Karol G reaccionó en redes tras su presentación en el Today Show: “Cómo se aterriza esto”

Alrededor de 15.000 personas se agruparon en una calle de Nueva York (Estados Unidos), para disfrutar de lo que fue una de las prestaciones más esperadas de Karol G. La paisa se presentó en el marco de una iniciativa de los Citi Concert Series del programa ‘Today Show’ donde famosos artistas de todo el mundo se toman las calles de la ciudad para poner a vibrar a sus seguidores.

Según datos de las autoridades locales, Karol G rompió récord de asistencia en el evento. Muchas personas hicieron un gran esfuerzo para verla y poder asistir a lo que fue un concierto que sorprendió a propios y extraños.

Esta información llegó a oídos de Karol G, quien emocionada indicó en el programa Today Show: “Es increíble. El solo compartir mi tiempo con ustedes y que ustedes usen su tiempo para compartirlo conmigo ya me hace sentir que lo hice. Cumplí mi sueño”.

Casi 24 horas después del evento, la antioqueña compartió un carrete de fotografías donde mostró momentos de lo que fue su concurrido concierto. Así mismo, con estas instantáneas compartió con sus más de 63 millones de seguidores en Instagram un extenso texto en el que no solo agradeció la presencia de sus fans, sino también dio cuenta de lo que significó el evento para ella.

El mensaje que compartió Karol G

“Casi 4 meses de no subirme a un escenario … y aunque el tiempo pasa rápido para mi se hizo eterno no tener ese momento con ustedes ✨❤️‍🔥 Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos”, empezó escribiendo la antioqueña.

Luego, Carolina Giraldo (nombre de pila) expresó lo contenta que se sentía de haber estado presente en el evento Citi Concert Series del programa Today Show, por donde han pasado grandes figuras de la música y han colmado las calles de Nueva York. Además, señaló lo sorprendida que está al ver el impacto y aceptación de su música en este país.

Nota: la paisa chicaneó con el aforo que hubo en su presentación, pues desde hace 24 años, no se presentaba una asistencia tan numerosa al evento, 15.000 personas.

“Hoy fue mi debut en el escenario del @todayshow ; Escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años !!!!!! 💭 Como se aterriza a esto !? 🥹”.

Ya finalizando el texto, agradeció a todos los asistentes al evento, mismos que le expresaron a grito herido el amor y admiración que sienten por ella. Así mismo, no desaprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la acción e invitar a todos sus fanáticos a los conciertos que tiene programados de su Mañana será bonito tour.

“GRACIAS a todos por tanto amor … Todo esto es tan mío cómo de ustedes , DE NOSOTROS! 🌸✨🌈 Los veo en el Tour puessss … pa pasar una chimba y PA SEGUIR CUMPLIENDO SUEÑOS QUE ESTA VIDA SE HIZO PA ESO!!! 🌊🌷🌴☀️🌸”.

Las fechas de Karol G del ‘Mañana será bonito tour’

La reguetonera paisa compartió desde sus redes sociales nuevas fechas para Las Vegas, Miami, Dallas, Atlanta, San Francisco, New York, Orlando, Los Ángeles, Boston, San Antonio, Chicago y Houston. A su vez, haciendo también uso de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Ay Dios mío’ dejó al aire la pregunta de si sus admiradores quieren un tour mundial.

Karol G anunció nuevas fechas de su ‘Mañana será bonito tour’

La reguetonera paisa ha estado muy emocionada por todo el éxito y por la gran acogida mundial que han tenido sus canciones. Incluso, recientemente estuvo compartiendo con su familia y amigos en su casa y decidió transmitir en vivo para sus fanáticos y así poder cantar algunas de las canciones del disco como ‘Amargura’, ‘Tus gafitas’ y ‘Mientras me curo del cora’.

La artista también participó este año de un episodio en ‘Saturday Night Live’ y cantó dos de sus canciones de ‘Mañana será bonito’, una prueba más de su éxito.