Caso Nicolás Petro: agentes del CTI allanaron la Asamblea de Atlántico, ¿qué encontraron?

La inspección se realiza desde el pasado martes 4 de julio y tiene como objetivo recolectar documentación sobre el diputado, entre estos, su salario mensual, prestaciones y primas desde que asumió su curul en enero de 2020.

Pasadas las 9:30 de la mañana del miércoles 5 de julio, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta la Asamblea de Diputados de Atlántico para cumplir con una orden de registro contemplada en las investigaciones contra Nicolás Petro por la presunta comisión de lavado de activos.

Te puede interesar: Gustavo Petro reaccionó ante la decisión de inhabilitar a María Colina Machado: “Ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos”

Menos de dos horas duró esa primera inspección, pero cerca a las 3:00 de la tarde, los investigadores volvieron para recoger más elementos probatorios que determinen el origen de los ingresos del hijo del presidente Gustavo Petro durante el tiempo que ha ejercido como diputado del departamento.

Según se conoció durante el mismo miércoles, Petro Burgos no habría asistido al recinto desde hace varios días, por lo que no fueron programadas sesiones para la primera semana de julio. Ello no representó problema alguno para los agentes de la Fiscalía, que ingresó también para verificar los desprendibles de pago hechos desde la duma al investigado.

Te puede interesar: Pareja de Nicolás Petro confesó que el hijo del Presidente sí le fue infiel con ella a Days Vásquez: “Nadie es propiedad de nadie, cada quien está donde quiere”

En desarrollo...