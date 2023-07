Shakira vuelve a ser sirena con un filtro de Instagram, así puede probarlo

Shakira fue una sirena en su más reciente lanzamiento musical (captura video Copa Vacía)

El videoclip de Copa Vacía, canción de Shakira y Manuel Turizo, sigue causando impacto en las redes sociales y los fanáticos de ambos cantantes colombianos. La personificación de la barranquillera como una sirena se robó las miradas y, ahora, otras personas pueden imitar a la cantante gracias a Instagram

En su cuenta oficial de Instagram Shakira compartió con sus más de 87 millones de seguidores un video utilizando un filtro de sirena. Sin embargo, este es un filtro creado especialmente por el lanzamiento de su canción Copa Vacía, puesto que el cabello y la cola de la sirena corresponden a la apariencia que tenía la cantante en el video.

El cabello de Shakira se pinta de rosado y al fondo se ve mover su cola de sirena, la cual es de color azul, al igual que en el videoclip. “Probando el nuevo filtro de Copa Vacia. Quiero ver sus vídeos”, escribió la barranquillera en el video invitando a sus fans a probarlo y divertirse con la funcionalidad de la red social.

La artista barranquillera mostró a sus seguidores cómo utilizar el nuevo filtro

¿Cómo utilizar el filtro de sirena de Shakira?

Para verse como la sirena que Shakira representa en su más reciente canción, solo hay que ir al perfil de la colombiana y seguir el enlace que dejó en sus historias para que el filtro quede guardado en su cuenta. Cuando haga esto inmediatamente se encenderá la cámara frontal de su celular y podrá verse con el cabello rosa y la cola del ser mitológico.

En la red social ya miles de seguidores de la colombiana empiezan a publicar sus respectivos videos personificados como ella en el videoclip de Copa Vacía. En los comentarios de su video varios resaltan la belleza de Shakira y el duro trabajo que realizó para grabar su videoclip.

“Lo intenté, pero no me veo tan bien como tú”; “Mi sirenita encantada”; “esta mujer estaba secuestrada y floreció”; “Todos estamos sedientos de ti bella hermosa”; “Llegó el momento de La Shakirenita”, se lee en algunos de los comentarios realizados por sus fans.

El significado de la sirena en el video de Shakira

Manuel Turizo y Shakira representaron la relación fallida entre un humano y una sirena (captura video Copa Vacía)

Shakira, minutos antes del lanzamiento de Copa Vacía, estrenó el Shakichat, un canal de difusión con sus seguidores de Instagram, enviando dos audios en los que habló del videoclip. Desde ese momento anticipó que la canción también está relacionada con la ruptura de su relación con Gerard Piqué.

“En el video soy una sirena ... es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero, rodeada de ratas, para finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, anticipó la colombiana a sus millones de seguidores.

Tras el lanzamiento, la barranquillera nuevamente acudió al chat para enviar una nota de voz a sus fans para agradecer el apoyo y aplaudirles su interpretación de los mensajes ocultos en el video y la letra de la canción. “Me impresiona cómo analizan mis videos, mis letras, mis canciones y la clavan, siempre”, empezó diciendo la colombiana.

Así se ve la cola de sirena que utilizó Shakira en las grabaciones de "Copa Vacía" (fotos de @the_mernation)

Agregó que “son los mejores fans del mundo, pero los mejores. Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes, nadie me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo”.

Otro detalle revelado por la colombiana es que la cola pesaba cerca de 25 libras y se realizó un gran trabajo físico para que ella no utilizara sus piernas. “Mi stylist Nico (Nicolas Bru) y yo seleccionamos los colores para darle forma al material. Tuvimos una cola hecha a medida por un especialista, alguien que se especializa en colas de sirenas y terminé pintándola yo misma”.

Los especialistas fueron los creadores de MerNation, ubicados en La Florida, quienes publicaron fotos a detalle del producto que crearon para la colombiana. “Hace unos meses Shakira y su equipo nos encargaron crear una cola de sirena para su nuevo vídeo musical Copa Vacía”, revelaron en sus redes.