Shakira descubrió que Clara Chía era la amante de Piqué por la prensa, según medios españoles

Shakira reveló en la entrevista con "People" que se fue enterando de los detalles de la infidelidad de Piqué por cuenta de la prensa.

Durante la última semana, Shakira volvió a figurar en las primeras planas luego de dar una reveladora entrevista a la revista People en Español, de la que fue portada en su edición especial en la que eligieron a ‘los más bellos’ de 2023.

En la conversación se abordó en buena medida lo relacionado con los duros momentos que vivió en medio de su sonada ruptura con Gerard Piqué, misma que la llevó a publicar una racha de canciones en las que abordó de una u otra manera los sentimientos que le dejó el final de doce años de relación con el exfutbolista. La última de ellas, Copa vacía, se publicó el jueves 29 de junio con la colaboración de Manuel Turizo.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía cómo mis sueños se iban. Poco a poco estoy reconstruyendo el nido”, señaló la barranquillera sobre ese difícil momento.

Las reacciones no tardaron en hacerse notar ni en las redes sociales ni en los programas de entretenimiento. Particularmente en la prensa española se hizo bastante eco de los comentarios de la cantante, y es así como en Y ahora Sonsoles de la cadena Antena 3 se abordó el tema por parte de Lorena Vázquez.

La comunicadora, quien ha estado muy pendiente del desarrollo de la historia detrás de la separación de Shakira y Piqué, manifestó en un principio que le causó sorpresa que volviera a mencionar en dicha entrevista el tema de la ruptura, considerando que tras su traslado a Miami eso era cosa del pasado:

“Me sorprendió muchísimo que saque de nuevo a colación ese dolor tan grande, porque creo que en esta entrevista muchos estábamos esperando que ya hubiera pasado la página. Me sorprende que de repente haya una píldora para hablar una vez más de esa infidelidad de Gerard”

Por otra parte, dio un dato revelador durante el programa, y es que la colombiana no le puso rostro a la infidelidad de Piqué sino hasta agosto de 2022, aproximadamente por las fechas en que se identificó que esa persona era Clara Chía. De esta manera, la periodista respondió al comentario que hizo la artista sobre el hecho de que se fue enterando de lo ocurrido con el padre de sus hijos, Milan y Sasha, por la prensa:

“Me ha extrañado, ya que habla de esa infidelidad, de la cual se entera por la prensa, presuntamente, que no haya dicho que fue en el mes de agosto, cuando ella conoce la identidad de Clara Chía. Estuvo muchos meses sin saber quién era la mujer que estaba con Piqué”

Acto seguido, Vásquez profundizó sobre este punto y aseguró que Shakira se tardó unos dos meses en conocer la identidad de Clara Chía:

“Ella siguió la información de la prensa muy de cerca, porque sí que es cierto que ella se enteró por la prensa de los pormenores de la relación de Gerard y Clara. Desde junio, cuando sacan el comunicado de su separación, hasta agosto, ella intentó saber quién era la mujer con la que salía Piqué”

Shakira recibió críticas desde España por sus declaraciones en ‘People’

En otro programa español de Antena 3, Espejo Público, se abordó el tema de la entrevista de Shakira en People en Español. En el momento en que se repasaba una parte de la charla en la que decía “sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, solo más fuertes y nobles”, la presentadora Susana Grisso cuestionó a la colombiana:

“Oye, a mí que me perdone, pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado, de verdad. Esto no es dolor, es decir, hay cosas mucho más dolorosas que una separación, y en cualquier caso, en fin. Ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público, ¿eh? Quiero decir que no, es que de verdad que me cansa. Es que parece la primera que le pasa”

El momento fue difundido a través de las redes sociales, donde se vieron manifestaciones contrarias a la comunicadora ibérica. Por un lado, destacaron que la de Shakira es una situación en la que ellas mismas se ven representadas, justamente por su estatus de celebridad. Por el otro, señalaron que si era algo que le generaba tanto problema a Grisso, entonces no hacía falta que tocaran el tema en su programa, lo que llevó a acusaciones de que el programa se quería pegar de la fama de la colombiana para levantar sus puntajes de rating.