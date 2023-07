Karol G y Nicky Minaj se reencontraon en Los Ángeles 4 años después de su éxito “Tusa”

'La Bichota' pidió ser invitada a una fiesta de sus aficionados. Foto: @karolg

Karol G es una de las artistas más populares actualmente en la industria de la música. No pasa un día sin que no se sepa alguna noticia sobre la cantante urbana, ya sea con relación a su vida personal o con sus actividades profesionales.

Y durante los recientes días ha sido tema de conversación por su asistencia a la premier de Barbie celebrada en Los Ángeles (Estados Unidos).

Al evento, que se desarrolló el domingo 9 de julio, asistieron las estrellas de la película, pero también los cantantes que conforman la banda sonora, como Karol G y Nicki Minaj. Para empezar, la reguetonera colombiana tiene un tema en la banda sonora de la película, que lleva por nombre Watati y es una colaboración con el artista panameño Aldo Ranks.

En el caso de la rapera nacida en Trinidad y Tobago, su canción para Barbie se llama Barbie World (with Aqua) y la hizo en conjunto con Ice Spice.

Ahora bien, más allá de la presencia de ambas artistas en el evento al tener canciones en la banda sonora de la película protagonizada por Margot Robbie, lo que ha llamado la atención de usuarios en las redes sociales y medios de comunicación es el reencuentro entre ambas después de haber lanzado en el año 2019 el hit Tusa.

La canción en cuestión, que hace parte del álbum KG0516 de la reguetonera paisa, es una de las más exitosas de su carrera, las más de mil millones de visualizaciones que tiene el video musical en YouTube son un reflejo de su éxito.

Pero ¿cómo se produjo el reencuentro? Pues bien, por medio de sus Historias en Instagram, Nicki Minaj se dejó ver acompañada de Karol G y diciendo la frase con la que se comienza Tusa: “¿Qué pasó contigo? Dímelo”. Posteriormente, ambas sonrieron para la cámara y, seguramente, han emocionado a sus millones de fanáticos con su reencuentro.

Así fue el reencuentro de Karol G y Nicky Minaj en la premier de Barbie en Los Ángeles

Qué significa Watati, el título de la canción que Karol G hizo para la película de Barbie

Mucho ha dado de qué hablar el hecho de que Karol G tenga una canción en la banda sonora de la película Barbie. Este es un nuevo logro para la cantante colombiana cuya fama está creciendo como espuma. El tema que la reguetonera paisa interpretó para el banda sonora del largometraje, protagonizado por Margot Robbie y Ryan Reynolds, se titula Watati, como se mencionó.

Fue el primero de junio cuando ‘la Bichota’ compartió la canción completa en su canal de YouTube, y luego fue compartido su video musical. Pero ha llamado mucho la atención el nombre de la canción y muchos se preguntan sobre su significado. Puede que sean muchos los interrogantes generados al respecto y hasta ahora ni Karol G ni Aldo Ranks se han pronunciado sobre la decisión de titular su colaboración de esta forma, pero lo que sí se puede decir es que no es la primera vez que se escucha dicha palabra o una similar.

En varias de sus canciones, el intérprete de El baile del pescao’ comienza diciendo ‘Watatín’, por ejemplo, en Asesina. De hecho, en Watati pareciera hacer referencia a esta canción con la frase: “Tú eres asesina”. También menciona esta palabra en su hit, El alicate, en la cual repite: “Watatín, Watatín, Watatín, Watatín, Watatín, Watatín”.

Además de otros temas como La borrachera, Tú estás bien rica, y varias más. Prácticamente este es un sello del cantante panameño. Por otro lado, de acuerdo con Los 40,el artista incluso ha sido apodado como Watatín, pues a veces se refieren a él de esta manera.

No sobra mencionar que, cuando Karol G anunció su participación en la banda sonora de Barbie, escribió en sus historias de Instagram: “Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer música que me recordara las grandes canciones panameñas que me bailé y disfruté años atrás y que todavía hacen parte de mi playlist. Aldo Ranks, gracias por aceptar estar en este proyecto conmigo ¡es un honor! obviamente pusimos a perrear a la barbie”. Quizás, en vista de su fanatismo por la música de Ranks y sus colegas panameños, fue que la cantante urbana quiso hacerle un homenaje bautizando su tema en conjunto como Watati.

