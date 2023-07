Esperanza Gómez confirmó que la "posición de perrito" era la que más le costaba hacer con su pareja. / Imagen @yoesperanzagomez

El espacio digital donde la famosa periodista Eva Rey entrevista a personajes públicos (futbolistas, músicos, actores, presentadores, políticos, etc.) llamado Desnúdate con Eva Rey parece que se ha convertido en una “parada obligada” para varios íconos del jet set colombiano.

Recientemente, uno de los iconos del cine para adultos en Colombia, Esperanza Gómez fue entrevistada por la periodista española y allí reveló con qué importante figura de la selección colombiana de fútbol se atrevería a realizar una candente, apasionada y característica escena de porno.

En la dinámica Eva Rey “disparaba” dos opciones rápidamente y Esperanza tenía que elegir una: ¿Carlos Vives o Juanes? ¿J Balvin o Maluma? ¿Shakira o Karol G? ¿Epa Colombia o Lina Tejeiro?, a lo que en ese mismo orden respondió la caldense: Carlos Vives, J Balvin, Shakira y Lina Tejeiro.

No obstante, una de las respuestas que más gracia causó fue la que dio Esperanza cuando le consultaron por Radamel Falcao García y James Rodríguez, a lo que muy fiel a su estilo la caldense contestó: “Yo me quedo con los dos. Yo puedo con los dos”.

Esperanza Gómez reveló a quién elegiría entre Falcao García y James Rodríguez para grabar candente escena. / Video @desnudateconeva

La respuesta causó asombro en Eva Rey, quien con una carcajada tímida y abriendo sus ojos siguió con el cuestionario. Allí además recogió qué es lo que piensa Esperanza Gómez de la polémica (para muchos), criticada y mediática esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer.

Eva Rey: “¿Petro o Uribe? ¿Iván Duque o Juan Manuel Santos? ¿Barack Obama o Donald Trump? ¿Francia Márquez o Verónica Alcocer?”. En este mismo orden Esperanza Contestó: Petro, Juan Manuel Santos, Donald Trump y Verónica Alcocer.

Ahora bien, más allá de que Esperanza Gómez no supiera o no recordara quién era Verónica Alcocer, la caldense señaló: “La esposa de Petro es una mamasita”. El fragmento con las respuestas de la actriz fue compartido en el perfil de TikTok Desnúdate con Eva, mismo que recogió comentarios donde los internautas se burlaron por el hecho de que Esperanza hubiese elegido contundentemente a Gustavo Petro para una escena de porno y al mismo tiempo no supiera quién era Verónica Alcocer.

“la mejor respuesta PETRO”; “100 años luz petro super”; “Cien años luz Petro Pero no sabe quién es Verónica 🤣”; “jajjaja “no sé quién es Verónica” 😂”; “Yo puedo con los dos. Nadie tiene duda, fresca”; “Petrista y no sabe quien. Es Verónica 🤣”.

Eva Rey expuso a Alejandra Serje con James Rodríguez

Hace pocos días la presentadora Alejandra Serje, quien estuvo trabajando hace algún tiempo en el programa del Canal Uno Lo Sé Todo, estuvo como invitada en el programa de Eva Rey donde dio detalles de su vida profesional y personal.

Y fue precisamente este último aspecto que tocó la española en el que la modeló confesó que estuvo muy “pegadita” al futbolista de la selección Colombia James Rodríguez en una cena que tuvo lugar en el nuevo restaurante del cucuteño en la ciudad de Bogotá, Arrogante. De esta confesión, se desprendieron más preguntas que Serje contestó y otras a las que prefirió hacerles el quite.

Este es el fragmento de la entrevista con Eva Rey donde además Alejandra Serje confesó que sí querría tener más hijos. / Video @desnudateconeva

“¿Por ahí me dicen que James te tiene echado el ojo?”, preguntó Eva Rey, a lo que Alejandra Serje gambeteó muy nerviosa diciendo: “No, fuimos a cenar. De hecho, tiene un restaurante superchévere que se los voy a recomendar”.

Después de este chisme, Rey quiso saber cómo es James Rodríguez como persona y consultó: “¿Qué tal es, amable? ¿Es divertido?, a lo que en este mismo orden Alejandra Serje contestó: “Superamable; Es muy divertido”. La modelo no sabía qué hacer con tanto bombardeo de preguntas; no obstante, iba respondiendo a cada una con la misma agilidad con la que se las formulaban.