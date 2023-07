Cómo era la intimidad de Esperanza Gómez con el que hasta hace poco fue una de sus parejas

Esperanza Gómez cuenta detalles de su vida privada con su pareja estadounidense /@yoesperanzagomez/Instagram

La actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez estuvo frente a las cámaras de Desnúdate con Eva, hablando sobre el fin de una de sus dos relaciones. Allí afirmó que al inicio con su pareja estadounidense le costaba llegar al orgasmo, por factores netamente mentales que se interponían y obstaculizaban el acto sexual.

“Cuando recién me casé con el americano me costaba muchísimo porque yo tenía ahí una historia medio compleja que no me permitía soltarme con él. O sea yo estaba supremamente prevenida y me autobloqueaba para tratar de no sentir más de lo que debería de sentir”, confesó en el programa antes citado.

Sin embargo, el vínculo sentimental que desarrolló con su ahora exesposo nunca fue igual de fuerte al que sostiene con su pareja colombiana; así mismo, esto no le impidió explorar en su vida íntima, salir de la monotonía y cumplir todas sus fantasías.

Hace algunos años, Esperanza había expresado que usualmente tenía encuentros sexuales con su pareja en lugares públicos. “En Estados Unidos tener sexo o empelotarse dentro del carro mientras uno está en un espacio público es prohibido y da cárcel, y yo constantemente con él (su esposo estadounidense) hago ese tipo de cosas”, enfatizó en diálogo con Lo sé todo.

En otra conversación con la estación radial Tropicana, la actriz para adultos indicó que el norteamericano es productor de pornografía y, además, lo tildó de “celoso, intenso, controlador y egoísta”.

Así mismo, afirmó en reiteradas ocasiones que ambos sujetos eran “amigos” y que se llevaban bien, hasta que su esposo americano comenzó a pedirle exclusividad. “El gringo se puso celoso del colombiano. Empezó a exigir que lo dejara y me quedara solo con él. Ahí se rompió la relación”, declaró a la emisora.

En 2020, la creadora de contenido para adultos aseguró que su esposo la tenía limitada con respecto a llevar a cabo la realización de ciertos actos. Entre ellos estaba el gang bang, una práctica en la que un individuo se convierte en el foco central de la actividad sexual de varias personas.

La actriz por su parte, explicó que ella permitía que sus parejas sostuvieran relaciones con otras mujeres, siempre y cuando ella estuviera enterada, y que esto no trascendiera las fronteras de lo físico. Estas reglas, al parecer, fueron rotas por su esposo estadounidense, quien al parecer ocultó detalles de sus encuentros con más mujeres.

”A pesar de que estoy en esta industria del entretenimiento adulto, yo prefiero tener relaciones sexuales con alguien con quien yo tenga conexión y un vínculo sentimental-emocional. Lo disfruto muchísimo más, yo soy una romántica”, Concluyó la modelo durante la charla con Eva Rey.

En esta misma entrevista, Esperanza Gómez confirmó lo que para muchos de sus seguidores sería la mejor de las noticias; que se está separando de su esposo norteamericano por una serie de infidelidades que nunca logró perdonarle y que la llevó a tenerle desconfianza durante varios años.

“Soy una persona muy leal y sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando [el respeto] al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano”, dijo la colombiana a Eva Rey.

“En el primer mes cuando estábamos juntos, y a pesar que le permití tener sexo con permiso, un día me dijo que iba para el banco y se fue a tener relaciones con una mujer en un motel y yo me di cuenta. Cuando yo le mostré las pruebas él no sabía que decir”, agregó la actriz.

“Doña Esperanza y sus dos maridos”

Cabe resaltar que la la actriz de contenido para adultos y modelo colombiana Esperanza Gómez sostuvo que tenía dos relaciones sentimentales: una con Ernesto, su pareja colombiana, y otra con un hombre de nacionalidad estadounidense, cuya identidad siempre fue un misterio.

Esperanza Gómez reveló, en reiteradas ocasiones, que con ambas personas mantenía un vínculo abierto. “Había una novela que se llamaba ‘Doña Flor y sus dos maridos’. En este caso sería ‘Esperanza y sus dos maridos’”, confesó durante una entrevista con Lo sé todo publicada en 2019.