente no cree, lo crítica a uno, pero afortunadamente casi siempre se termina confirmando.

¿Felipe Sierra es hincha de algún club del fútbol colombiano en particular? Y, de ser así, ¿cómo se logra desligar la pasión que genera este sentimiento de lo profesional?

Felipe Sierra: A mí el fútbol colombiano nunca me ha gustado como para ser hincha apasionado de algún equipo. Además, crecí con esa camada de niños que solo veía Premier League y la Serie A de Italia, entonces siempre me apasiona mucho y de hecho creo que es mi pasión ver fútbol internacional, estar empapado de eso y me declaró hincha, y así algunos no les guste, del Chelsea. Es el único equipo que apoyo.

Le tengo un cariño a otros equipos, como Millonarios, porque mi prometida es de Millonarios; mi papá es hincha del Junior y tengo un agradecimiento en particular por la hinchada de Atlético Nacional, porque de verdad se ha comportado conmigo de una manera muy bonita y me ha dado su apoyo siempre. Y eso se agradece, pero no soy hincha en particular de ningún equipo.

Una de sus "chivas" mundiales fue la llegada del delantero Luis Díaz al Liverpool de Inglaterra, que compartió con uno de sus referentes: el italiano Fabrizio Romano. Foto @PSierraR/Twitter

Las redes sociales se han convertido en el principal vehículo para llegar a las audiencias, cada vez más ávidas de información inmediata y veraz. ¿Alguna vez, por ese deseo de cumplir con estas premisas de sus seguidores, ha cometido alguna ‘embarrada’ de la que se arrepienta?

Felipe Sierra: He tenido dos situaciones. La primera era cuando apenas iniciaba, cuando ni siquiera era graduado en periodismo y alguien por redes sociales me escribió que el futbolista Óscar Cabezas sería jugador del Galatasaray. Y yo lo publiqué y eso fue revuelo en Turquía y pues que llegara a un grande para ellos fue una noticia bomba. Aprendí que en esto también hay estafadores y caí en esa trampa.

Y hace dos o tres años, antes de que creara esta cuenta de Twitter, un jugador me contó que iba a llegar a un grande de Paraguay y me mandó fotos, videos y exámenes médicos. Y después me enteré de que este futbolista, del cual no quiero hablar por cuidarlo, es mitómano. Después de estos dos errores he creído que la información debe confirmarse.

¿Qué mensaje le envía a los nuevos periodistas deportivos que lo ven a usted como un referente? ¿Cuál es ese secreto por el que es admirado y respetado en el gremio?

Felipe Sierra: Salvo algunos que no me quieren, hay gente que me admira y es muy bonito. Siempre trato de darles la misma recomendación: hagan lo que les enseñaron, que es corroborar la información. No porque una fuente se lo dice, uno tiene que salir corriendo a publicar. También hay que saber confiar y compartir, porque, por ejemplo: es muy difícil conseguir el número del presidente de Liverpool, pero sí es fácil lograr el del periodista número uno que cubre a ese equipo.