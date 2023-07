Ella es Laury Saavedra, la que sería la nueva novia de Anuel AA

La nueva novia de Anuel AA sería una joven venezolana

Actualmente, el artista puertorriqueño Anuel AA se encuentra en medio de una fuerte polémica por las acusaciones de maltrato físico que recibió por parte de su expareja Yailín, madre de Cattleya. Mientras el lío entre ellos se resuelve, los fanáticos de Anuel aparentemente han descubierto la identidad de la misteriosa joven con la que subió una foto el pasado 4 de julio.

Mientras Yailín pasaba su cumpleaños número 21 en un hospital, recuperándose de una reciente intervención, Anuel AA publicó una foto junto a la que sería su nueva novia. En la instantánea, publicada en sus historias de Instagram, el puertorriqueño está siendo abrazado por la mujer y él está sujetando su cola, esto mientras ambos están en un yate.

La fotografía causó sensación en las redes sociales, donde han revelado de quién se trata. Laury Saavedra sería el nombre de la nueva novia de Anuel AA y, por ahora, lo único que se sabe es que la mujer es venezolana.

Una de las fotografías de Laury Saavedra que se han revelado en cuentas falsas con su nombre (redes sociales)

La cuenta oficial de Instagram de Saavedra ahora es privada, pero se han creado varias cuentas falsas que han compartido algunas de sus imágenes en las que se puede apreciar a la mujer. Según los seguidores de la mujer, confirmaron que ella sería la nueva mujer con la que Anuel AA está compartiendo, por unas recientes historias que publicaron los dos.

Recientemente, el puertorriqueño publicó algunas historias de su paso por San Juan, Puerto Rico, donde realizó un viaje en helicóptero sobre la ciudad. Casualmente, en las historias de Laury Saavedra ese día la venezolana también mostró a sus seguidores que sobrevoló San Juan en helicóptero.

El vuelo se hizo en un exclusivo y lujoso helicóptero privado, del que los dos presumieron en sus respectivas publicaciones. Según los internautas, ambos mostraron fotos y videos del helicóptero que demuestran que estaban juntos durante el vuelo.

Las supuestas publicaciones que confirman la relación de Anuel y Laury Saavedra

El día que Anuel publicó la foto junto a Laury, el cantante añadió otra historia en sus redes sociales en la que colocó algunos emoticones de cara de enamorado y de un diablo. A esta publicación le agregó una canción en la que se escucha: “Chingando tenemo’ un pacto / Estoy adicto a ti como el pasto / Ella no me da like, ni me sigue / Pero me puso un diablo de contacto”.

Tras esta publicación que generó tendencia en las redes sociales, el cantante también publicó una foto en la que se alcanza a ver el rostro de su hija Cattleya, la que nació de su matrimonio con Yailín. Esto incumplió con el acuerdo de la expareja de no mostrar a la bebé y Anuel AA fue atacado por el rapero Tekashi, el nuevo novio de la dominicana.

En medio de la pelea protagonizada por los dos hombres, Yailín apareció para defender a su actual pareja y realizó polémicas acusaciones contra Anuel. “Dile al mundo que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña”, aseguró la cantante de 21 años. Le pidió a Anuel que dejara de fingir en las redes sociales que es un buen padre, “cuando embarazada y cuando parí ... tú y tu gente me ignoraron”.

Las publicaciones de Yailin hablando del maltrato que recibió por parte de Anuel

Anuel AA calificó a Yailín de “mentirosa”, señalando que todas sus acusaciones eran falsas y que ella lo amenazaba con lastimarse para meterlo en la cárcel. Advirtió a sus millones de seguidores que “no se dejen engañar”.

“Siempre decías que hasta te ibas a dar tú misma pa’ decir que yo te daba y tratar de meterme preso”, empezó escribiendo el puertorriqueño. Calificó las denuncias de “mentira y barbaridad” y le cuestionó por qué esperar hasta ahora para sacar a la luz las acusaciones. Incluso, señaló que todo esto era una venganza por haber terminado con ella.

Por ahora, Anuel AA no ha confirmado ni desmentido que tenga una nueva relación amorosa, mucho menos que sea Laury Saavedra su actual pareja. Lo cierto es que la farándula internacional está pendiente de cada nuevo giro que se da en la vida amorosa del puertorriqueño.