Anuel AA presentó a la que sería su nueva novia el mismo día del cumpleaños de Yailin

El cantante puertorriqueño publicó una imagen besando a una mujer (@anuel)

El martes 4 de julio la cantante dominicana Yailin la más viral cumplió 21 años mientras está internada en un hospital para recuperarse de una reciente intervención, por lo que ha sido visitada por sus amigos y familiares. Al tiempo que ella celebraba otro año de vida, en las redes sociales se desató una polémica por una fotografía que publicó su exnovio Anuel AA.

El cantante puertorriqueño sorprendió en sus historias de Instagram al publicar una imagen besando a otra mujer. En la instantánea, Anuel AA está siendo abrazado por la mujer y él está sujetando su cola, esto mientras ambos están en un yate.

La foto llegó a diferentes páginas de chismes en las que se señalaba que el cantante Anuel estaría presentando a su “nueva novia” justo en medio del cumpleaños de su expareja, con quien tuvo a su hija Cattleya.

La foto con la que Anuel causó furor en las redes sociales (@anuel)

Además de la foto, el cantante añadió otra historia en sus redes sociales en la que añadió algunos emoticones de cara de enamorado y de un diablo. También le agregó una canción a la publicación en la que se escucha: “Chingando tenemo’ un pacto / Estoy adicto a ti como el pasto / Ella no me da like, ni me sigue / Pero me puso un diablo de contacto”.

Esto sucede en medio de toda la polémica que ha desatado Anuel durante el último año, pidiéndole a Karol G que regrese con él, dedicándole canciones y utilizando ropa en la que también menciona al actual novio de la colombiana, el cantante Feid.

Surgieron muchas dudas tras la publicación del cantante puertorriqueño, quien durante los últimos años ha tenido una vida sentimental bastante agitada. Tras su separación de Karol G, el cantante empezó una nueva relación amorosa y se casó con Yailin, teniendo a su hija Cattleya, y luego apareció la modelo colombiana Melissa Vallecilla, con quien también tuvo una hija llamada Gianella.

Esta es la imagen de Anuel AA que ha generado bastante polémica y molestia, sobre todo, entre seguidores de Feid | Foto: Instagram @anuel

Cabe recordar que cuando Vallecilla anunció en redes sociales que tenía una bebé junto al cantante Anuel AA, este lo negó rotundamente, pues estaba a la espera de Cattleya, la hija que tuvo con su exesposa Yailin. Tras pruebas de ADN y todo un escándalo mediático, Anuel aceptó la paternidad de la niña y anunció que ya la conoció.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija”, señaló en su momento el cantante puertorriqueño. Para anunciar el inicio de su gira internacional, Anuel publicó varias fotografías en las que se le ve con Cattleya, Pablo (su primogénito) y Gianella.

Anuel AA reveló por qué decidió conocer a Gianella

En un reciente diálogo en el canal de entrevistas MoluscoTV, el cantante urbano reveló detalles sobre su vida personal y profesional. Reconoció que es “un hombre que ha cometido errores”, pero así mismo planteó que en la actualidad está intentando ser un mejor hombre para su equipo, su familia y sus hijos.

Anuel AA conoció a Gianella, su hija con la colombiana Melissa Vallecilla: “Me robó el corazón”. Foto: @anuel / Instagram

En esa entrevista, Anuel reveló que había pasado un día con su hija con la colombiana Melissa Vallecilla y reconoció que fue su hija Cattleya la que lo motivó a dejar el orgullo y conocer a Gianella. “Estuve con la niña, con Gianella, mi otra hija, superhermosa. Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo … yo vi a Cattleya también y dije, ‘wow, qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’”, señaló el cantante.

Según el artista, luego del nacimiento de Cattleya, cuando vio a la bebé recién nacida tuvo el deseo de conocer a Gianella, menor a la que se había negado a conocer hasta ese momento. “Dije: ‘Tengo que ir a ver a Gianella ya, ¿Qué carajo tú haces estúpido?’”. Entre risas de felicidad Anuel señaló que sus tres hijos se parecen, “todos se parecen a mí cuando era bebé”.

Anuel señaló que hubo un tiempo de su vida en el que pensó que estaba gravemente enfermo, pero se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que no le aportaban nada positivo y decidió cambiar su manera de pensar. “He madurado bastante y he aprendido. Estoy pasando tiempo con mis hijos y mi familia”, señaló.